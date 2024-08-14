الأعراس بين بكري و اليوم

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

لفت إنتباهي منذ مدة هذا الموضوع و كل مرة أود طرحه أنشغل ...

الموضوع هذا من مجتمعنا الجزائري و حبيت نحكي عليه منها لإسترجاع ذكريات عشناها من الماضي و منها نتكلم فيه عن ما نراه حاليا

بكري كانت الأم أو أحد قريبات العائلة هي من يخطب العروس أي زواج تقليدي و تختارها لإبنها فيها قدر من التربية و الجمال و يتم الزواج و يعيشو مهنيين
أما في وقتنا الحالي فهناك من يزال محتفظ بهذه العادات و أمه من تختار له عروسه و هناك من يختارها بنفسه أي في مقر العمل او في الشارع أو عبر الأنترنت .. فهناك من ينجح زواجه و هناك من يخيب ....

كذلك بالنسبة لشرط و مهر العرس بكري كان الشرط قليل و يشترطون أكثر حاجة الهناء
و المهيبة كانت حاجة رمزية و بسيطة تسعد بها العروس
أما الآن شرط و مهر غالي و تشترط بيتها و دراستها ... الخ (على فكرة هذا ليس عيبا أو حراما هذا حقها) و إنما لابد أن يكون في المعقول و المهيبة الآن أصبحت للتباهي و أصبحت معظم العرائس هي من تقوم بشرائها مع خطيبها و يقوم باحضارها لها في اليوم المحدد

أما بالنسبة لمكان إقامة العرس
بكري كانت قاعة الحفلات قليلة و ليست غالية كما هي عليه اليوم فيُقام العرس الأكثرية في البيوت في سطحه او في ساحة البيت أو حديقته و كان فيه إحساس رائع عائلي بإمتياز و كانت تقام بالدربوكة و البندير
أما الآن فيتنافسون على إقامة العرس في قاعات الحفلات و يتنافسون على الأجمل و الأغلى مع حضور مغنيين .....

و كذلك بالنسبة للمأكولات و الحلويات و طريقة التقديم
بكري كان كل شيئ بسيط الأكل كان عبارة عن شربة جزائرية و كسكس و سلطة و بعض المناطق يعوضون الكسكس بطبق آخر أما الحلويات كانت تقليدية أصيلة و تقدم في علب بسيكة او حتى في مناديل ورقية
أما حاليا توجد قوائم للطعام و حلويات تقليدية و عصرية و العلب أصبحت بديكورات خرافية و باهضة الثمن و أضافو أيضا كعكة الزواج في آخر العرس و هذا لم نكن نراه من قبل في أعراسنا

و اللباس و التجميل بكري كانت العروسة تظهر يعني هي التي تصفف شعرها و تضع مكياج ظاهر يبرزها و تلبس ألبسة تقليدية مميزة
و حاليا الكل يذهبن الى الحلاقات و يلبسن لباس جميل و مزين مع كثرة محلات كراء الملابس أصبحت العروس لا تظهر كثيرا و تفرقين بينها و بين بعض المعزومات

بكري كان أهل العرس يتشاركون مع الجميع في جميع تحضيرات العرس من شراء مستلزمات بيت العريس و مستلزمات العرس و فتل الكسكس و الشخشوخة و تحضير الحلويات و ذبح الكباش ......
أما الآن كل واحد يحضر عرسه لحاله يلتقون يوم العرس في القاعة و انتهى كل شيئ

انا تكلمت في هذا الموضوع على الفرق بين الماضي و الحاضر فقط
لاكن الحمد لله لا تزال عائلات محافظة على العادات و التقاليد للآن و لا زالو يقيمون الأعراس في البيوت

المصاريف الزائدة و الباهضة و التباهي و التفاخر في الأعراس ليس له معنى المهم أن تكون وليمة في المعقول وعلى حسب مقدور كل واحد و الصح في الهناء و ان يكون الزوجين متفاهمين

اتمنى ان يعجبكم موضوعي
في أمان اللّه
تحياتي للجميع
 
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