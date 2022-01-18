أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2022!

:: أعضاء منتدى اللمة الأعزاء (القدامى والجدد) ::

::مرحبا بكم !.. كيف حالكم!::

أسأل الله أن تكونو جميعََا بخير ..



ومع تحياتنا الحارة إلى مصممة المنتدى الأخت المبدعة أرتأينا اليوم مع حلول السنة الجديدة (سنة2022) _تجديـــد العهـــد_ مع هدا الموضوع الغالي على قلوبنا جميعََا, لصاحبه صاحب الفكرة_ الأخ الكريم الفاضل @Moha le sage كما لا ننسى أن نهديه إلى الأخت الكريمة @خووخه _ التي طرحت الموضوع بداية (سنة2021) وهي غائبة عنا مند جوان2021 فنسأل الله أن تكون بخير .ومع تحياتنا الحارة إلى مصممة المنتدى الأخت المبدعة @Rayhan على كل تصاميمها التي نزين بها مواضيعنا .

الموضوع الدي من خلاله نزرع ونحااافظ على روح الأخوة التي جمعت وتجمع دائما بين أعضاء منتديات اللمة الجزائرية

في هاته المساحة المباركة إن شاء الله__ لنسأل فيها عن أصدقائنا الغائبين..