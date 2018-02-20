نداء إلى أهل اللمة الأحرار

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم

أولا أترجاكم أن تكملوا قراءة الموضوع حتى الأخير فهو موضوع مهم، فمن فضلكم اقرؤوه حتى الأخير

إخوتي أخواتي هذه اللمة ليست مجرد موقع إلكتروني وحسب بل فيها من المشاعر والأُخوة ربما ما قد لا نجده

في واقعنا وداخل أُسرنا، وأنا اليوم جيت نستغل هاد الأُخوة وهاد المحبة باه نساعدو بعضانا ونفرجوها على بعضانا

يمكن خطوة منكم تفرجها على إنسان كانت ضايقة بيه وتغلقوا في وجهو الأبواب

واليوم جيت نتكلملكم على أخت عزيزة علينا في اللمة وراهي مريضة واحسبوها ختكم من لحمكم ودمكم وساعدوها

يا خاوتي راني نتحدث على الأخت ليليا، يا ناس راهي قاعدة وتستنا فقرات الظهر تتقسم وتتكسر وتقعد مشلولة

الطفلة مازالت صغيرة ومازالت تشوف للدنيا ومازال عندها أمل تتزوج وتدير دار وتجيب ولاد كيفها كيف أي إمرأة

وإيماجينيو حلم أنها تتهنا من كابوس ظهرها يتكسر مرتبط بملبغ صغير جدا وهو 35 مليون، هيه صغير جدا مقارنة بحلم

أنها ماتوليش مشلولة لا سمح الله، قداه من واحد فينا حرم نفسو من الاكل والشرب غير باه يجمع مبلغ محترم ويشري سيارة

وواحد باه يشري دار وكلنا حرمنا نفسنا من أهم الأمور باه نشريو حاجة تزيد في رفاهية معيشتنا فمابالك بإنسان ماعندوش

مبلغ باه يشري صحتو ويشري راحة البال، أنك كل ليلة ترقد ونتا خايف أنو يتكسر ظهرك في أي لحظة وتقعد مُقعد طول حياتك

ماشي أمر سهل، الأخت هادي عندها ربي وحنا برك بالاك الأخوات وحدة تقرا ووحدة ماكثة في البيت ووحدة في يد راجل

بالاك نعذروهم بصح الرجال قادرة 100 ألف من كل واحد تفرج على الاخت وبالاك 50 ألف، يخي ساعات 100 ألف نصرفوها في نهار

كاين لي يصرفها على الدخان وعلى الماكلة وعلى الملابس باه مايروحش بنفس اللباس اسبوع كامل وناس خلاف محتاجة شوي

دراهم باه تعيش حياتها هانية برك، على هادي نوجه نداء إلى أهل اللمة الأحرار خاصة الرجال أي مبلغ منك قادر يساعد انسان

أنو يتهنا من كابوس الشلل لو جا المبلغ 100 مليون ولا 60 مليون نقولو بالاك بصح 35 مليون والله والو مقارنة بحلم كبير كيما حلم ختنا ليليا

افتحها على انسان وبالاك يفتحها ربي في وجهك، بالاك يماك ولا باباك مراض وبهاد المبلغ البسيط يرتاحو بالاك محتاج ذرية ويفرج عليك

ربي كي تفرجها على ختك، ولي متمني يتزوج ولي متمني نجاح ولي متمني ينجحلو مشروع بالاك خطوة صغيرة تحسبها بسيطة تفرج عليك

لو ختك لي من لحمك ودمك تقولك نحتاج 35 مليون باه ظهري ما يتقسمش ونعيش هانية واش دير؟ باين دير المستحيل مالا احسبها ختك عند ربي

خاوتي هاد الطلب ماش إجباري وماش الاخت ليليا لي طلبت لأنها ماحابة تحرج حتى عبد هذا ندائي مني ليكم باه نعاونو ختنا، لي عندو وقادر

يمد ولو ألف فرنك مرحبا بيه وربي يجازيه لي ماعندوش وحاب يكتفي بالدعاء كذلك كتر خيرو كل واحد وظروفو، لكن لوجه الله والله يستركم

والله يرضى عليكم ماتعطيوش أمل أنكم تساعدو الاخت وتقولو نساعدو ومن بعد الاخت تحط أملها فيكم وتجبدو رواحكم، يعني لي عندو

معليش ولي ماعندوش ماش عيب ماراناش نفرضو في المساعدة، يعني دعوة من القلب قادرة تساعد الاخت لكن فقط ماتوعدوش وتحطمو انسان

الموضوع ليكم خاوتي، انا شفت ختي تعاني وماعنديش قدرة أني نساعدها غير بالدعاء جيت ليكم ناس الخير شوفو بالاك معارفكم يفيدوكم

