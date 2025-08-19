الأب الناجح

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
الأب الناجح ……

♦️ عند زواجه يعتزل معاشر النساء نهائيًا ويفكر في كيفية اسعاد اسرتهِ ،

♦️ عند زواجه يعرف جيدًا ان وقته يجب ان يكون لزوجته وعائلته وليس لأصدقاءه ، نعم لا تقطع وصالك عنهم فهم سعادتك واخوتك ولكن تذكر وقتك اصبح ليس ملكك وحدك ،

♦️ ان يوارن بين طاعة الاب والأم ، وبين واجباته الزوجية ، وان لا يتعدا على مشاعر احد من اجل طرف اخر ، الالتزام بشرع الله في التعامل مع الطرفين ،

♦️ ان لا يكون قويًا على زوجته ، بل قويًا من اجلها ،

♦️ مساعدة الزوجة في وقت فراغه في ادارة شؤون، المنزل ، ليس تقليلاً منهُ بل رفعةً لشأنه داخل عائلته ،

♦️ ان لا يكسر بعائلته امام احد ، يمدحهم يتغزل بهم ، ولكن عند الخطأ يحاسبهم في البيت وليس امام الجميع ،

♦️ ان يكون بخيلاً على نفسك لايهم ولكن ليكون كريمًا مع عائلتك ،

♦️ كريم المشاعر ، غير معقد ،
الزوجة تحب زوجها كثيرًا ان كان لينًا في بعض المواقف ، سهلاً ، جميل المعشر ،

♦️ ان لا يتركها تعاني المرض وحدها ،
الزوجة لا تنسى زوجها نهائيًا عند شدتها في المرض ان كان ساعدًا مساعدًا لها ،

♦️ ان يعطيهم الثقة وان لا يكون مريض الشك ، الحرص هو ان تعطي تربية صحيحة لا ان تعطي اهمالاً ثم شك وطعن ،

♦️ ان يعامل زوجتهِ ملكة امام الجميع حتى لو كانت هناك خلافات ، اترك الخلافات في غرفتك ، ضروري ان تحترمها امام الجميع ،

♦️ ان يشبع بناته كلمات الحبُ والغزل ، كي لا تبقى البنت جائعة لهذهِ الكلمات ، فتقع مع اول ثعلب يصادفها في الشارع،

♦️ ان يكون فكاهيًا ذوطاقة ايجابية ، لرسم البهجة والضحكة على عائلته ،

♦️ ان يكون قائمًا صائمًا عابدًا راكعاًا ساجدًا قارئًا ، كي تقلدك اسرتك ، الإلتزام الديني ليس كلمات تقال بل فعل واقع ،

✅ اخيرًا
المشاعر ليس كلمات ، بل يجب ان يعيشها الأب واقعًا مع عائلته ، يجب ان يتغازل بزوجته ويمدح بنته ويعطي الثقة لأبنه ، الأب ليس كلمة فقط ، بل طاقة وعمل وشغل كثير ، لذلك الله اعطاك القوامة على زوجتك ، يجب ان تمدهم بكل ما يحتاجونه من حب وعطف وحنان وقوة والتزام ومبادئ وثقافة ، يجب ان تسخر وقتك لهم ، لأن اهمالهم يعني الضياع نهائيًا ،
 

المواضيع المشابهة

Oussama.GF
الزواج الناجح: تواصل، تفاهم، وتقدير
المشاركات
5
المشاهدات
275
أبو عاتكة
أبو عاتكة
ام أمينة
دور العلاقة بين الأب و إبنته على النمو العاطفي و الإجتماعي لها
المشاركات
5
المشاهدات
175
habib2
habib2
Adem4dz
التعامل الناجح مع أفراد المجتمع ؟
المشاركات
14
المشاهدات
1K
فادي محمد
فادي محمد
أبو عاتكة
  • مغلق
  • مثبت
أجمل البوح خلال السنة (2024-2025)
المشاركات
0
المشاهدات
171
أبو عاتكة
أبو عاتكة
C
هل الإسلام هو الدين الحق؟ وإذا لم يكن كذلك... فما هو الحق إذًا؟
المشاركات
2
المشاهدات
198
connecter08000
C
العودة
Top Bottom