إلياس
👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
Reaction 33.8K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 27,064
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 51
الأب الناجح ……
عند زواجه يعتزل معاشر النساء نهائيًا ويفكر في كيفية اسعاد اسرتهِ ،
عند زواجه يعرف جيدًا ان وقته يجب ان يكون لزوجته وعائلته وليس لأصدقاءه ، نعم لا تقطع وصالك عنهم فهم سعادتك واخوتك ولكن تذكر وقتك اصبح ليس ملكك وحدك ،
ان يوارن بين طاعة الاب والأم ، وبين واجباته الزوجية ، وان لا يتعدا على مشاعر احد من اجل طرف اخر ، الالتزام بشرع الله في التعامل مع الطرفين ،
ان لا يكون قويًا على زوجته ، بل قويًا من اجلها ،
مساعدة الزوجة في وقت فراغه في ادارة شؤون، المنزل ، ليس تقليلاً منهُ بل رفعةً لشأنه داخل عائلته ،
ان لا يكسر بعائلته امام احد ، يمدحهم يتغزل بهم ، ولكن عند الخطأ يحاسبهم في البيت وليس امام الجميع ،
ان يكون بخيلاً على نفسك لايهم ولكن ليكون كريمًا مع عائلتك ،
كريم المشاعر ، غير معقد ،
الزوجة تحب زوجها كثيرًا ان كان لينًا في بعض المواقف ، سهلاً ، جميل المعشر ،
ان لا يتركها تعاني المرض وحدها ،
الزوجة لا تنسى زوجها نهائيًا عند شدتها في المرض ان كان ساعدًا مساعدًا لها ،
ان يعطيهم الثقة وان لا يكون مريض الشك ، الحرص هو ان تعطي تربية صحيحة لا ان تعطي اهمالاً ثم شك وطعن ،
ان يعامل زوجتهِ ملكة امام الجميع حتى لو كانت هناك خلافات ، اترك الخلافات في غرفتك ، ضروري ان تحترمها امام الجميع ،
ان يشبع بناته كلمات الحبُ والغزل ، كي لا تبقى البنت جائعة لهذهِ الكلمات ، فتقع مع اول ثعلب يصادفها في الشارع،
ان يكون فكاهيًا ذوطاقة ايجابية ، لرسم البهجة والضحكة على عائلته ،
ان يكون قائمًا صائمًا عابدًا راكعاًا ساجدًا قارئًا ، كي تقلدك اسرتك ، الإلتزام الديني ليس كلمات تقال بل فعل واقع ،
اخيرًا
المشاعر ليس كلمات ، بل يجب ان يعيشها الأب واقعًا مع عائلته ، يجب ان يتغازل بزوجته ويمدح بنته ويعطي الثقة لأبنه ، الأب ليس كلمة فقط ، بل طاقة وعمل وشغل كثير ، لذلك الله اعطاك القوامة على زوجتك ، يجب ان تمدهم بكل ما يحتاجونه من حب وعطف وحنان وقوة والتزام ومبادئ وثقافة ، يجب ان تسخر وقتك لهم ، لأن اهمالهم يعني الضياع نهائيًا ،
عند زواجه يعتزل معاشر النساء نهائيًا ويفكر في كيفية اسعاد اسرتهِ ،
عند زواجه يعرف جيدًا ان وقته يجب ان يكون لزوجته وعائلته وليس لأصدقاءه ، نعم لا تقطع وصالك عنهم فهم سعادتك واخوتك ولكن تذكر وقتك اصبح ليس ملكك وحدك ،
ان يوارن بين طاعة الاب والأم ، وبين واجباته الزوجية ، وان لا يتعدا على مشاعر احد من اجل طرف اخر ، الالتزام بشرع الله في التعامل مع الطرفين ،
ان لا يكون قويًا على زوجته ، بل قويًا من اجلها ،
مساعدة الزوجة في وقت فراغه في ادارة شؤون، المنزل ، ليس تقليلاً منهُ بل رفعةً لشأنه داخل عائلته ،
ان لا يكسر بعائلته امام احد ، يمدحهم يتغزل بهم ، ولكن عند الخطأ يحاسبهم في البيت وليس امام الجميع ،
ان يكون بخيلاً على نفسك لايهم ولكن ليكون كريمًا مع عائلتك ،
كريم المشاعر ، غير معقد ،
الزوجة تحب زوجها كثيرًا ان كان لينًا في بعض المواقف ، سهلاً ، جميل المعشر ،
ان لا يتركها تعاني المرض وحدها ،
الزوجة لا تنسى زوجها نهائيًا عند شدتها في المرض ان كان ساعدًا مساعدًا لها ،
ان يعطيهم الثقة وان لا يكون مريض الشك ، الحرص هو ان تعطي تربية صحيحة لا ان تعطي اهمالاً ثم شك وطعن ،
ان يعامل زوجتهِ ملكة امام الجميع حتى لو كانت هناك خلافات ، اترك الخلافات في غرفتك ، ضروري ان تحترمها امام الجميع ،
ان يشبع بناته كلمات الحبُ والغزل ، كي لا تبقى البنت جائعة لهذهِ الكلمات ، فتقع مع اول ثعلب يصادفها في الشارع،
ان يكون فكاهيًا ذوطاقة ايجابية ، لرسم البهجة والضحكة على عائلته ،
ان يكون قائمًا صائمًا عابدًا راكعاًا ساجدًا قارئًا ، كي تقلدك اسرتك ، الإلتزام الديني ليس كلمات تقال بل فعل واقع ،
اخيرًا
المشاعر ليس كلمات ، بل يجب ان يعيشها الأب واقعًا مع عائلته ، يجب ان يتغازل بزوجته ويمدح بنته ويعطي الثقة لأبنه ، الأب ليس كلمة فقط ، بل طاقة وعمل وشغل كثير ، لذلك الله اعطاك القوامة على زوجتك ، يجب ان تمدهم بكل ما يحتاجونه من حب وعطف وحنان وقوة والتزام ومبادئ وثقافة ، يجب ان تسخر وقتك لهم ، لأن اهمالهم يعني الضياع نهائيًا ،