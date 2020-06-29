تعزية الاخ @sami44 في وفاة عمه

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم
ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة
عــــــــــــــم
الاخ و الزميل
@sami44
و في هذا المصاب الجلل نعزي انفسنا و الأخ سامي
إنا لله و انا غليه راجعون
عظم الله اجركم اخي ناصر و غفر الله لفقيدكم
لله ما اعطى ولله ما اخذ
والهمكم وكل اهله سلوان الصبر
اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللَّهُمَّ
اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللَّهُمَّ
إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
اللَّهُمَّ
أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و في نفس المكالمة اخبرني أخي
@sami44
أنه مايزال يعاني مع الحجر الصحي
و ان الاصابات وصلت إلى جيرانه و معارفه
الاخ سامي يسلم عليكم جميعكم كل بإسمه
و يطلب منكم الدعاء
السلام عليكم
ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة
عــــــــــــــم
الاخ و الزميل
@sami44
و في هذا المصاب الجلل نعزي انفسنا و الأخ سامي
إنا لله و انا غليه راجعون
عظم الله اجركم اخي ناصر و غفر الله لفقيدكم
لله ما اعطى ولله ما اخذ
والهمكم وكل اهله سلوان الصبر
اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللَّهُمَّ
اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللَّهُمَّ
إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
اللَّهُمَّ
أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و في نفس المكالمة اخبرني أخي
@sami44
أنه مايزال يعاني مع الحجر الصحي
و ان الاصابات وصلت إلى جيرانه و معارفه
الاخ سامي يسلم عليكم جميعكم كل بإسمه
و يطلب منكم الدعاء