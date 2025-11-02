السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

نورٌ غاب دون أن يُودّع ... بقلمي

(محاولتي الأولى في هذا القسم بعد خربشات لتقريبا شهر)

كنتِ تُشرقين كالفجر

لا تطرُقين الأبواب

بل تفتحينها بنورك

كنتِ الماء لمن عطش

و السكينة لمن ضاق قلبه



لم تكوني فقط أنثى

بل كنتِ معنى يتجلى

و وهجًا لا يُشبهه وهج



أعطيتِ دون أن تنتظري

و صبرتِ دون أن تشتكي

و ابتسمتِ كأنكِ لم تذوقي الخذلان يومًا

بينما في داخلكِ حدائقٌ ذابلة

و أحلامٌ أطفأها الغيم



كنتِ تتغافلين لا ضعفًا

بل حكمةً من قلبٍ أدرك أن بعض الحروب لا تُخاض

و بعض الإنتظارات لا تُجدي

و بعض الحب لا يُثمر



و حين خبتِ

لم يكن غضبًا بل اكتفاءًا

انطفأتِ كما تغيب الشمس خلف جبلٍ بعيد

بصمتٍ يشبه الوقار

و بوداعٍ لا يُقال



و من يومها لم يُشبهكِ ضوء

و لم يملأ غيابكِ بريق

تواريتِ لكنكِ لم ترحلي

صرتِ نغمةً في قلبٍ بعيد

و ذكرى تؤلم من أدرك متأخرًا كم كنتِ تُحبّين

و كم كنتِ تُجمّلين القبح بصبرك



أنتِ الأنثى التي لا تُشبه أحدًا

حين تُحبّين تُبهرين

و حين تُعطين تُغدقين

و حين تُهملين تُبيدين جمالًا بأكمله دون أن تبالي



و إن اخترتِ الغياب

فهو الغياب الذي لا رجعة بعده

فلا تُخدع بضحكتكِ الأخيرة

فقد تكون تحية وداع لنور قرّر أن يُطفئ نفسه



لأنكِ كنتِ الوهج الذي لم يُفهم

و الروح التي لم تُصن

و الحضور الذي لم يُقدّر

حتى غاب

......

بانتظار آرائكم حول أولى كتاباتي الحصرية في هذا القسم

شكرا لكم