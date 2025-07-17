ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
دور العلاقة بين الأب و إبنته على النمو العاطفي و الإجتماعي لها
اليوم حبيت نسلط الضوء على هذا الموضوع الذي يتمثل في دور الأب في تربية البنت و تأثيره على شخصيتها و نفسيتها لأنه موضوع مهم و الكثير من الآباء يجهلون بعض النقاط حوله
دور الأب في تربية البنت و تأثيره على شخصيتها و نفسيتها له تأثيرات بعيدة المدى على صورتها الذاتية و علاقاتها طو إستقرارها النفسي
دور الأب في تربية البنت :
دور العلاقة بين الأب و إبنته على النمو العاطفي و الإجتماعي لها
اليوم حبيت نسلط الضوء على هذا الموضوع الذي يتمثل في دور الأب في تربية البنت و تأثيره على شخصيتها و نفسيتها لأنه موضوع مهم و الكثير من الآباء يجهلون بعض النقاط حوله
دور الأب في تربية البنت و تأثيره على شخصيتها و نفسيتها له تأثيرات بعيدة المدى على صورتها الذاتية و علاقاتها طو إستقرارها النفسي
دور الأب في تربية البنت :
|مصدر الأمان العاطفي
الأب هو أول نموذج خارجي ترتبط به البنت بعد الأم و عندما يكون حنونا و مهتما و مستقرا يمنحها شعورا بالأمان و الثقة بالعالم الخارجي
|نموذج للذكورة
البنت تكوّن إنطباعها الأولي عن الرجل من خلال والدها و طريقة تعامله معها و مع أمها و هذا النموذج يؤثر لاحقا على إختياراتها في الزواج
|بناء الثقة بالنفس
عندما يثني الأب على إبنته و يدعمها في قراراتها و يُظهر فخره بها فإنها تبني إحتراما لذاتها و تشعر أنها كافية
|تحفيز الإستقلال و النجاح
الأب يشجع إبنته دائما على التعلم و المغامرة و عدم الخوف من الفشل هذا الدور يساعدها على أن تكون ناجحة و طموحة
تأثير العلاقة مع الأب على شخصية البنت و نفسيتها :
بحضور الأب
تصبح البنت أكثر إستقرارا نفسيا
تشعر أنها تستحق الحب و الإحترام
تتطور شخصيتها بطريقة متوازنة و تكتسب مهارات تواصل جيدة
الأب الغائب أو البارد
تعاني من نقص تقدير الذات
قد تبحث عن تعويض في العلاقات العاطفية بطريقة مؤذية
تصبح متوترة أو غير واثقة في التعامل مع الرجال
الأب المتسلط أو العنيف
قد تطوّر شخصية خائفة و خاضعة أو متمردة بشكل دفاعي
تظهر لديها ميول للقلق و الإكتئاب أو رفض الذات
تتأثر صورتها الجسدية و الأنثوية و تصبح إما خجولة من أنوثتها أو تستخدمها بشكل مفرط بحثا عن التقدير
الأب الذي يفضل الذكور أو يقارن
تعاني من صراع داخلي في علاقتها بجسدها و هويتها كإمرأة
تشعر أنها ناقصة أو أقل قيمة
يمكن أن تصاب بقلق مزمن حول الإنجاز أو الشعور بالذنب
الأب ليس معيل بل هو أحد أعمدة بناء الهوية الأنثوية و النفسية لإبنته حضوره أو غيابه دعمه أو قسوته يؤثر في عمق و جوهر شخصيتها
و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟
أنتظر ردودكم و تفاعلكم في الموضوع
شكرا لكم
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