أعراس الجزائر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا مرحبا بكل ناس اللمة منورين الموضوع

والله توحشتكم تع الصح إن شاء الله تكونوا بخير

عندي شحال مكتبتش موضوع هنا قلت اليوم لازم نجي نحكي معاكم شوي ونحكليكم على أمور شفتها وحيرتني

الموضوع تاعنا اليوم يحكي على الأعراس فالجزائر بصفة عامة ونحكوا على ظواهر الي ممكن أغلب الناس يشوفوها عادية لكن هي فالواقع مش عادية ولازم نذكروا بعضانا ليها لأنو لو أحنا مذكرناش بعضنا و ماحاولناش نصححوا من بعض الأفكار الخاطئة وحنا خاوة فمنتدى شعاره نحن إخوة معنتها حنا ساكتين على المنكر ,, والي ميقدرش يغير حاجة بيدو يحاول يغيرها على الأقل بكلامو

الظاهرة الأولى الي لاحظتها هي وجود الديجي فلاصال هاد الديجي الي يجيبوها أغلب الناس تحط الغنا فلاصال و تنشط الحركة وتخلي كيما يقولو الحالة زاهية صراحة مدخلتش فراسي أصلا عرس بالغناء لا يجوز وكلنا نعرفوا أنو الغناء حرام وميجوزش ولو فالأعراس يعني يا أختي أنتي هادي ليلة العمر أحلى يوم فحياتك يوم عرسك يا حبيبتي كيفاش تخليه يفوت بمعصية الله معليش والديجي الي تدخلوها زعما رايحة تكون مؤمنة؟ يا أختي أو يا أخي اتقي الله هاد الديجي راهي كارثة كيفاش تدخل شخص فاسق لدارك

أنا شفت ديجي مسمية روحها إسم كارثي منهدروش ممكن الطفلة معروفة بيه منهدروش عليها بالإسم ولو كان إسم مستعار تسمعوا تخلع على كل حال وفعلا صدقت فالتسمية لأنو غير دايرين بيها الشياطن أنا كي شفتها بقيت غير نشوف فيها وش دايرة لابسة صباط يضوي تريكو وسروال تمشي كي الرجال صوتها خشين تعيط وتدير ديجاست تع رجال تشوف مع النسا فلاصال هاديك خزرات تع واحد يغازل مش وحدة والله صراحة تشوكيييت



لا علينا وكاين بنات تاني لباسهم فليصال كوارث يا أختي علاش تلبسي وتتبرجي تقول بلي عادي رانا بنات برك ولكن التبرج أمام البنات وميجوزش يا أختي لازم لباس يكون مستور رانا في بلد إسلامي والحمد لله



وزيد تغيروا الملابس و قدام بعضكم وهادي يعني قالتلهم أسكتوا جامي تقولي راهي طفلة التبرج ميجوزش ولو أمام بنت



الحمد لله أنا فعرس حضرتوا عندي مدة قصيرة العروس والله حشمت تغير ملابسها تقول للبنات يعيشكم أخرجو نبدل وميهمهاش وش يقولو عليها معقدة أو أي شيء الطفلة علابالها مايجوزش مايجوزش حتى لو تفسد لاكواف ولا تدخل فالدوش الي مع شومبرتها وتبدل المهم مش قدام الناس حتى لو كنتي عروسة ملازمش تسمحي لمفاتنك تظهر



مظهر آخر لما تخرج العروس بلاغوب علاش متحطش برنوس عليها ولا كاين بنات يحطو وساترين روحهم ولباس وكاين بنات يخلو هكاك تخلي شعرها يبان وتقول عرسي وش ندير وشعرك راهو ظاهر حتى للرجال كي تخرجي من دار باباك يا أختي هدا حجاب مشش تمسخير ربي فرض عليك الحجاب لطول عمرك مش يوم عرسك أحلى يوم فحياتك نورمالمو تشكري ربي سبحانو وتطيعيه نو نتي تعصيه وتحوسي يباركلك ربي فزواجك



تاني نحكي على العروس لما تمشط شعرها كاين بزاف مينتبهوش لهذا الأمر الي هو الوصل و الي تجي تمشطلك متقولكش أسكو توصلي شعرك هي تغيرلك الإسم تقولك ياك تزيدي الشعر شوية ولو قلتيلها حرام تقولك لالاااا حرموها ايه بصح فالعرس راهي تجوز وهدا يوم عرسك لازم تكوني شابة و نتي شوفي شعرك ومنقدر ندير بيه والو وتقنعك فاصيلمو بش توصلي الشعر وهدا حرام لعن الله الواصلة والمستوصلة و حتى النمص كيما البارح شفت وحدة تقوللهم النمص كي تنحي الحاجب كامل مش كيما تنظفي حاجبك برك هداك عادي وبدلت الإسم خلاص لااالا بلاكي تتغري أختي النمص هو نزع الشعر للحاجب التعديل هداك يسمى نمص مش تنزعي الحاجب كامل لااا متنزعي حتى شعرة لأنو النمص هو أنك ولو تنزعي شعر ولو تقولي شوي برك هداك نمص تقبلي يلعنك الله؟ أبدا لا مكالاه تغلطي وتتغري وتولي ملعونة يا أختي إنتبهييييييييييييييييييييييييييي ومش الريح الي تجي تديك بلااكي تغلطي



والي تقولهم أسكتو كي تقوليلهم العرس من المفروض يفوت بلا غنا مايجيش الراجل مايركب الخاتم وميدخلش فوسط النسا تلقايهم هاجو عليك هادي وعلاش وراجلي ميشوفنيش يا بنتي وشبيك تقبلي راجلك يدخل وسط النسا؟ متبرجات متزينات وزيد يصوروه و يبداو يشوفو شكون خير نتي ولا هو وهابلين بش يشوفوه نورمالمو ميبانش خلاص الراجل ولا أنتي تباني للرجال حتى اليوم يفوت بلا غناء تقدر البنات تدير الدف لأنو حلال للنساء فالأعراس و البنات يغنوا بكلام واضح بين مافيهش كلام فاحش وهدا ما حلله الشرع وحاجة شابة تع الصح

يفوت نهار شباب مع لحباب بلحلال مكانش خير من هاد الشي



و فالأخير أسمحولي لكان غلطت معاكم بكلام ونتمنى تكون وصلت الفكرة وآااسفة على طول الموضوع



وبارك الله فيكم إخوتي

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