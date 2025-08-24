السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#حوار_حاسبوا_انفسكم_قبل_أن_تحاسبوا

#هل أنت مسلمة؟

ان كان جوابك نعم والحمد لله فهذا معنى أن تكوني مسلمة:

يقول الشّيْخ مُحَمّد سَعِيد رَسْلاَن -حَفِظهُ الله- : العـاميّ المسلم هو الذي يعرف أصول اعتقاده معرفة ؟إجمالية، ويأتي بما فرض رب العالمين عليه وينتهي عما حرم الله رب العالمين عليه، ويَجِّد في فعل ؟الخيرات وترك المنكرات، فإذا كان كذلك وهو مقبل على كتاب الله تعالى تلاوة، وله حظ في قيام الليل ومشاركةٌ في صلة الأرحام وبر الأيتام والعطف عليهم إلى غير ذلك.

إذا أتيت بجميع هذه الأمور فأنت مسلم عامي، هذا مطلوب من كل مسلم، فهذا حد المسلم العاميِّ، تكون مسلما عندما تأتي بأمثال هذه المسائل.

[ "ضوابط تكفير المُعيّن" (٧٢/٧١) ] "طبعة أضواء السلف" ..]

أنظري جيدا لذلك وحاسبي نفسك واسأليها:

#هل لك حظ من ذلك؟

ان كان نعم، احمدي الله على ذلك ووفقك وثبتك وسدد خطاك.

ان كان لا، فاتق الله في نفسك يا أخية وتوبي وكوني مسلمة كما أمرك ربك لا كما تهوى نفسك ..

ومن كانت اجابتها لا، تنتمي لأحد الطرفين:

اما ان تكون تجاهد وتعترف بتقصيرها

فلا تدافع عن الحرام ولاتبرر له، فقط لأن الله ابتلاها بفعله بل تدعو لتركه متبعة أمر ربها فتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

وفقك الله، أعانك الله على جهادك وسخر لك من يعينك من عباده الصالحين .. والدعاء الدعاء ي أخية..

واما ان تكون من جماعة: أن الله غفور رحيم والغاية تبرر الوسيلة فتهاجم وتتهجم عن كل من ينشر شرع الله بحجة أن الدين دين يسر وأنما الأعمال بالنيات.

يا رعاك الله، فكما أن الله غفور رحيم هو شديد العقاب واقرئي ما فعله بأمم استكبرت عن الحق..

اتق الله في نفسك ولا تنكري الأحكام وفق هوى نفسك فقط لأنك لا تقومين بها .

لا يوجد في الشرع ما يسمى الغاية تبرر الوسيلة، فكل ما يؤذي لحرام حرام وكل ما يبدأ بحرام حرام ..

الدين دين يسر أجل، لكن في العبادات والمباحات وليس في المحرمات

انما التيسير أن الله رحم المريض وأسقط عنه الصوم وفق ضوابط وخفف عنه وعن المسافر الصلاة وفق ضوابط، واسقط عن الفقير الزكاة واسقط عن غير المستطيع الحج هذا هو التيسير..

و الأعمال بالنيات أجل، لكن ناحية المباحات

فأي عمل جائز في أصله إن جعلته لوجه الله فلك ذلك وان جعلته لأمر دنيوي لك ذلك، الصدقة مثلا ان تصدقت بنية الشفاء فقط لا شيء لك في الآخرة، وان تصدقت لوجه الله ثم للشفاء فلك الاجر في الدنيا وذلك وفق تقدير العزيز الحكم ولك الأجر في الاخرة، أما المحرمات فلا نية جيدة تجعلها حلال بينما هي حرام، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد يا رعاك الله.

يا هداك الله، نحن خلقنا للعبادة مع عدم نسيان حظنا من الدنيا

انما وفق ما شرع الله ووفق ضوابط الشرع

الدين حياة، فقد شمل كل جانب من جوانب الحياة الدنيا، أي أمر مهما كان يجب وضعه تحت مجهر الضوابط الشرعية.

ولو عاداتنا اليومية، فإن لم تكن فيها مخالفة شرعية أو مسكوت عنها لاباس فيها والا فلا يجوز لنا مهما كانت نيتنا وأبسط مثال الاعياد البدعية مثلا ..

فالله عز وجل أعطى لكل خلقه منهاج وشرعة ولم يخلقنا ويتركنا هملا ونشرع من أنفسنا .. وجعل لكل عمل مهما كان شرطان أساسيان، وضحها الله عز وجل في القران الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة قولا وعملا وذكرها ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان, فقال وهو يتحدث عن شروط قبول العمل :

[ قال بعض السلف : ما من فِعْلة - وان صغرت - الا ينشر لها ديوانان : لِمَ ؟ وكَيْفَ ؟

أي: لم فعلت ؟ وكيف فعلت ....

- ثم قال رحمه الله

- فالأول سؤال عن الإخلاص .

- والثاني : عن المتابعة ، فان الله - سبحانه - لا يقبل عملاً الا بهما

فطريق التخلّص من السؤال الاول : بتجريد الإخلاص .

وطريق التخلص من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة ، وسلامة القلب من ارادة تعارض الاخلاص ، وهوى يعارض الإتّباع .

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضُمنت له النجاة والسعادة" .

(اغاثة اللهفان ١ / ٤٢ - ٤٣)

اجعليها قاعدة شرعية, أي عمل مهما كان في حياتك ابحثي في نفسك عن: لم وكيف..

فأي عمل يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونيتك فيه ليست لوجه الله صححي نيتك في فعله

وأي عمل نيتك فيه لوجه الله لكنه يعارض السنة أو لا اتباع فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه فاتركيه

والا ففي الحالتين لن يقبل ذاك العمل مهما بررنا له.. فما تبريراتنا الا من مرض قلوبنا بعدم الاخلاص أو اتباع هوانا بدل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

انظري ي رعاك الله، وحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي واتق الله في نفسك.. وراقبي اقوالك وأفعالك واحرصي على جهاد نفسك وإصلاحها ليس من أجل أحد بل من أجلك فصلاحك لن ينفع غيرك وفسادك لن يضر غيرك ..

هدانا الله واياكن وكل المسلمين والمسلمات لصراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .. امين.

كتبته الفقيرة لعفو ربها أم أنيسة غفر الله لها ولزوجها ولوالديهما ولكل المسلمين والمسلمات. امين

اللهم إني أسألك أن تنفع بها خلقك.