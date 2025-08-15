🚍 حافلات الموت.. أفونسي اللاريار

سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو مُتميز ::
أحباب اللمة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،

شكون فينا ما ركبش في حافلة نقل حضري و ما سمعش كلمة "أفونسي اللاريار، أفونسي اللاريار"، و الحافلة أصلاً مشبعة و تكاد تتفجر من الناس.
الحافلة اللي مصمّمة تشد 40 راكب، تلقاها هازة أكثر من 60، و الركاب واقفين، مزاحمين، و ما فيش حتى مجال تتحرك رجليك.

المشكل ماشي غير في الاكتظاظ، المشكل الأكبر هو السياقة المتهورة تاع بعض السواق، اللي يحسب روحو في سباق سيارات، ما يحترمش السرعة المحددة، و يدير مناورات خطيرة وسط الزحام، و أحياناً حتى يتشاجر مع الركاب أو مع سواق آخرين في الطريق.

و الحوادث؟ الأمثلة كثيرة، و أكبر دليل حادثة واد الحراش، وين فقد السائق السيطرة بسبب السرعة الزايدة، و الحافلة كانت عامرة بالركاب فوق طاقتها، النتيجة كانت كارثية: 18 حالة وفاة، جرحى، و عائلات تفرقت حياتها في لحظة.

الأرواح أمانة، و النقل العمومي لازم يكون وسيلة أمان و راحة، ماشي وسيلة موت. لازم تكون هناك مراقبة صارمة و احترام تام لقوانين السير، باش ما تبقاش كلمة "أفونسي اللاريار" معناها "أفونسي للموت".
وكمواطن في العديد من الاوقات نصطدمو بالنقل الحضري وش رايكم في:

* في رأيك، المسؤولية على السائق برك ولا كاين جهات أخرى لازم تتحاسب؟
*الركاب عندهم دور باش يحافظو على النظام داخل الحافلة ولا ماشي شغلهم؟
*واش رايك إذا يركّبوا كاميرات و نظام يحسب عدد الركاب في الحافلة؟
* إذا شفت سائق يسوق بتهوّر، واش ممكن تدير كمواطن واعي؟

ربي يرحم ضحايا حادث المرور الأخير، و ربي يصبر أهلهم، تعازينا لأهالي الضحايا و ربي سشافي الجرحى
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،

شكون فينا ما ركبش في حافلة نقل حضري و ما سمعش كلمة "أفونسي اللاريار، أفونسي اللاريار"، و الحافلة أصلاً مشبعة و تكاد تتفجر من الناس.
الحافلة اللي مصمّمة تشد 40 راكب، تلقاها هازة أكثر من 60، و الركاب واقفين، مزاحمين، و ما فيش حتى مجال تتحرك رجليك.

المشكل ماشي غير في الاكتظاظ، المشكل الأكبر هو السياقة المتهورة تاع بعض السواق، اللي يحسب روحو في سباق سيارات، ما يحترمش السرعة المحددة، و يدير مناورات خطيرة وسط الزحام، و أحياناً حتى يتشاجر مع الركاب أو مع سواق آخرين في الطريق.

و الحوادث؟ الأمثلة كثيرة، و أكبر دليل حادثة واد الحراش، وين فقد السائق السيطرة بسبب السرعة الزايدة، و الحافلة كانت عامرة بالركاب فوق طاقتها، النتيجة كانت كارثية: 18 حالة وفاة، جرحى، و عائلات تفرقت حياتها في لحظة.

الأرواح أمانة، و النقل العمومي لازم يكون وسيلة أمان و راحة، ماشي وسيلة موت. لازم تكون هناك مراقبة صارمة و احترام تام لقوانين السير، باش ما تبقاش كلمة "أفونسي اللاريار" معناها "أفونسي للموت".
وكمواطن في العديد من الاوقات نصطدمو بالنقل الحضري وش رايكم في:

* في رأيك، المسؤولية على السائق برك ولا كاين جهات أخرى لازم تتحاسب؟
*الركاب عندهم دور باش يحافظو على النظام داخل الحافلة ولا ماشي شغلهم؟
*واش رايك إذا يركّبوا كاميرات و نظام يحسب عدد الركاب في الحافلة؟
* إذا شفت سائق يسوق بتهوّر، واش ممكن تدير كمواطن واعي؟

ربي يرحم ضحايا حادث المرور الأخير، و ربي يصبر أهلهم، تعازينا لأهالي الضحايا و ربي سشافي الجرحى
إضغط للتوسيع...
الله يرحم ضحايا حادث واد الحراش وربي يجعل مثواهم الجنة ويصبر اهاليهم

