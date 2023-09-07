تعرف علي ظلم الزوجة لزوجها

من المعروف أن الظلم في الغالب يصدر من القوي للضعيف ومن الرئيس للمرءوس، أما أن يصدر من الضعيف إلى القوي فهذا أمر يحتاج إلى إيضاح، وهو ما نحن بصدده في هذه الصورة؛ حيث إن تصور ظلم الزوج لزوجته أمر ميسور، أما صدوره من الزوجة لزوجها فمن الصعب تصوره وقد لا يتضح إلا بالأمثلة التالية:1- ترك طاعته بالمعروف والنشوز عليه: ففي هذا ظلم للزوج بترك حق من حقوقه التي أوجبها الله عز وجل ورسوله على المرأة، ويلحق بمعصية الزوج ترك خدمته بالمعروف والتعالي عليه وإلجائه إلى خدمة نفسه وإشغال وقته بذلك.2- الخروج من بيته دون إذنه: من لوازم طاعة الزوج أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وفي مخالفة المرأة لذلك تفريط في حق من حقوق الزوج.ويلحق بهذه المخالفة إذن الزوجة لأحد بدخول بيت زوجها مع علمها بكراهيته لذلك؛ فهذا أيضاً يعد من ظلم الزوجة لزوجها ومنعه حقاً من حقوقه؛ قال صلى الله عليه وسلم: \"فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون\".3- سوء العشرة مع الزوج وإساءة الأدب معه: بقول أو فعل والتسبب في إيصال الأذى والغموم والهموم إليه، كل ذلك مما تعاقب عليه المرأة، وتصبح بذلك ظالمة معتدية على حق عظيم من حقوق الزوج.4- عدم تمكينه من نفسها دون عذر شرعي لها: وفي هذا ظلم للزوج من جوانب عدة؛ من ذلك معصيته وعدم طاعته، وظلم له أيضاً لكونها تسببت بذلك في تطلعه لغيرها، وعدم غض بصره، وقد يؤدي به الأمر إلى الوقوع في الفاحشة، وبذلك تشترك معه في الإثم لعدم إعانته على غض بصره وتحصين فرجه.5- كما تعتبر ظالمة له أيضاً بإحزانه وبث القلق والغم في نفسه: ويلحق بذلك صوم الزوجة تنفلاً دون إذن الزوج؛ لأن في ذلك تفويتاً لحق الزوج في قضاء وطره من زوجته عند حاجته لذلك.6- إنكار جميل الزوج ومعروفه وعدم شكر أفضاله عليها: بمجرد أن ترى في يوم من الأيام ما تكره؛ وفي هذا ظلم للزوج.7- قلة حياء الزوجة ودينها: بإطلاق بصرها إلى الرجال الأجانب أو التبرج أمامهم أو الخضوع بالقول معهم.8- إهمال تربية أولاده في صغرهم: بعدم الحرص على صحتهم وتغذيتهم ونظافتهم، ويلحق بهذا قيام الزوجة بالوقيعة بين الزوج وأولاده، وشحن صدور الأولاد على أبيهم مما ينشأ عنه حقد الأولاد وكراهيتهم له.9- إرهاق الزوج بنفقات من غير الحاجة إليها: مما ينشأ عنه تحمله للديون الكبيرة.10- غيبة الزوجة لزوجها: وذلك عند أهله أو أهلها أو قرابتها.11- السعي بالنميمة بين الزوج ووالديه أو إخوانه وأخواته أو غيرهم من الأقارب: مما يكون له أكبر الأثر في تقطيع الأرحام وإفساد أواصر الود والمحبة بين الزوج وأقرب الناس إليه.12- الاعتداء على أموال الزوج الموفي للزوجة حقوقها: وذلك بسرقة أو احتيال أو ضغوط معينة حتى يذعن للزوجة كارهاً للتنازل عن أمواله؛ كل ذلك يعد ظلماً وعدواناً على الزوج وأمواله.13- السكوت على منكرات الزوج في نفسه أو بيته: وعدم مناصحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.14- طلب الزوجة الطلاق من زوجها من غير سبب شرعي.