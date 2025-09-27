مشكلتي
كلمة المرور: 4algeria2025
التفاعل 4.6K
الجوائز 193
- تاريخ التسجيل
- 19 أكتوبر 2013
- المشاركات
- 818
- آخر نشاط
- الأوسمة
- 5
مشكلة صديقتي
زوجها كل مرة يهددها بتوقيفها من العمل
واليوم ضربها شتمها وكسر الأواني
لأنه أمرها بأن تطهو الغداء لضيوف أخيه
(مع العلم أخوه متزوج
وزوجته حامل)
وبما انها رفضت انه ليس اجباري عليها خدمة ضيوف اخيه قال لها لن تذهبي للعمل مرة اخرى
مارايكم في رجل يعنف زوجته كل مرة
ويشتمها ويعايرها ويهددها بالطلاق وتوقيفها من العمل
زوجها كل مرة يهددها بتوقيفها من العمل
واليوم ضربها شتمها وكسر الأواني
لأنه أمرها بأن تطهو الغداء لضيوف أخيه
(مع العلم أخوه متزوج
وزوجته حامل)
وبما انها رفضت انه ليس اجباري عليها خدمة ضيوف اخيه قال لها لن تذهبي للعمل مرة اخرى
مارايكم في رجل يعنف زوجته كل مرة
ويشتمها ويعايرها ويهددها بالطلاق وتوقيفها من العمل