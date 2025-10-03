وصفات طبية

✅️ الفلفل المشوي : 3 مرات في الأسبوع مضاد للألم (العظام والمفاصل)، زيادة هرمون التستوستيرون
✅️ الفلفل المقلي : زيادة الوزن وعسر الهضم
✅️ الفلفل النيء : تقوية الجهاز العصبي
✅️ الثوم المشوي : تحسين القدرة الجنــ ـسية
✅️ الثوم المقلي : حرقة المعدة، النفخة والغازات
✅️ الثوم النيء : يقوي المناعة وينشط خلايا المخ
 
✅️ البيض مع الكمون : يقلل الإنتفاخ والغازات
✅️ البيض مع زيت الزيتون : يدعم صحة العظام بفضل البروتينات والدهون المرطبة
✅️ البيض مع بذور الكتان : تعزز كثافة الشعر
✅️ البيض مع بذور الشيا : يساعد على الشعور بالشبع
✅️ البيض مع الشوفان : تدعم بناء العضلات
✅️ البيض مع العسل الأسود : دعم الخصوبة
 
✅️ القهوة مع الهيل : تخفيف الوزن، تخفيف الغثيان، تحسين الهضم
✅️ القهوة مع القرنفل : تحسين المزاج، تقليل التوتر
✅️ القهوة مع الزنجبيل : زيادة حرق الدهون، تعزيز الطاقة
✅️ القهوة مع الليمون : زيادة اليقظة، تخفيف آلام الرأس، تخفيف الإسهال
 
✅️ التمر والطحينة : يقلل الخمول والكسل، يمنع الإمساك المزمن
✅️ التمر واللوز : طاقة ونشاط، تقوية القلب، إنقاص الوزن
✅️ التمر والسمسم : تحسين المناعة، دعم الجهاز الهضمي
✅️ التمر والمشمش :مكافحة فقر الدم، تحسين نضارة البشرة
✅️ التمر والجوز : تحسين وظائف الدماغ والذاكرة
✅️ التمر والثوم : خفض الكوليسترول وضغط الدم
 
✅️ الثوم المشوي : حبة على الريق لتقوية العظام
✅️ الفلفل الحلو المشوي : حبة واحدة يوميا لخسارة الوزن
✅️ الفلفل الحار المشوي : حبة واحدة لإلتهاب المفاصل
✅️ الباذنجان المشوي : تنشيط حركة الأمعاء
✅️ البصل المشوي : التخلص من الأرق
✅️ البطاطس المشوية : تقليل التجاعيد
 
