سقوط الأكذوبة الكبرى التي يقولون فيها :

" رأيت في بلاد الغرب إسلام بلا مسلمين "



بأي عين رأيت ؟!!!!



رأيتَ في الغرب أبناء لا آباء لهم ..

رأيت في الغرب آلاف الصناديق للتخلص من أطفال الزنا

أمام الكنائس و دور الأيتام

تأتي الأم الزانية و هي تحمل فلذة كبدها لتلقيه في الصندوق بكل بساطة ليعيش بقية عمره يتيماً و مجهولاً لا أهل له



رأيتَ في الغرب فتاة تخرج من بيت أبيها تتسكع وليس لوالدها ووالدتها كلمة ..



رأيتَ في الغرب الشذوذ وزواج الكلب من امرأة ، وزواج الرجل من رجل والمرأة من مرأة وبمباركة قانونية ..



رأيتَ في الغرب موت كبار السن في بيوتهم وبقائهم أموات بالشهور حتى تفوح روائح جثثهم ، لأنهم لا يسأل عنهم أحد من أسرهم ..



رأيتَ من يتواصل مع صديقه أو صديقته كل يوم ولايتواصل مع أمه أو أبيه أو أخته أو أخيه إلا في عيد الميلاد أو في مناسبات محدودة ..



رأيتَ مجتمعات منحلة أخلاقيا لا يوجد بينها روابط عاطفية أو رحمة ..



رأيتَ أسرا مفككة واختلاطا مقيتا ..



رأيت مجتمعات شهوانية ..



رأيتَ في الغرب من يتزوج صديقه وأخته وخالته ..



رأيتَ في الغرب من تتبرع لكلبها – حيوانها المفضل – بكل مالها والقانون يجيز ذلك ..



رأيتَ في الغرب أكثر نسب الإنتحار والجريمة والإغتصاب ..



ثم يأتي المفلس ليقول رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين ..



يا هذا .. أنت لم ترى سوى قانون انضباط ونظم الطرقات وتطاول البناء وعملا متقنا سعيا وراء المال والربح ..

لا لإعمار الأرض وخدمة الإنسانية وسعادتها ..



رأيت أسلحة مدمرة لم يستخدموها إلا على أهلك وبلدك ..

رأيت إحتلالا للبلدان وتنكيلا بالشعوب وقتل الملايين ونهب الثروات ..



نجد العلمانيين عندنا يضربون لك مثال بالغرب في التقدم والتكنولوجيا .. ثم لا يأخذون منهم سوى كفرهم ودعارتهم

و شذوذهم ...

كمن يضرب لك المثل بوفاء الكلب وإخلاصه ، ولا يأخذ منه سوى نباحه ونجاسته



فبأي عين ترى ..؟!

اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأعز الاسلام والمسلمين

منقول