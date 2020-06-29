تعزية الاخ @sami44 في وفاة عمه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,296
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم
ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة
عــــــــــــــم
الاخ و الزميل
@sami44
و في هذا المصاب الجلل نعزي انفسنا و الأخ سامي
إنا لله و انا غليه راجعون
عظم الله اجركم اخي ناصر و غفر الله لفقيدكم
لله ما اعطى ولله ما اخذ
والهمكم وكل اهله سلوان الصبر

اللَّهُمَّ
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللَّهُمَّ
اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللَّهُمَّ
إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.
اللَّهُمَّ
أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.
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و في نفس المكالمة اخبرني أخي
@sami44
أنه مايزال يعاني مع الحجر الصحي
و ان الاصابات وصلت إلى جيرانه و معارفه

الاخ سامي يسلم عليكم جميعكم كل بإسمه
و يطلب منكم الدعاء
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ان لله و ان اليه راجعون
عظم الله اجره
جمعنا و اياه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اجمعين
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,136
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1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
انا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمو اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويارب الهم أهله الصبر والسوان
ورحم الله جميع موتى المسلمين
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
1,171
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
لا حول ولا قوة الا بالله
أعظم الله أجركم الفاضل@sami44
وغفر لميتكم
الله يصبركم ..
...
نسأل الله لكم السلامة ..
جزيت خيرا أخي الامين على بادرتك الطيبة
 
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