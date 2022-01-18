أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2022!

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
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- أرض الله الواسعة
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:: أعضاء منتدى اللمة الأعزاء (القدامى والجدد) ::
::مرحبا بكم !.. كيف حالكم!::
أسأل الله أن تكونو جميعََا بخير ..
أرتأينا اليوم مع حلول السنة الجديدة (سنة2022) _تجديـــد العهـــد_ مع هدا الموضوع الغالي على قلوبنا جميعََا, لصاحبه صاحب الفكرة_ الأخ الكريم الفاضل @Moha le sage كما لا ننسى أن نهديه إلى الأخت الكريمة @خووخه _ التي طرحت الموضوع بداية (سنة2021) وهي غائبة عنا مند جوان2021 فنسأل الله أن تكون بخير .
ومع تحياتنا الحارة إلى مصممة المنتدى الأخت المبدعة @Rayhan على كل تصاميمها التي نزين بها مواضيعنا .
الموضوع الدي من خلاله نزرع ونحااافظ على روح الأخوة التي جمعت وتجمع دائما بين أعضاء منتديات اللمة الجزائرية
في هاته المساحة المباركة إن شاء الله__ لنسأل فيها عن أصدقائنا الغائبين..
أحياناََ.. يغيب الكثيرون دون أن يعيرهم من كانوا أصدقائـــهم اهتماما ...
وعند رجوعهم سيصطدمون بحقيقة أنهم كانوا منسيين .. و لم يؤثر غيابهم في أحد ..
هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ...
ربما حين يعودون ...سيدركون أن لديهم طيفا لم يترك المنتدى ...
وأصدقاء تذكروهم ...
ذاك إحساس لا يُضاهي بثمن ... إحساس الأخوة و الصداقة و المحبة في الله
أجمل إحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت
فيجد الكل مبتهجا لرؤيته .. ويجد الكثير ممن تذكّروه ...
أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير ممن خالهم أصدقاءه .. منشغلين بباقي الأمور ..
فيدرك جيدا أن حضوره وعدمه سواء ...
أيها الغائب عنا
الغائبون عنا ... الحاضرون في قلوبنا
{{ نفتــــــــــــــــــــــــقدكم }}