هل سيتوحّد العرب؟ التأشيرة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 59.7K
الجوائز 6.1K
- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 18,761
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
3
- الأوسمة
- 54
هل سيتوحّد العرب؟ سؤال يتكرر… وإجابته ليست سهلةمنذ عقود ونحن نسمع هذا السؤال:
هل يمكن للعرب أن يتوحدوا يومًا؟
هل يمكن أن تصبح أوطاننا قوة واحدة، أو كلمة واحدة، أو حتى موقفًا واحدًا أمام الأحداث التي تهزّ عالمنا؟
الواقع يقول إن العالم العربي يملك كل مقومات القوة:
- لغة واحدة تجمع أكثر من 400 مليون إنسان
- دين وثقافة مشتركة
- تاريخ واحد، وجراح واحدة
- ثروات ضخمة وموقع استراتيجي مهم
- و جغرافيا واحدة
- اصل واحد
يبقى السؤال مطروحًا: لماذا لا نتوحد؟
هل المشكلة في الأنظمة؟
أم في اختلاف المصالح؟
أم أننا كأفراد لم نعد نؤمن بفكرة الوحدة كما كان آباؤنا يؤمنون بها؟
الوحدة ليست فقط خرائط وقرارات سياسية…
الوحدة تبدأ من القلب، من الإحساس بأن الآخر أخي مهما ابتعدت المسافة،
ومن الإيمان بأن قوتنا في اجتماعنا، لا في تشتتنا.
ربما لن يأتي اليوم الذي نصبح فيه دولة واحدة،
لكن هل يمكن أن نتحد في المواقف؟
في التعليم؟
في الاقتصاد؟
في الدفاع عن القضايا المشتركة؟
في الحفاظ على لغتنا وهويتنا؟
هذه هي الأسئلة التي تستحق النقاش.
- برأيكم… هل يمكن للعرب أن يتوحدوا يومًا؟
- ما الذي يمنع الوحدة؟
- وما الذي يمكن أن يقرّبها؟
- وهل يمكن البدء بوحدة اقتصادية أو ثقافية قبل السياسية؟
فربما الحلم يبدأ من كلمة تُكتب هنا.