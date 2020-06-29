تعزية الاخ @sami44 في وفاة عمه

السلام عليكم

ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة

عــــــــــــــم



اللَّهُمَّ

أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ

عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللَّهُمَّ

اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللَّهُمَّ

إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

اللَّهُمَّ

أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.