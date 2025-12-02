هل سيتوحّد العرب؟ التأشيرة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

لعرض هذا المحتوى، يتوجب عليك الموافقتك على تعيين ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) للطرف الثالث. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة ملفات تعريف الإرتباط.

هل سيتوحّد العرب؟ سؤال يتكرر… وإجابته ليست سهلة

منذ عقود ونحن نسمع هذا السؤال:
هل يمكن للعرب أن يتوحدوا يومًا؟
هل يمكن أن تصبح أوطاننا قوة واحدة، أو كلمة واحدة، أو حتى موقفًا واحدًا أمام الأحداث التي تهزّ عالمنا؟

الواقع يقول إن العالم العربي يملك كل مقومات القوة:

  • لغة واحدة تجمع أكثر من 400 مليون إنسان
  • دين وثقافة مشتركة
  • تاريخ واحد، وجراح واحدة
  • ثروات ضخمة وموقع استراتيجي مهم
  • و جغرافيا واحدة
  • اصل واحد
لكن رغم هذا…
يبقى السؤال مطروحًا: لماذا لا نتوحد؟
هل المشكلة في الأنظمة؟
أم في اختلاف المصالح؟
أم أننا كأفراد لم نعد نؤمن بفكرة الوحدة كما كان آباؤنا يؤمنون بها؟

الوحدة ليست فقط خرائط وقرارات سياسية…
الوحدة تبدأ من القلب، من الإحساس بأن الآخر أخي مهما ابتعدت المسافة،
ومن الإيمان بأن قوتنا في اجتماعنا، لا في تشتتنا.

ربما لن يأتي اليوم الذي نصبح فيه دولة واحدة،
لكن هل يمكن أن نتحد في المواقف؟
في التعليم؟
في الاقتصاد؟
في الدفاع عن القضايا المشتركة؟
في الحفاظ على لغتنا وهويتنا؟

هذه هي الأسئلة التي تستحق النقاش.
  • برأيكم… هل يمكن للعرب أن يتوحدوا يومًا؟
  • ما الذي يمنع الوحدة؟
  • وما الذي يمكن أن يقرّبها؟
  • وهل يمكن البدء بوحدة اقتصادية أو ثقافية قبل السياسية؟
ننتظر آرائكم بكل احترام…
فربما الحلم يبدأ من كلمة تُكتب هنا.
 
توقيع الامين محمد

المواضيع المشابهة

ناصر dz
  • مغلق
هل تغني صلاة التهجد عن صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان؟
المشاركات
4
المشاهدات
551
ناصر dz
ناصر dz
عبدالمصور لعجاج
حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المشاركات
1
المشاهدات
471
إلياس
إلياس
جليلوس
هل أصل المفاهيم الرياضية نابع من العقل أم التجربة ؟
المشاركات
2
المشاهدات
8K
إلياس
إلياس
osama305
كيف سلم العرب عواصمهم لايران ؟
المشاركات
10
المشاهدات
1K
Amine7N
A
ف
هل سيحاسبنــا الله يوم القيامــة على عـدم استــرداد القدس ؟
المشاركات
1
المشاهدات
629
HAMZA USMA
HAMZA USMA
العودة
Top Bottom