الماكلة لي ساخف تاكلها ولا اللبسة لي ساخف تشريها ولا الزيارة لي ناوي ديرها ختك بجل منها، 100 ألف ولا 200 مادات ما جابت، فرحو ختكم الله

يفرحكم دنيا وآخرة ويرزقكم ما تتمناو ويفرج عليكم كل هم وكل حزن يارب

تحياتي للجميع، وربي يشفي أختنا ليليا ويرزقها الصحة والعافية




ملاحظة

من فضلكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات
انتبهوا لكلامي جيدا من فضلكم، نحن نقدر كل جهودكم لمساعدة الاخت ليليا
لكن على وجه ربي والله يستركم ويحفظكم المساعدة تكون في السر
يعني اتكلم مع معارفك لي تعرفهم يعاونوك بالشي لي كتب ربي
حملات الفايس بوك والمنتديات وين يتنشرو معلومات الاخت الله يستركم ماديروهاش
لأنو الاخت عندها ظروف خاصة
نتمنى منكم تتفهمو الوضع وشكرا مسبقا وبارك الله فيكم

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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missing heart

missing heart

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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم و جزاكم كل خير اختي مريومة
ادا قدرت ان شاء الله نجمع مبلغ محترم وين نبعثو؟؟
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
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#4
قال missing heart:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم و جزاكم كل خير اختي مريومة
ادا قدرت ان شاء الله نجمع مبلغ محترم وين نبعثو؟؟
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا حبيبتي شيماء ومساء الورد، وشكرا حبيبتي ربي يحفظك
وربي يرزقك ما تتمناي
نظن إذا توفقتي وجمعتي مبلغ ولو قليل ترسليهم للكونت تاع الاخت ليليا
نظن هادي هي الطريقة باه ترسليهملها
المهم من بعد اي معلومات واذا حبيبتي فعلا ترسلي حبيبتي شيماء الامر سهل بحول الله
وشكرا حبيبتي ربي يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
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#5
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ميلة
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#5
السلام عليكم
بوركت اختي مريم
والله يشفي ليليا يا رب
ونتمنى أي شخص حاب يساعد يحكي بجدية مايتمسخرش والله ما فيه غير الخير
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#6
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751
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أنثى
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا حبيبتي شيماء ومساء الورد، وشكرا حبيبتي ربي يحفظك
وربي يرزقك ما تتمناي
نظن إذا توفقتي وجمعتي مبلغ ولو قليل ترسليهم للكونت تاع الاخت ليليا
نظن هادي هي الطريقة باه ترسليهملها
المهم من بعد اي معلومات واذا حبيبتي فعلا ترسلي حبيبتي شيماء الامر سهل بحول الله
وشكرا حبيبتي ربي يرزقك السعادة في الدنيا والآخرة
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هلا فيكي، اسمحيلي مريضة شوي وعيانة وبلتيليفون عليها دخلت فلمفيذ بدون مانسال على حوالك ان شاء الله راكي بخير صحيا اما مورالمون اني عارفة
لاشكر على واجب باذن الله غاليتي، كنت قلت من قبل لكن ماخبرونيش ادا نلقى واش ندير ان شاء الله نحاول على قدر المستطاع ربي يوفقنا ان شاء الله ونعاونو ولو بشوي والله ولي التوفيق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
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قسنطينة
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أنثى
#7
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم
بوركت اختي مريم
والله يشفي ليليا يا رب
ونتمنى أي شخص حاب يساعد يحكي بجدية مايتمسخرش والله ما فيه غير الخير
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا حبيبتي عبير نورتيني بتواجدك
وشكرا غاليتي على دعواتك الطيبة ربي يجازيك بمثلها وزيادة
ان شاء الله حبيبتي هادا مانتمناو، حتى ولو أمل ضعيف بالاك بينا نشعلوه
ويولي حقيقة يارب
شكرا غاليتي على تواجدك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#8
قال missing heart:
هلا فيكي، اسمحيلي مريضة شوي وعيانة وبلتيليفون عليها دخلت فلمفيذ بدون مانسال على حوالك ان شاء الله راكي بخير صحيا اما مورالمون اني عارفة
لاشكر على واجب باذن الله غاليتي، كنت قلت من قبل لكن ماخبرونيش ادا نلقى واش ندير ان شاء الله نحاول على قدر المستطاع ربي يوفقنا ان شاء الله ونعاونو ولو بشوي والله ولي التوفيق
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ربي يشفيك حبيبتي شيماء وربي يعافيك يا غالية
والحمد لله حبيبتي يسقسي عليك الخير شكرا لسؤالك شيومة
ان شاء الله حبيبتي شيماء شكرا غاليتي على مبادرتك
اي مبلغ صغير يمكن يساعد الاخت
35 مليون ماش حاجة كبيرة نقدرولها إذا حبينا
وربي يوفقنا للخير
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#9
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الجلفة
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ذكر
#9
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيما تعرفي يا اختي مريم عادةً المواضيع الطويلة ما نقراهاش

