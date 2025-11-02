ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نورٌ غاب دون أن يُودّع ... بقلمي
(محاولتي الأولى في هذا القسم بعد خربشات لتقريبا شهر)
كنتِ تُشرقين كالفجر
لا تطرُقين الأبواب
بل تفتحينها بنورك
كنتِ الماء لمن عطش
و السكينة لمن ضاق قلبه
لم تكوني فقط أنثى
بل كنتِ معنى يتجلى
و وهجًا لا يُشبهه وهج
أعطيتِ دون أن تنتظري
و صبرتِ دون أن تشتكي
و ابتسمتِ كأنكِ لم تذوقي الخذلان يومًا
بينما في داخلكِ حدائقٌ ذابلة
و أحلامٌ أطفأها الغيم
كنتِ تتغافلين لا ضعفًا
بل حكمةً من قلبٍ أدرك أن بعض الحروب لا تُخاض
و بعض الإنتظارات لا تُجدي
و بعض الحب لا يُثمر
و حين خبتِ
لم يكن غضبًا بل اكتفاءًا
انطفأتِ كما تغيب الشمس خلف جبلٍ بعيد
بصمتٍ يشبه الوقار
و بوداعٍ لا يُقال
و من يومها لم يُشبهكِ ضوء
و لم يملأ غيابكِ بريق
تواريتِ لكنكِ لم ترحلي
صرتِ نغمةً في قلبٍ بعيد
و ذكرى تؤلم من أدرك متأخرًا كم كنتِ تُحبّين
و كم كنتِ تُجمّلين القبح بصبرك
أنتِ الأنثى التي لا تُشبه أحدًا
حين تُحبّين تُبهرين
و حين تُعطين تُغدقين
و حين تُهملين تُبيدين جمالًا بأكمله دون أن تبالي
و إن اخترتِ الغياب
فهو الغياب الذي لا رجعة بعده
فلا تُخدع بضحكتكِ الأخيرة
فقد تكون تحية وداع لنور قرّر أن يُطفئ نفسه
لأنكِ كنتِ الوهج الذي لم يُفهم
و الروح التي لم تُصن
و الحضور الذي لم يُقدّر
حتى غاب
......
بانتظار آرائكم حول أولى كتاباتي الحصرية في هذا القسم
شكرا لكم
.....
