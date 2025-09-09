مدونة يوسف لقصص الأطفال🌈

"نُونَه أَصْبَحَتْ أُمًّا!"دَخَل مَاهِر مَنْزِلَهُ وَهُوَ يَصِيحُ "نُونَه أَصْبَحَت أُمًّا؟! نُونَه أَصْبَحَت أُمًّا؟!" خَرَجَتْ نُهَى مِنْ غُرْفَتِها تَسْأَل:"مَنْ نُونَه هَذِهِ؟" قَالَ مَاهِر:"نُونَه قِطَّةُ صَدِيقِي، أَصْبَحَت أُمًّا وَلَدَيْهَا صَغِيرَان جَمِيلان. نُهَى:"أُرِيدُ أَنْ أَرَاهُمَا؟!مَاهِر:"اُطْلُبِي الْإِذْنَ مِنْ أُمِّي وَسَآخُذُكِ لِرُؤْيَتِهِمَا"دَخَلَتْ نُهَى عَلَى وَالِدَتِهَا لِلْمَطْبَخِ تُطْلُبُ إذْنَهَاالأُمُّ:" لَا يُمْكِنُك الذَّهَاب فَأَنْتِ لَا تَزَالين صَغِيرَة"نُهَى:" لَقَدْ كَبِرْت اُنْظُرِي شَعْرِي قَدْ صَارَ طَوِيلًا"الْأُمّ:" مَادُمْت تَسْتَعْمِلِينَ اللَّهَايَة فَأَنْتِ لَا تَزَالين صَغِيرَةً."اَلَحَّتْ نُهَى عَلَى وَالِدَتِهَا حَتَّى أَعْطَتْهَا الْإِذْن بِالذَّهَاب، فَرَافقت أَخَاهَا لِبَيْت الْجِيرَان لِرُؤْيَة الْقِطَّة نُونُه وَمَا إنْ رَأَتْهَا حَتَّى انْدَهَشَت لِحَجْم وَجَمَال صِغَارِهَا، وَبَقِيَتْ تَتَأَمَّل نَفْسِهَا وَتُقَلٍّبُ كَفَّيْهَا وَأَدْرَكْت أَنَّهَا صَارَتْ كَبِيرَةً، فَنَزَعَتْ لَهَايَتَهَا مِنْ فَمِهَا وَأَهْدَتْهَا لِلْقِطًّةِ نُونَه وَصِغَارِهَا، وَعَادَتْ لِلْبَيْت وَاْلفَرْحَة تَغْمُرُهَا.mechem souad