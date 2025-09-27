العمل يتفاهمو عليه قبل الزواج اذا وافق يتزوج بإمرأة عاملة فيكون عند كلمة تاعه واذا رفض فهو حر

بما أن المشاكل أصبحت كثيرة جدا دير عطلة مرضية تأشرها في الضمان الإجتماعي وتدفعها للإدارة وتقول للزوج انها توقفت عن العمل بما انها في بداية الدخول المدرسي اذا كانت الزوجة في التعليم تقدر حتى دير استيداع لستة اشهر او سنة وما تخبرش زوج تقولو توقفت عن العمل وتشوف اذا المشاكل حبست وقامها وقام اولادو فرصة تفكر اذا المشاكل ما توقفتش معناها غي يتسبب عليها والعمل مجرد حجة فقط

حسب تحليلي للوضع مش هو مش قابلك تخدمي كاين أشخاص ما راهم محرضينو والله اعلم أو ممكن احتاج المال وراه باغي يوصل لمرحلة تمديلو المال مقابل يسمحلك بالعمل تشري سكوتو والله أعلم

ربي يفرج عليك حاولي تلقاي حل لان الضرب والشتم حاجة مكانس لي يقبلها او يرضاها لنفسو