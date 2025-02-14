أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2025!

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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تركيا - إسطنبول
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:: أعضاء منتدى اللمة الأعزاء (القدامى والجدد) ::

::مرحبا بكم !.. كيف حالكم!::

أسأل الله أن تكونو جميعََا بخير ..

أرتأينا اليوم مع حلول السنة الجديدة ( سنة2025 ) _تجديـــد العهـــد_ مع هدا الموضوع الغالي على قلوبنا جميعََا, لصاحبه صاحب الفكرة_ الأخ الكريم الفاضل @Moha le sage كما لا ننسى أن نهديه إلى الأخ @Golden Man

_ الذي طرح الموضوع بداية (سنة2022) وهو غائب عنا نتمنى له الشفاء العاجل و العودة لـ رحاب اللمة فنسأل الله أن يكون بخير .

الموضوع الدي من خلاله نزرع ونحااافظ على روح الأخوة التي جمعت وتجمع دائما بين أعضاء منتديات اللمة الجزائرية

في هاته المساحة المباركة إن شاء الله__ لنسأل فيها عن أصدقائنا الغائبين..

أحياناََ.. يغيب الكثيرون دون أن يعيرهم من كانوا أصدقائـــهم اهتماما ...

وعند رجوعهم سيصطدمون بحقيقة أنهم كانوا منسيين .. و لم يؤثر غيابهم في أحد ..

هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ...

ربما حين يعودون ...سيدركون أن لديهم طيفا لم يترك المنتدى ...

وأصدقاء تذكروهم ...

ذاك إحساس لا يُضاهي بثمن ... إحساس الأخوة و الصداقة و المحبة في الله

أجمل إحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت

فيجد الكل مبتهجا لرؤيته .. ويجد الكثير ممن تذكّروه ...

أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير ممن خالهم أصدقاءه .. منشغلين بباقي الأمور ..

فيدرك جيدا أن حضوره وعدمه سواء ...

أيها الغائب عنا

الغائبون عنا ... الحاضرون في قلوبنا

{{ نفتــــــــــــــــــــــــقدكم }}

💙💚💙💚💙💚

 
يا رب يرجع لينا كل غايب
مشتاقين ليكم احبابنا والله مشتاقين
 
خويا الطيب @أوصاف الصافي
اول صديق ليا في اللمة سنوات وانت غايب
ياندرا واش خبارك
اذا جيت زاير سجل دخول و طمنا
 
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