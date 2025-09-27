مشكلتي مشكلة

مشكلة صديقتي

زوجها كل مرة يهددها بتوقيفها من العمل
واليوم ضربها شتمها وكسر الأواني
لأنه أمرها بأن تطهو الغداء لضيوف أخيه
(مع العلم أخوه متزوج
وزوجته حامل)
وبما انها رفضت انه ليس اجباري عليها خدمة ضيوف اخيه قال لها لن تذهبي للعمل مرة اخرى
مارايكم في رجل يعنف زوجته كل مرة
ويشتمها ويعايرها ويهددها بالطلاق وتوقيفها من العمل
 
تصرف الزوج غير مقبول عقلا و لا شرعا العنف و التهديد و التقليل من شأن الزوجة لا يُبرر بأي خلاف
من حقها أن تُعامل بإحترام و أن تُقرر بشأن عملها و حياتها دون إكراه
العلاقة الزوجية تُبنى على التفاهم لا على الإهانة و السيطرة و إذا إستمر هذا السلوك فلتلجأ إلى أبويه أو أهلها لمساعدتها لإيجاد حل يناسبهما
شكرا لثقتكم في طرح المشكلة
 
الزوج غير مقبول تصرفه و حتى ضربها و تعنيها و حتى تقليل من شأنها عليه مراجعة علاقته معاها و تحسينها و عليه يحل مشكلته بطريقة سلمية و لا داعي للطلاق
 
مدري بس لو طاعت زوجها وعملت الغداء لضيوف اخو زوجها كون زوجته حامل وما تقدر كان حلت المشكله وماصار اللي صار ،
الله المستعان ..
 
انا ما أعرف كيف المرأة ممكن ترضى بالاهانة والضرب لو أنها أوقفته عند حده من أول يوم رفع يده عليها لتأدب
هي امرأة عاملة وتستطيع القيام بشؤونها بدون زوج الحياة معه لا تطاق
أما حياة تسر الصديق او فراق يريح الجميع
 
للاسف بعض الازواج خسارة فيهم كلمة زوج
عقلية سلطزية فوقوية و عقلية الاستعلاء و اهانة الزوجة
شي عيب والله في حق انسان وهبك كل ما يملك ورضي يكون لك شريكا

في المشكلة يبدوا ان الزوج متسلط و يبدوا ان الزوجة ليست ذكية
لأنها تعطيه فرص هو يبحث عنها و يهددها بتوقيفها من العمل
نصيحتي للزوجة كوني ذكية و سايري الامور بذكاء
ابتعدي عن الاستفزاز و ا تعطيش فرصة لزوجك انه يهددك
الامر يلزمه صبر الله غالب ما عندكش حل قالك عملي الاكل اعمليه
و تجنبي التهديدات حتى ربي يهديه و يتغير
 
العمل يتفاهمو عليه قبل الزواج اذا وافق يتزوج بإمرأة عاملة فيكون عند كلمة تاعه واذا رفض فهو حر
بما أن المشاكل أصبحت كثيرة جدا دير عطلة مرضية تأشرها في الضمان الإجتماعي وتدفعها للإدارة وتقول للزوج انها توقفت عن العمل بما انها في بداية الدخول المدرسي اذا كانت الزوجة في التعليم تقدر حتى دير استيداع لستة اشهر او سنة وما تخبرش زوج تقولو توقفت عن العمل وتشوف اذا المشاكل حبست وقامها وقام اولادو فرصة تفكر اذا المشاكل ما توقفتش معناها غي يتسبب عليها والعمل مجرد حجة فقط
حسب تحليلي للوضع مش هو مش قابلك تخدمي كاين أشخاص ما راهم محرضينو والله اعلم أو ممكن احتاج المال وراه باغي يوصل لمرحلة تمديلو المال مقابل يسمحلك بالعمل تشري سكوتو والله أعلم
ربي يفرج عليك حاولي تلقاي حل لان الضرب والشتم حاجة مكانس لي يقبلها او يرضاها لنفسو
 
من حيثيات القصة يظهر ان العلاقة بين الزوجين بها شرخ كبير وما هذه الحادثة الا القطرة التي افاضت الكأس ...
لو كان هناك تفاهم من الاول لاعتذر الزوج من اخيه لان زوجته عاملة ولا يمكنها تلبية طلبه ولكن وكما قلت ان هناك شرخا في العلاقة لربما الزوج تعمد ان يطلب هذا الشيء من زوجته لتكون حجة عليها ان رفضت وهو متأكد استحالة تلبية طلب اخيه.
في مثل هذه الحالات يصعب ابداء الرأي لعدم الالمام بكل الحيثيات.
 
من باب الانسانية واحترام اخ زوجها كان عليها ان تطبح برضاها وليس بالعمل وليس من حقه توقيفها عن العمل لأنه العمل خلقها قانونيا
 