والله اختي المسؤول الأول والأخير هو السائق على السياقة الآمنة إذا كانت الحافلة شخصية لازم شرطة المراقبة تعاقبه على السرعة ومتابعة صيانة الحافلة الركاب كذلك لازم يحافظوا على النظام داخل الحافلة لأن أي فوضى أو تصرف غير مسؤول ممكن يشتت السائق ويتسبب في خطر
تركيب الكاميرات ونظام لعدّ الركاب خطوة مهمة، راح تساعد على ضبط الأمور وتوثيق أي تجاوزات، سواء من السائق أو الركاب.
وإذا شفنا سائق متهور ممكن ان نتدخل بالكلمة الطيبة إذا الأمر آمن أو تسجل رقم الحافلة ونبلغو الجهات المختصة لأن التبليغ حماية للناس مش مجرد شكوى و فكرة الكاميرات ونظام عد الركاب ممتازة، لأنها تمنع الحمولة الزايدة وتوثق أي تجاوز
 
توقيع Oktavio_hinda
قائمة تنبيهات [2025]
@حاتم خليفة @rycerz @Fethi.dz @الامين محمد @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @الطيب الجزائري84
@afnene @الصقر الأبيض @MESSI23000 @abdouker
@أبو عاتكة @barca.moha @طمطومة مصطفى @lotfi12
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @amar hattab @dahman kz
@ناي . . @ALGERIA DZ @سجينة الصمت @فادي محمد
@Hakan @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage
@احمدوا @Oktavio_hinda @elmaalii @أم أُنٌَيسة
@شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @*amani*
@maryou1980 @النجم البعيد @EL Aìd Nh @إلياس
@Amoona @Eay98 @أم أنس جنيد @adam 05_27
@ت.أحمد @سـارة @lewaw11274 @space-cowboy
@Hocine 27 @la lune rose @momoam @عاشق اللمة.
@الروسي @CreativePs @secret de coeur @بوعزة عامر 77
@أحلامي @أنفاس الإيمان @الصراحة راحة @♡كارينا♡
@بسمة القلوب @Mehdidaoud @سكون الفجر @Needforspeede
@سعيد2 @ala3eddine @زهيرة تلمسان @Ma$Ter
@جيهان جوجو @angeblue @باتنية و نص @smiley daily
@Amine7N @سعد606 @Zili Na @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @doaausef3li @mbcsat
@النورس @Amine ouar @faith8 @hich86
@karim4algeria @mohalia @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi @Iamdetector
@NOUR.DZ @Bouchra zarat @يوسےفے @أفنانوه
@{هِشام} @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied @Martech @ENG.MARWA
@عبد العليم عثماني @tamadhhor @hassibakhe @Maria bnr
@SINMAR44 @أشرقت @السلطانة @abdoulee20
@rasha holwa @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @ديكتاتــــــور @Yacine info @afrah djm
@Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @نورالدين19
@Bilal Manou @لاريمان @Madjid Farid @Alaa_Eldin
@موناليزا @nobledz @Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @أم عبد الله @midou@1 @Qusay Legend
@عمار اعمر @safouan @Rahal Oualid @طموحة
@w@hab_39 @أم عبد الواحد @ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @اسلام 25 @aljentel @bijou071
@المعلمة النشطة @xyzwth @ديسق @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi @الحلم الوردي
@kaka44 @missoum31 @rafid2 @nebbati
@أم أنيسة @BAHMD @زيــن @wadoud3113
@sofiane55 @إعصار @Abde jalil20 @Rochdi.dz
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @Mokhito @md amine
@أم الصبيان @الحازم @هدوء المطر @Silent Hill
@Adam120 @ZICO_40 @الورد الأحمر @عزيز1982
@MiRInGI ALGeRia @Ezoemy @خديجة ph @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz @MOHA 66
@المقنع @★Dαяĸ-Sтαя★ @bilal berkane @connecter08000
@جزائرية توب @Tarek midou @tunisien93 @امحمد خوجة
@رزان منال @Yousra sa @ليليا مرام @maissa gh
@مباركي أسامة @Adem4dz @اريج عباس @FAY CAL
@osama305 @البشير البشير @فاتن سيلين @bousaid
@جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم
 
توقيع سحائب الشوق
الله يرحمهم يارب
المشكل ان السائق يعرض حياة اكثر من نفس للخطر علاجال يوصل للمحطة قبل زميلو ويدي بلاصة ولا زوج
عندي بزاف ماركبتش حافلة لكن نظن الصيانة عندها دور كبير نتذكر كي كنت طالبة كنت نركب مع الحافلات تاع المسافات الطويلة لي تمشي في طريق السيار شرق غرب مكانش مرة ما ركبتش وما خسرتش حافة مرة نتدكر شعلت نار في الطارة لي تحتي مرات يحبس ما يكملش اصلا والمشكل كل مرة وين مرات يحبس في سطيف مرات في قسنطينة واتدكر مرة حبس بينا في الأخضرية والبروبلام ما يتحملو مسؤوليتهم لا بش يردلك سعر تدكرة ولا بش يجيبلك حافلة بديلة واذا صرا ودبرلك حافلة بديلة فمستحيل توصلك وين باغي والمشكل الأكبر تبقى الحافلات تمشي وما تتوقفش عن الخدمة اليوم تخسر غدوة تلقايه عادي يخدم
 
توقيع la lune rose
قال Oktavio_hinda:
الله يرحم ضحايا حادث واد الحراش وربي يجعل مثواهم الجنة ويصبر اهاليهم

