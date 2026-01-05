أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2026

أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2026



في منتدى اللمة الجزائرية
نخصص هذه المساحة المباركة للحفاظ على روح الأخوة التي تجمعنا دائمًا

و لنسأل عن الغائبين و الغائبات و نُشعرهم بأنهم حاضرون في قلوبنا

فكم هو جميل أن يعود أحد بعد غياب ليجد من تذكّره و فرح بعودته

و كم هو مؤلم أن يعود فيكتشف أن وجوده أو غيابه لم يُحدث فرقًا

هذه الزاوية هي رسالة محبة و وفاء


......

 
تنبيهات 2026 / تحديث 02 جانفي 2026

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@أبو عاتكة @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@عبد العليم عثماني
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
أسماء جديدة مُضافة/ بالعربية
@أبو يوسف الحسني
@أم السوس @زارع المحبة
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
أسماء جديدة مُضافة/ بالحروف اللاتينية.
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo
@Kaw66 @kh moha

مشكورة على اعادة إحياء الموضوع بطبعته الجديدة..
إن شاء الله يكون كل الغائبون بخير..
و من بين الأعضاء الغائبين الذين نتمنى أن يكونوا بخير الأخ @هواري بومدين.
الأخت @ليليا مرام
 
وتبقى ل@ليليا مرام مكانة خاصة في قلبي وقلب اللمة
ان شاء تكون بخير و ترجعلنا كيما تعودناها.
 
إخواني أخواتي
كما تعلمون إنني من دولة السودان
في قلبي أمنية وأمنيات
أن أرى العالم كلهُ ولو للحظات
وأنا الآن .....
على شرُفات منتدى اللمة الجزائرية
رأيتهُ ....
انضممت إليكم في يوم 14/7/2018
وكلي رغبة الانصهار معكم
ولكن ... !!
يريد الله أمراً لا اعلمه حين توقفت رغبتي
بالتوقف عن الحضور
والآن أنا بينكم من جديد
لا أملك من حطام الدنيا سوى قلمي ونبض إحساسي
أحببتُ أن أصف بالخواطر التي سبق أن نشرتها
على صفحات الأثير بما مضى من سنوات عُمْري
حتي يتفهّم من يتذوّق نبض كلماتي المعاني السامية
من تجربتي العاطفية وما آلت بها مجريات الأمور
وعلى كل حال وفي الوقت الراهن لا أملك الجاهزية
لولادة كلماتٍ أدبية في سماء الحصريات
الرُقي المصاحب لسيرتي العطرة
في محراب الأدب والكلمة العذبة
وشكراً لصاحب الموضوع
أعضاء غائبون في القلب حاضرون
وشكراً تتكاثر فرحاً يغمر قلبك الطيب
كل الود
 
اهلا وسهلا
اللمة منورة بوجودك
كلامك جميل بجمال قلبك
 
نتمنى العودة لكلّ قلم مبدع وكل روح طيبة فارقت هذا المكان قصرا
 
نتمنى العودة لكل غائب ..ان شاء الله يكونو كامل بخير ....سكرا على احياء الموضوع من جديد بوركت
 
@Abodi84
راك طولت الغيبة علينا إن شاء الله تكون بخير

إن شاء الله يرجع كل غايب على اللمة
 
نتمنى عودة كل غائب في منتدانا و يبدع في منتدانا
 
ستعود الطيور المهاجرة..
سيعودون.. إلى ديار ألفوها وألفتهم..
أحيانا تختل بوصلة البعض. بسبب اختلالات وتشويش في الحقل المغناطيسي..
لكنهم سيهتدون إلى موطنهم الأول الذي احتظنهم..
أحباؤكم ينتظرونكم.. 🙂🤍❤️💐
../
 
@space-cowboy

إن شاء الله يكون بخير ويرجع للمة

 
انا هنا ، بدون مسال عليا حتى احد.
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

..

..

@الديباج الرقيق افتقدنا تواجدك هذه الأيام عسى أن تكوني بخير

رغم أنني في أيامي الاولى هنا لكن صدقا يوجد أشخاص تألفهم بسرعة و كأنك تعرفهم منذ زمن وأنتِ منهم 😊
 
قال غسق الليل:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

..

..

@الديباج الرقيق افتقدنا تواجدك هذه الأيام عسى أن تكوني بخير

رغم أنني في أيامي الاولى هنا لكن صدقا يوجد أشخاص تألفهم بسرعة و كأنك تعرفهم منذ زمن وأنتِ منهم 😊
أتفق
غيابها واضح
عساها بخير
و ماتطولش علينا
 
قال لمعانُ الأحداق:
@الديباج الرقيق
@ذات الشيم
@فاتن سيلين
@ولّادة
@Oktavio_hinda
@Tama Aliche

.. عساكم بخير ..
يسعد صباحك عزيزتي
شكرا على السؤال ربي يحفظك
انا الحاضرة الغائبة برك لازمني شوية وقت
راكم تعرفو حالتي بعد وفاة امي ومن ايام زاد توفى خالي والله النفسية صفر
راني ندخل لكن مشاركاتي كردود قليلة
ان شاء الله تفوت هذه المرحلة الصعبة ونرجع كيما كنت
شكرا لك
 