بصح موضوعك هذا و الله قريتو حرف بحرف

و الله ق حسيت صح بمعاناة الاخت ليليا و الله يشافيها نشالله و يبعد عليها البلا و المصايب

و يرفد عليها الضر و على كل مرضى المسلمين

و الله يجازيك نتي على المبادرة و الكلمة

و اذا قدر الواحد نشالله يعاون بالشي لي طايق عليه

و هذي هي

و مشكورين على الالتفاتة

 
ميلينا

ميلينا

:: نجمة اللمة ::
#10
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الجزائر
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#10
السلام عليكم
جزاك الله خيرا على هذه اللفتة الطيبة تجاه غاليتنا ليليا التي تكتم مرضها و تبتسم دائما لاجلنا .
اتمنى ندائك هذه المرة يلقى استجابة و الاجر دائما عند الله ، و ليليا جزء منا .
باذن الله اساهم قدر ما استطعت غدا ،لابد من السرعة كل واحد يضع نفسه في مكانها و يرى ماذا يفعل
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
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العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#11
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيما تعرفي يا اختي مريم عادةً المواضيع الطويلة ما نقراهاش

بصح موضوعك هذا و الله قريتو حرف بحرف

و الله ق حسيت صح بمعاناة الاخت ليليا و الله يشافيها نشالله و يبعد عليها البلا و المصايب

و يرفد عليها الضر و على كل مرضى المسلمين

و الله يجازيك نتي على المبادرة و الكلمة

و اذا قدر الواحد نشالله يعاون بالشي لي طايق عليه

و هذي هي

و مشكورين على الالتفاتة

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا خويا صلاح بارك الله فيك وربي يرزقك ما تتمنى
ربي يرزق أختنا الشفاء في أقرب وقت وتتخلص من هاد الكابوس
وان شاء الله اي مبلغ ولو صغير يكون صدقة وتتفتح بيها أبواب الخير على كل
مهموم وكل من ضاقت بيه نفسو
وفقط سؤال خويا، 35 مليون قداه تدير بالدولار؟
وشكرا جزيلا على تواجدك خويا صلاح
ربي يهنيك خويا وربي يعوضك كل دينار بألف يارب
تحياتي



 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#12
إنضم
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العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#12
قال ميلينا:
السلام عليكم
جزاك الله خيرا على هذه اللفتة الطيبة تجاه غاليتنا ليليا التي تكتم مرضها و تبتسم دائما لاجلنا .
اتمنى ندائك هذه المرة يلقى استجابة و الاجر دائما عند الله ، و ليليا جزء منا .
باذن الله اساهم قدر ما استطعت غدا ،لابد من السرعة كل واحد يضع نفسه في مكانها و يرى ماذا يفعل
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة ختي العزيزة ميلينا ربي يرزقك ما تتمناي يارب
ربي يحفظلك وليداتك ويخليك ليهم ويعوضك فيهم ويجعلهملك ذرية صالحة
شكرا ختي على كلماتك وعندك الحق لو الواحد مايحطش روحو
في بلاصة المصاب مايقدرش يتخيل حجم الالم
ربي يرضى عليك ختي وربي يوفقك لكل واش تتمناي يارب
تحياتي
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
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#13
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الإقامة
أزمير
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أنثى
#13
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أولا بارك الله فيك اختي مريم على هذه الالتفاتة الطيبة و جزاك كل خير
و أسأل الله العلي العظيم أن يشفي الاخت ليليا مرام و ان يخفف عنها في مرضها و يلبسها لباس الصحة و العافية
الاخت ليليا هي اختنا في الله و من واجبنا الوقوف بجانبها في هذه المرحلة
انا شخصيا بعون الله سأساعد بما تيسر ان شاء الله و اتمنى من الإخوة المساعدة
خاصة العاملين و بارك الله فيكم
@يونس قاسم
@السحاب العابر
@وحي القلم
@{هِشام}
@Skor m@k
@HAMZA USMA
@Ma$Ter
@ابو ليث
@*حزن النبلاء*
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Queen Fati