والله اختي المسؤول الأول والأخير هو السائق على السياقة الآمنة إذا كانت الحافلة شخصية لازم شرطة المراقبة تعاقبه على السرعة ومتابعة صيانة الحافلة الركاب كذلك لازم يحافظوا على النظام داخل الحافلة لأن أي فوضى أو تصرف غير مسؤول ممكن يشتت السائق ويتسبب في خطر
تركيب الكاميرات ونظام لعدّ الركاب خطوة مهمة، راح تساعد على ضبط الأمور وتوثيق أي تجاوزات، سواء من السائق أو الركاب.
وإذا شفنا سائق متهور ممكن ان نتدخل بالكلمة الطيبة إذا الأمر آمن أو تسجل رقم الحافلة ونبلغو الجهات المختصة لأن التبليغ حماية للناس مش مجرد شكوى و فكرة الكاميرات ونظام عد الركاب ممتازة، لأنها تمنع الحمولة الزايدة وتوثق أي تجاوز
إضغط للتوسيع...
الأكيد أن السائق يتحمل الجزء الكبير من المسؤولية بالخصوص لو استخدم السرعة المفرطة و المناورات لي يقوم بيها . و أيضا الروسوفور (اللي يقبض الدراهم) اللي يبقى يحمل الحافلة أكثر من استيعابها ساعات تشوف الحافلة قدامك مايلة على جنب بالخصوص الحافلات القديمة.
و كما قلتي لازم يكون وعي للراكبين في طريقة التدخل و التبليغ على المخالفين للجهات المختصة.
مشكورة على المرور و الاضافات الجميلة
 
توقيع سحائب الشوق
قال la lune rose:
الله يرحمهم يارب
المشكل ان السائق يعرض حياة اكثر من نفس للخطر علاجال يوصل للمحطة قبل زميلو ويدي بلاصة ولا زوج
عندي بزاف ماركبتش حافلة لكن نظن الصيانة عندها دور كبير نتذكر كي كنت طالبة كنت نركب مع الحافلات تاع المسافات الطويلة لي تمشي في طريق السيار شرق غرب مكانش مرة ما ركبتش وما خسرتش حافة مرة نتدكر شعلت نار في الطارة لي تحتي مرات يحبس ما يكملش اصلا والمشكل كل مرة وين مرات يحبس في سطيف مرات في قسنطينة واتدكر مرة حبس بينا في الأخضرية والبروبلام ما يتحملو مسؤوليتهم لا بش يردلك سعر تدكرة ولا بش يجيبلك حافلة بديلة واذا صرا ودبرلك حافلة بديلة فمستحيل توصلك وين باغي والمشكل الأكبر تبقى الحافلات تمشي وما تتوقفش عن الخدمة اليوم تخسر غدوة تلقايه عادي يخدم
إضغط للتوسيع...
و تبقى المعاناة دائما في حافلات نقل المسافرين و حتى نقل الطلبة و حافلات نقل العمال،نظن الأولى يفحصوا السلامة العقلية للسائقين اضافة عليها يحددو سن معين لمنح رخصة السياقة.
و المشاكل ثان كما أوردت نقص صيانة هذه الحافلات و قدمها في الكثير من الاحيان هي لي تخلينا نشوفو مثل هذه الحوادث.
ربي يجيب الخير و شكرا للرد في الموضوع
 
توقيع سحائب الشوق
اذا تعلق الامر ببعض الصرف السائق راه ينسى حياتو وحياة لي معاه ، سلامتو وسلامة لي معاه وبالتالي يحمل الحافلة ما لاطاقة لها ويحدث مالا يحمد عقباه
وبالتالي الحافلات العمومية الافضل ان الواحد يتجنبها ما استطاع إلا إذا تحتمت
و بالنسبة للتبليغ للجهات الامنية راهي بلادنا ونعرفوها.. القانون يطبقوه على ثلة معندهاش العرف ولخرين يمشو عادي بسبب العرف والرشوة
تبانلي المشكلة ما عندهاش حل
الحل أن الشعب هو لي يكون واعي ما يركبش واقف اذا لم يتوفرلو مكان لانو في الأول والاخير هذي بلاصة راهو مخلص عليها ، اذا شاف صاحب الحافلة أن الواحد ماراهش حاب يركب ما يديرلوش الموس فالرقبة..
اما تنتظري قانون ينظم هذا الشيء ولا السائق لي همو شوية صرف غير ما تستنايش
ربي يهدينا
 

المواضيع المشابهة

wissam 47
  • مغلق
الموت أفضل من الحياة....
المشاركات
2
المشاهدات
482
أبو هريرة موسى المسيلي
أبو هريرة موسى المسيلي
*ياسر*
  • مغلق
صور| عرض حافلات المنتخبات المشاركة في اليورو وشعاراتهم ..||
المشاركات
1
المشاهدات
612
touffik
T
و
حافلات المنتخبات الوطنية في مونديال جنوب افريقيا 2010
المشاركات
1
المشاهدات
879
Djamel.Dz
Djamel.Dz
العودة
Top Bottom