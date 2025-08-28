غراتان بطاطا و الكورندبيف

إلياس
غراتان بطاطا والكورندبيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبقنا اليوم جميل وبنين كتير
نحتاج بطاطا مقطعة شرائح وعلبة او اتنين كورند بيف الي هو لحم بقر معلب ومايونيز او كريمة الخفق او قشطة حامضة
بصل وجزرة وملفوف مقطع طولي
نحط شرائح البطاطا في الصنية وفوقها المايونيز
وطبقة لحم البقري كورندبيف
يكون مخلوط مع الجزر المبشور والجبن المبشور
ثم طبقة ملفوف مقطع
وثم نحط المايونيز
وبعدها طبقة بطاطا
ونحط بالاخير كذلك المايونيز والجبن كتير وندخلوها الفرن حتى تنضج تماما
والف صحة على قلوبكم
طبق زوجتي على عشاء
