اتثق بـ وعد أحد.

لا لشيء، فقط لـ تحمي قلبك من ألم خذلان قد يستمر معك إلى أن تفنى..

^ بالمناسبة، قد يكون هو سبب فنائك.



أيقنت متأخراً جداً أنّي أخطأت بـ حق قلبي،

لحظة!

أظنه هو من أخطأ بحقي

لا يَهمني الآن معرفة الجاني، حصلنا على نفس الجزاء على أيّة حال.



مشكلتنا أننا نستلّذ العذاب، نستلطف الألم..

نتقبّل كل طعنة بـ حُب- الطعنات مؤلمة، لمَ نُرحّب بها إذاً؟

"نُرحّب بها لأننا نرى في الوجع لذة، لأن قُلوبنا لا يُهمها سوى متعة اللحظة الحالية، لأننا نخاف من إهدار فرصٍ طالما تمنيناها."



عُذراً - عقلي هو من تفوّه بتلك الكلمات، ألا تظن أنك تأخرت قليلاً؟

بل تأخرتَ جداً عزيزي..

--------------



مفهوم الوعد في نظر معظمنا هو مجرد كلمة يتفوّه بها لُيرضي ضميره و ضمير الموعود في ذلك الوقت، متناسياً أن الوعد "قد" يعني أحياناً فعل شيء أو التوقف عن فعله "للأبد"، لا لثوانٍ و ساعاتٍ معدودة.



و لأننا لا نفقه معنى الوعد، لا ندرك أهميته، لم تعد علاقاتنا تنجح ولا حتى تستمر، هي علاقات عابرة ما إن دخل فيها ما يسمى بـ "الوعد" تلَفَت!



منطقيٌ إذاً أن أقول: لـ حماية كُل ما هو جميل في حياتكم، لا تعدوا أحداً بـشيء.

و من المنطق أيضاً أن أقول: عِدوا إن كُنتم تدركون قيمة ما تقطعون من وعود، عِدوا إن كنتم سـ تتبعون قواعد الوعد و ترضون بتبعاته! هي ليست مجرد كلمة ما إن خرجت من فمنا نسيناها، هو أملٌ نٰعطيه لأرواح تمسكت بـ قلوبنا و تشبثَّت بها، نختار بعدها إن كنّا سنخذلها أم نحييها.



إذا كانت قلوبنا تخذلنا بـ اختياراتها الخاطئة احياناً، كيف لنا أن نثق بـ قلوب غرباء؟

نُقطة. لا وعد بعدها سوى وعدٍ أقطعه على نفسي بأن لا تثق بـ وعدٍ قطعهُ غيرها.