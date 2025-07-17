دور العلاقة بين الأب و إبنته على النمو العاطفي و الإجتماعي لها

بحضور الأب ​ تصبح البنت أكثر إستقرارا نفسيا

تشعر أنها تستحق الحب و الإحترام

تتطور شخصيتها بطريقة متوازنة و تكتسب مهارات تواصل جيدة ​

الأب الغائب أو البارد ​ تعاني من نقص تقدير الذات

قد تبحث عن تعويض في العلاقات العاطفية بطريقة مؤذية

تصبح متوترة أو غير واثقة في التعامل مع الرجال ​



الأب المتسلط أو العنيف ​ قد تطوّر شخصية خائفة و خاضعة أو متمردة بشكل دفاعي

تظهر لديها ميول للقلق و الإكتئاب أو رفض الذات

تتأثر صورتها الجسدية و الأنثوية و تصبح إما خجولة من أنوثتها أو تستخدمها بشكل مفرط بحثا عن التقدير ​