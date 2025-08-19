الأب الناجح ……عند زواجه يعتزل معاشر النساء نهائيًا ويفكر في كيفية اسعاد اسرتهِ ،عند زواجه يعرف جيدًا ان وقته يجب ان يكون لزوجته وعائلته وليس لأصدقاءه ، نعم لا تقطع وصالك عنهم فهم سعادتك واخوتك ولكن تذكر وقتك اصبح ليس ملكك وحدك ،ان يوارن بين طاعة الاب والأم ، وبين واجباته الزوجية ، وان لا يتعدا على مشاعر احد من اجل طرف اخر ، الالتزام بشرع الله في التعامل مع الطرفين ،ان لا يكون قويًا على زوجته ، بل قويًا من اجلها ،مساعدة الزوجة في وقت فراغه في ادارة شؤون، المنزل ، ليس تقليلاً منهُ بل رفعةً لشأنه داخل عائلته ،ان لا يكسر بعائلته امام احد ، يمدحهم يتغزل بهم ، ولكن عند الخطأ يحاسبهم في البيت وليس امام الجميع ،ان يكون بخيلاً على نفسك لايهم ولكن ليكون كريمًا مع عائلتك ،كريم المشاعر ، غير معقد ،الزوجة تحب زوجها كثيرًا ان كان لينًا في بعض المواقف ، سهلاً ، جميل المعشر ،ان لا يتركها تعاني المرض وحدها ،الزوجة لا تنسى زوجها نهائيًا عند شدتها في المرض ان كان ساعدًا مساعدًا لها ،ان يعطيهم الثقة وان لا يكون مريض الشك ، الحرص هو ان تعطي تربية صحيحة لا ان تعطي اهمالاً ثم شك وطعن ،ان يعامل زوجتهِ ملكة امام الجميع حتى لو كانت هناك خلافات ، اترك الخلافات في غرفتك ، ضروري ان تحترمها امام الجميع ،ان يشبع بناته كلمات الحبُ والغزل ، كي لا تبقى البنت جائعة لهذهِ الكلمات ، فتقع مع اول ثعلب يصادفها في الشارع،ان يكون فكاهيًا ذوطاقة ايجابية ، لرسم البهجة والضحكة على عائلته ،ان يكون قائمًا صائمًا عابدًا راكعاًا ساجدًا قارئًا ، كي تقلدك اسرتك ، الإلتزام الديني ليس كلمات تقال بل فعل واقع ،اخيرًاالمشاعر ليس كلمات ، بل يجب ان يعيشها الأب واقعًا مع عائلته ، يجب ان يتغازل بزوجته ويمدح بنته ويعطي الثقة لأبنه ، الأب ليس كلمة فقط ، بل طاقة وعمل وشغل كثير ، لذلك الله اعطاك القوامة على زوجتك ، يجب ان تمدهم بكل ما يحتاجونه من حب وعطف وحنان وقوة والتزام ومبادئ وثقافة ، يجب ان تسخر وقتك لهم ، لأن اهمالهم يعني الضياع نهائيًا ،