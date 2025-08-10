غَرق..

نجـود

نجـود

:: عضو مُشارك ::
قبل عامين، وحين اخترت هذا الطريق، لم يكن هدفي الطريق، ولا حصاده، ولا بريقه، إنما أردت للوقت أن يموت كليا بينما رأسي يغرق في شيء ما.. أي شيء عدا أن يكون " أنا".
لقد قضيت أشهرا طوالا وأنا أتلذذ بحقيقة أنه لا وقت لدي حتى لأمشط شعري، وكان هذا رائعا، لا من ناحية اهتراء مظهر شعري، ولكن لامرئ كثيرا ما يتعارك مع نفسه ويشب الحرائق داخل صدره ، كانت تلك هدنة جيدة لم أعد ألتقي فيها بنفسي كثيرا ..

أخبرتك يوما: بأنني لا أحمل همّ كلفة الوصول، ولكنني أحمل همّ ملل الوصول..
وأنا اليوم أصل أو أكاد أصل، وأتساءل: ماذا بعد أن يقضى الطريق وأصل؟!!

يزعجني يا ماري أن تتسلمني نفسي مرة أخرى، وأفكر كثيرا فيم من شأنه أن يصلح لارتكاب جريمة وقت أخرى...
 

المواضيع المشابهة

ه
الزعيم النازي الأخير «كارل دونيتز» غزا أمريكا بالغواصات ولم يُدَن..
المشاركات
5
المشاهدات
734
هواري بومدين.
ه
angegardienretour
قادة غيروا الدنيا
المشاركات
2
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
2
المشاهدات
3K
إلياس
إلياس
A
مقالات فلسفية لشعب العلمية
المشاركات
6
المشاهدات
914
azersara
A
ط
كيف تتعاملي مع زوجك الخائن" قصة ام بسمة وخيانة زوجها"
المشاركات
11
المشاهدات
3K
زوجي رفيق دربي
زوجي رفيق دربي
العودة
Top Bottom