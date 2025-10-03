وصفات طبية

إلياس
️ الفلفل المشوي : 3 مرات في الأسبوع مضاد للألم (العظام والمفاصل)، زيادة هرمون التستوستيرون
️ الفلفل المقلي : زيادة الوزن وعسر الهضم
️ الفلفل النيء : تقوية الجهاز العصبي
️ الثوم المشوي : تحسين القدرة الجنــ ـسية
️ الثوم المقلي : حرقة المعدة، النفخة والغازات
️ الثوم النيء : يقوي المناعة وينشط خلايا المخ
