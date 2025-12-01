نداء إنساني… أختنا تحتاجكم​

بدعوة صادقة في جوف الليل

بمساهمة خفيفة تكون سببًا في شفاءٍ قريب

حتى اللي يعرف طبيب مختص في الاذن معليش يتواصل معانا

او مشفى يعمل هكذا عمليات بالمجان يتواصل معنا

إخوتي وأخواتي في المنتدى،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.اليوم لا نحمل خبرًا عادياً، بل أمانة…فبيننا أختٌ تعاني من مرضٍ أرهق جسدها، وحالُها الصحي يتطلّب عملية جراحية عاجلةعلى اذنهاحتى تستعيد عافيتها وتعود لحياتها الطبيعية.هذه الأخت ليست رقمًا، وليست مجرد اسم…هي أختكم، تشارككم الدعاء والكلمة الطيبة،وتحتاج اليوم أن نقف معها كما نقف مع أهلنا.هي اخت عزيزة عليكم جميعانحن لا نعرف ما تخفيه الأيام لنا،وقد نكون يومًا نحن المحتاجين لوقفة مشابهة.لكن الجميل في مجتمعنا أن القلوب ما تزال حية،وأن الخير يمشي بيننا في خطوات صغيرة… لكن أثرها عظيم.والله يا إخوتي…ربّ خيرٍ صغير تصنعه،يفتح لك أبوابًا لا تتوقعها.فلنكن سندًا لها،ولنجعل هذا الوقوف شاهدًا علينا يومًا ما:أننا لم نترك مريضًا وحده،ولم نغلق بابًا كان بإمكاننا فتحه.الاخت تعاني من الالم و الدوخة و حالتها مستعجلة جدا جدانسأل الله العظيم رب العرش العظيمأن يشفيها، ويخفف عنها،اللي يقدر يساعدها يتواصل معي اعطيه التفاصيلولو بالشيء اليسير او بمعرفة في مشفى يعمل العمليات تاع الاذن مجاناننتظركم فلا تبخلونا