Queen Fati

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#14
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الإقامة
SBA
الجنس
أنثى
#14
ربي يشفيها ويعافيها وان شاء الله يتحركو الناس القادرين ،راها فرصة لاختى باش ترتاح وفرصة لاصحاب الخير باش يدو اجر
بارك الله فيك حبيبتي مريم على الموضوع
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
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النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#15
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أولا بارك الله فيك اختي مريم على هذه الالتفاتة الطيبة و جزاك كل خير
و أسأل الله العلي العظيم أن يشفي الاخت ليليا مرام و ان يخفف عنها في مرضها و يلبسها لباس الصحة و العافية
الاخت ليليا هي اختنا في الله و من واجبنا الوقوف بجانبها في هذه المرحلة
انا شخصيا بعون الله سأساعد بما تيسر ان شاء الله و اتمنى من الإخوة المساعدة
خاصة العاملين و بارك الله فيكم
@يونس قاسم
@السحاب العابر
@وحي القلم
@{هِشام}
@Skor m@k
@HAMZA USMA
@Ma$Ter
@ابو ليث
@*حزن النبلاء*
@يونس الصديق
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا حبيبتي أسماء ربي يرضى عليك حبيبتي وربي يعطيك واش تتمناي
وعلى دعواتك لكِ بمثلها يارب وزيادة
ربي يحفظك غاليتي وشكرا على الاشارة للأعضاء
ان شاء الله ياربي نقدرو نديرو حاجة لأنو المبلغ ماش كبير بزاف
شكرا حبيبتي على تواجدك ربي يرزقك ما تتمناي يارب
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#17
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Jijel
الجنس
أنثى
#17
ااسلام عليكم و رحمة الله

بارك الله فيك اختي مريم ، و إن شاء برك هذا النداء تاعك يجيب نتيجة هذي المرة بويسك و الاه نحير أنا خويا العام اللي فات جمعوا لواحد صحبهم 100 مليون باش دار عملية فلالمان و مبلغ صغير كما هذا 35 مليون يصعب لااا سيرتو بالنسبة للرجال قادرين يا ربي ميات الف و ها وتجمع المبلغ بحول الله و ايضا الزوار قادرين يشوفو هذا النداء بلاك يحبو يعاونو سواءا من البلاد أو خارج البلاد

شوفي مريومة أنا تان ما نوعدش بويسك راني في ظروف صعبة هذي المرة و نهار درت أما موضوع باش نعاونوها كنت نخيط نقدر نمد حاجة قليلة ، بصح الكل جبدوا ارواحهم على هذي قلت نخليها في قلبي و راسي و نشوف كيفاه نساعد المخلوقة هذي تلى قدرت اللهم بارك الى ما قدرتش يبقالي الدعاء برك ،، راني قلتلك راها فبالي ليليا ومتمنية نعاونها و ترجع بصحتها ، ياو تشوفيها تهبل ما شاء الله زينة و ربي يحفظها و الله مرض عداها و دارلها هاكا و لا حد عندها و لا التفت ليها .. الله يفرج عليها و على كل موكن ،، وأنا كما قلتلك اول حاحة راح نهدر مع ليليا راني ما حبيتش نهدر معاها دوك بويسك ماخهيش مليحة نستفسر على امور من عندها باش نحكي مع الطبيب اللي هدرتلك عليه الى يقدر يعاونها ولا المهم ندير اللي عليا و ربي هو الشافي و اللي يفرج

برك حاولي يا اختي مريم تنشطي فالموضوع و تديري اشارات لكامل اللي تعرفيهم انا تان عندي خدمة نديرها بيني و بين نفسي نخليها و ربي يعين هذا ما كان
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#18
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قسنطينة
الجنس
أنثى
#18
قال Queen Fati:
ربي يشفيها ويعافيها وان شاء الله يتحركو الناس القادرين ،راها فرصة لاختى باش ترتاح وفرصة لاصحاب الخير باش يدو اجر
بارك الله فيك حبيبتي مريم على الموضوع
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اللهم آمين حبيبتي فاطمة ربي يرضى عليك غاليتي
وان شاء الله لك بكل حرف حسنة يارب
وان شاء الله نلقاو لي يساعدو ولو بشوي خاطر المبلغ ماش كبير بزاف
ربي يقدرنا نوصلو للمبلغ المطلوب ان شاء الله
شكرا حبيبتي على كرم مرورك ربي يحميك ويرزقك واش تتمناي
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
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#19
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#20
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#20
يا الله اختي لؤلؤة واختي @ليليا مرام والله اتمنى اكون اول المساهمين معكم المشكلة انه نحن في حصار وممنوع البنوك تحول فلوس من الخارج للداخل او العكس واي شخص يحول لغزة فورا يعتبر ارهابي ساااااامحوني ????
سامحيني اختي الغالية ليليا والله اكتب هاي الكلمات وانا ادمع واشعر ان قلبي يتكسر حسرة
اختي لولوة ليه ما تفتحي حساب بالبنك وتعلني رقم الحساب في المنتدى وكل شخص فيه يتبرع في حساب البنك فورا ومباشر لحين تجمعي المبلغ ويكون الحساب باسم ليليا ،
دعواااااااتي لكم وللجميع
 
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