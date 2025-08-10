قبل عامين، وحين اخترت هذا الطريق، لم يكن هدفي الطريق، ولا حصاده، ولا بريقه، إنما أردت للوقت أن يموت كليا بينما رأسي يغرق في شيء ما.. أي شيء عدا أن يكون " أنا".

لقد قضيت أشهرا طوالا وأنا أتلذذ بحقيقة أنه لا وقت لدي حتى لأمشط شعري، وكان هذا رائعا، لا من ناحية اهتراء مظهر شعري، ولكن لامرئ كثيرا ما يتعارك مع نفسه ويشب الحرائق داخل صدره ، كانت تلك هدنة جيدة لم أعد ألتقي فيها بنفسي كثيرا ..



أخبرتك يوما: بأنني لا أحمل همّ كلفة الوصول، ولكنني أحمل همّ ملل الوصول..

وأنا اليوم أصل أو أكاد أصل، وأتساءل: ماذا بعد أن يقضى الطريق وأصل؟!!



يزعجني يا ماري أن تتسلمني نفسي مرة أخرى، وأفكر كثيرا فيم من شأنه أن يصلح لارتكاب جريمة وقت أخرى...