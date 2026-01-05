ام أمينة
أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2026
في منتدى اللمة الجزائرية
نخصص هذه المساحة المباركة للحفاظ على روح الأخوة التي تجمعنا دائمًا
و لنسأل عن الغائبين و الغائبات و نُشعرهم بأنهم حاضرون في قلوبنا
فكم هو جميل أن يعود أحد بعد غياب ليجد من تذكّره و فرح بعودته
و كم هو مؤلم أن يعود فيكتشف أن وجوده أو غيابه لم يُحدث فرقًا
هذه الزاوية هي رسالة محبة و وفاء
......