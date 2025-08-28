غراتان بطاطا و الكورندبيف

إلياس

إلياس

👑 TOP5 ✍️
أوفياء اللمة
غراتان بطاطا والكورندبيف


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبقنا اليوم جميل وبنين كتير


72206275_187733.jpg


نحتاج بطاطا مقطعة شرائح وعلبة او اتنين كورند بيف الي هو لحم بقر معلب ومايونيز او كريمة الخفق او قشطة حامضة
بصل وجزرة وملفوف مقطع طولي
نحط شرائح البطاطا في الصنية وفوقها المايونيز


72206241_187728.jpg

وطبقة لحم البقري كورندبيف
يكون مخلوط مع الجزر المبشور والجبن المبشور


72206299_187730.jpg


ثم طبقة ملفوف مقطع

72206338_187731.jpg


وثم نحط المايونيز
وبعدها طبقة بطاطا


72206419_187732.jpg


ونحط بالاخير كذلك المايونيز والجبن كتير وندخلوها الفرن حتى تنضج تماما


72206275_187733.jpg


72206482_187734.jpg

والف صحة على قلوبكم

72206663_187735.jpg


طبق زوجتي على عشاء
 
الله يبارك على إبداعات الزوجة الكريمة.. ربي يحفظها و يبارك فيها.
لو لم تلحق "طبق زوجتي" كنت رح نعلقلك الأستاذ إلياس يخرج الشاف غانو الذي بداخله
تسلم على المشاركة.
 
توقيع سحائب الشوق
الله يبارك طبق مختلف ولذيذ
تسلم أيادي الزوجة الكريمة
بصحتكم أخي


k1 (1).gif
 
توقيع السلطانة
قال سحائب الشوق:
الله يبارك على إبداعات الزوجة الكريمة.. ربي يحفظها و يبارك فيها.
لو لم تلحق "طبق زوجتي" كنت رح نعلقلك الأستاذ إلياس يخرج الشاف غانو الذي بداخله
تسلم على المشاركة.
إضغط للتوسيع...
يبارك فيك اختي سحائب اللهم امين يا رب العالمين اجمعين ، ههه
بورك فيك على الرد القيم
 

المواضيع المشابهة

ذكريات
غراتان بطاطا بالتن والصلصة البيضاء👍
المشاركات
8
المشاهدات
897
ذكريات
ذكريات
السلطانة
غراتان بطاطا من مطبخي
المشاركات
1
المشاهدات
838
ملكة زوجي
ملكة زوجي
السلطانة
غراتان بطاطا بكريمة الجبن من مطبخي
المشاركات
4
المشاهدات
1K
سكون الفجر
سكون الفجر
أم جود
غراتان بطاطا بذتجان بيشاميل والبيض من كوزينتي
2
المشاركات
20
المشاهدات
3K
♡كارينا♡
♡كارينا♡
بنت الـ25
غراتان بطاطا بصدر الدجاج والبيشاميل
2
المشاركات
23
المشاهدات
4K
ام أمينة
ام أمينة
العودة
Top Bottom