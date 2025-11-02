نورٌ غاب دون أن يُودّع ... بقلمي

ام أمينة

ام أمينة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

نورٌ غاب دون أن يُودّع ... بقلمي
(محاولتي الأولى في هذا القسم بعد خربشات لتقريبا شهر)

كنتِ تُشرقين كالفجر
لا تطرُقين الأبواب
بل تفتحينها بنورك
كنتِ الماء لمن عطش
و السكينة لمن ضاق قلبه

لم تكوني فقط أنثى
بل كنتِ معنى يتجلى
و وهجًا لا يُشبهه وهج

أعطيتِ دون أن تنتظري
و صبرتِ دون أن تشتكي
و ابتسمتِ كأنكِ لم تذوقي الخذلان يومًا
بينما في داخلكِ حدائقٌ ذابلة
و أحلامٌ أطفأها الغيم

كنتِ تتغافلين لا ضعفًا
بل حكمةً من قلبٍ أدرك أن بعض الحروب لا تُخاض
و بعض الإنتظارات لا تُجدي
و بعض الحب لا يُثمر

و حين خبتِ
لم يكن غضبًا بل اكتفاءًا
انطفأتِ كما تغيب الشمس خلف جبلٍ بعيد
بصمتٍ يشبه الوقار
و بوداعٍ لا يُقال

و من يومها لم يُشبهكِ ضوء
و لم يملأ غيابكِ بريق
تواريتِ لكنكِ لم ترحلي
صرتِ نغمةً في قلبٍ بعيد
و ذكرى تؤلم من أدرك متأخرًا كم كنتِ تُحبّين
و كم كنتِ تُجمّلين القبح بصبرك

أنتِ الأنثى التي لا تُشبه أحدًا
حين تُحبّين تُبهرين
و حين تُعطين تُغدقين
و حين تُهملين تُبيدين جمالًا بأكمله دون أن تبالي

و إن اخترتِ الغياب
فهو الغياب الذي لا رجعة بعده
فلا تُخدع بضحكتكِ الأخيرة
فقد تكون تحية وداع لنور قرّر أن يُطفئ نفسه

لأنكِ كنتِ الوهج الذي لم يُفهم
و الروح التي لم تُصن
و الحضور الذي لم يُقدّر
حتى غاب
......


بانتظار آرائكم حول أولى كتاباتي الحصرية في هذا القسم


شكرا لكم
.....
 
قرار جميل استاذة وبداية واعدة
ساساهم بهذه الملاحظة للمساعدة اتمنى ان تكون صائبة
من الانسب استعمال الوصف المناسب للتشبيه مثلا قولك" كنتِ تمرين كالفجر "
ربما الانسب مثلا قول: كنتِ تشرقين كالفجر

لانو الفجر يطلع ويبزغ ويشرق ويطل،،الخ من الاوصاف او المظاهر المتعلقة به

اما المرور فهو للنهار " مر النهار،،،،" وللسحاب و للوقت ...الخ

يجب الاهتمام بدقة بالتشبيهات لانها هي حلاوة النصوص

قال أبو عاتكة:
قرار جميل استاذة وبداية واعدة
ساساهم بهذه الملاحظة للمساعدة اتمنى ان تكون صائبة
من الانسب استعمال الوصف المناسب للتشبيه مثلا قولك" كنتِ تمرين كالفجر "
ربما الانسب مثلا قول: كنتِ تشرقين كالفجر

لانو الفجر يطلع ويبزغ ويشرق ويطل،،الخ من الاوصاف او المظاهر المتعلقة به

اما المرور فهو للنهار " مر النهار،،،،" وللسحاب و للوقت ...الخ

يجب الاهتمام بدقة بالتشبيهات لانها هي حلاوة النصوص

يعطيك الصحة وننتتظر المزيد....
لقد تم التعديل ... بارك الله فيك
شكرا لتشجيعك و تواجدك في الموضوع
 
جميلةٌ جدًّا وصادقة، قلمُك رائعٌ ومميّز، ومَن يمتلك خبرةً في الحياة ورؤيةً حقيقيةً للأمور، إضافةً إلى أسلوبٍ أدبيٍّ راقٍ، فلن يصعب عليه ترويضُ الحروف والكلمات لصناعة الإبداع.
دمت بألف خير💚
 
قال ذكريات:
جميلةٌ جدًّا وصادقة، قلمُك رائعٌ ومميّز، ومَن يمتلك خبرةً في الحياة ورؤيةً حقيقيةً للأمور، إضافةً إلى أسلوبٍ أدبيٍّ راقٍ، فلن يصعب عليه ترويضُ الحروف والكلمات لصناعة الإبداع.
دمت بألف خير💚
شكرا لكِ غاليتي ...
أسعدني تواجدك و ردك في الموضوع
 
جميل و الله قلمك له لمسة خاصة و مميزة
لا تتوقفي واصلي سيدتي

انا ادعمك و اساندك لأنك موهوبة
اطلقي العنان لقلمك و اكتبي و تمتعي بالكتابة
و نحن نرافقك اخيتي
 
عجبني بوحك ..
جميل جدا ورائع ودليل على تمكنك ومقدرتك على صياغة الجمل بشكل يناسب المعنى المقصود ..

شكرا …
 
قال الامين محمد:
جميل و الله قلمك له لمسة خاصة و مميزة
لا تتوقفي واصلي سيدتي

انا ادعمك و اساندك لأنك موهوبة
اطلقي العنان لقلمك و اكتبي و تمتعي بالكتابة
و نحن نرافقك اخيتي
شكرا لك على الدعم و التشجيع
أسعدني مرورك في الموضوع
 
قال aljentel:
عجبني بوحك ..
جميل جدا ورائع ودليل على تمكنك ومقدرتك على صياغة الجمل بشكل يناسب المعنى المقصود ..

شكرا …
شكرا لكلماتك المشجعة
أسعدني مرورك في الموضوع
 
بورك في قلمك المبدع ، دمت مبدعة في سماء المنتدى و رائع ما أنتج قلمك
كلمات مميزة و رائعة
 
قال إلياس:
بورك في قلمك المبدع ، دمت مبدعة في سماء المنتدى و رائع ما أنتج قلمك
كلمات مميزة و رائعة
بارك الله فيك
شكرا لردك و مرورك في الموضوع
 
