السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم



أولا أترجاكم أن تكملوا قراءة الموضوع حتى الأخير فهو موضوع مهم، فمن فضلكم اقرؤوه حتى الأخير



إخوتي أخواتي هذه اللمة ليست مجرد موقع إلكتروني وحسب بل فيها من المشاعر والأُخوة ربما ما قد لا نجده



في واقعنا وداخل أُسرنا، وأنا اليوم جيت نستغل هاد الأُخوة وهاد المحبة باه نساعدو بعضانا ونفرجوها على بعضانا



يمكن خطوة منكم تفرجها على إنسان كانت ضايقة بيه وتغلقوا في وجهو الأبواب



واليوم جيت نتكلملكم على أخت عزيزة علينا في اللمة وراهي مريضة واحسبوها ختكم من لحمكم ودمكم وساعدوها



يا خاوتي راني نتحدث على الأخت ليليا، يا ناس راهي قاعدة وتستنا فقرات الظهر تتقسم وتتكسر وتقعد مشلولة



الطفلة مازالت صغيرة ومازالت تشوف للدنيا ومازال عندها أمل تتزوج وتدير دار وتجيب ولاد كيفها كيف أي إمرأة



وإيماجينيو حلم أنها تتهنا من كابوس ظهرها يتكسر مرتبط بملبغ صغير جدا وهو 35 مليون، هيه صغير جدا مقارنة بحلم



أنها ماتوليش مشلولة لا سمح الله، قداه من واحد فينا حرم نفسو من الاكل والشرب غير باه يجمع مبلغ محترم ويشري سيارة



وواحد باه يشري دار وكلنا حرمنا نفسنا من أهم الأمور باه نشريو حاجة تزيد في رفاهية معيشتنا فمابالك بإنسان ماعندوش



مبلغ باه يشري صحتو ويشري راحة البال، أنك كل ليلة ترقد ونتا خايف أنو يتكسر ظهرك في أي لحظة وتقعد مُقعد طول حياتك



ماشي أمر سهل، الأخت هادي عندها ربي وحنا برك بالاك الأخوات وحدة تقرا ووحدة ماكثة في البيت ووحدة في يد راجل



بالاك نعذروهم بصح الرجال قادرة 100 ألف من كل واحد تفرج على الاخت وبالاك 50 ألف، يخي ساعات 100 ألف نصرفوها في نهار



كاين لي يصرفها على الدخان وعلى الماكلة وعلى الملابس باه مايروحش بنفس اللباس اسبوع كامل وناس خلاف محتاجة شوي



دراهم باه تعيش حياتها هانية برك، على هادي نوجه نداء إلى أهل اللمة الأحرار خاصة الرجال أي مبلغ منك قادر يساعد انسان



أنو يتهنا من كابوس الشلل لو جا المبلغ 100 مليون ولا 60 مليون نقولو بالاك بصح 35 مليون والله والو مقارنة بحلم كبير كيما حلم ختنا ليليا



افتحها على انسان وبالاك يفتحها ربي في وجهك، بالاك يماك ولا باباك مراض وبهاد المبلغ البسيط يرتاحو بالاك محتاج ذرية ويفرج عليك



ربي كي تفرجها على ختك، ولي متمني يتزوج ولي متمني نجاح ولي متمني ينجحلو مشروع بالاك خطوة صغيرة تحسبها بسيطة تفرج عليك



لو ختك لي من لحمك ودمك تقولك نحتاج 35 مليون باه ظهري ما يتقسمش ونعيش هانية واش دير؟ باين دير المستحيل مالا احسبها ختك عند ربي



خاوتي هاد الطلب ماش إجباري وماش الاخت ليليا لي طلبت لأنها ماحابة تحرج حتى عبد هذا ندائي مني ليكم باه نعاونو ختنا، لي عندو وقادر



يمد ولو ألف فرنك مرحبا بيه وربي يجازيه لي ماعندوش وحاب يكتفي بالدعاء كذلك كتر خيرو كل واحد وظروفو، لكن لوجه الله والله يستركم



والله يرضى عليكم ماتعطيوش أمل أنكم تساعدو الاخت وتقولو نساعدو ومن بعد الاخت تحط أملها فيكم وتجبدو رواحكم، يعني لي عندو



معليش ولي ماعندوش ماش عيب ماراناش نفرضو في المساعدة، يعني دعوة من القلب قادرة تساعد الاخت لكن فقط ماتوعدوش وتحطمو انسان



الموضوع ليكم خاوتي، انا شفت ختي تعاني وماعنديش قدرة أني نساعدها غير بالدعاء جيت ليكم ناس الخير شوفو بالاك معارفكم يفيدوكم



الماكلة لي ساخف تاكلها ولا اللبسة لي ساخف تشريها ولا الزيارة لي ناوي ديرها ختك بجل منها، 100 ألف ولا 200 مادات ما جابت، فرحو ختكم الله



يفرحكم دنيا وآخرة ويرزقكم ما تتمناو ويفرج عليكم كل هم وكل حزن يارب



تحياتي للجميع، وربي يشفي أختنا ليليا ويرزقها الصحة والعافية









ملاحظة

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من فضلكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات

انتبهوا لكلامي جيدا من فضلكم، نحن نقدر كل جهودكم لمساعدة الاخت ليليا

لكن على وجه ربي والله يستركم ويحفظكم المساعدة تكون في السر

يعني اتكلم مع معارفك لي تعرفهم يعاونوك بالشي لي كتب ربي

حملات الفايس بوك والمنتديات وين يتنشرو معلومات الاخت الله يستركم ماديروهاش

لأنو الاخت عندها ظروف خاصة

نتمنى منكم تتفهمو الوضع وشكرا مسبقا وبارك الله فيكم



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