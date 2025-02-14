أعضاء غائبون ❤❤❤ في القلب حاضرون 2025!

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:: أعضاء منتدى اللمة الأعزاء (القدامى والجدد) :: ​

::مرحبا بكم !.. كيف حالكم!:: ​

أسأل الله أن تكونو جميعََا بخير .. ​

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أرتأينا اليوم مع حلول السنة الجديدة ( سنة2025 ) _تجديـــد العهـــد_ مع هدا الموضوع الغالي على قلوبنا جميعََا, لصاحبه صاحب الفكرة_ الأخ الكريم الفاضل @Moha le sage كما لا ننسى أن نهديه إلى الأخ @Golden Man

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_ الذي طرح الموضوع بداية (سنة2022) وهو غائب عنا نتمنى له الشفاء العاجل و العودة لـ رحاب اللمة فنسأل الله أن يكون بخير . ​

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الموضوع الدي من خلاله نزرع ونحااافظ على روح الأخوة التي جمعت وتجمع دائما بين أعضاء منتديات اللمة الجزائرية ​

في هاته المساحة المباركة إن شاء الله__ لنسأل فيها عن أصدقائنا الغائبين.. ​

أحياناََ.. يغيب الكثيرون دون أن يعيرهم من كانوا أصدقائـــهم اهتماما ... ​

وعند رجوعهم سيصطدمون بحقيقة أنهم كانوا منسيين .. و لم يؤثر غيابهم في أحد .. ​

هي مساحة كي يدرك البعض من يفتقده ... من يسأل عليه ... من يفكر فيه ... ​

ربما حين يعودون ...سيدركون أن لديهم طيفا لم يترك المنتدى ... ​

وأصدقاء تذكروهم ... ​

ذاك إحساس لا يُضاهي بثمن ... إحساس الأخوة و الصداقة و المحبة في الله ​

أجمل إحساس : أن يعود أحد بعد مرض أو غياب أو توقف في النت ​

فيجد الكل مبتهجا لرؤيته .. ويجد الكثير ممن تذكّروه ... ​

أصعب احساس : أن يعود فيجد الكثير ممن خالهم أصدقاءه .. منشغلين بباقي الأمور .. ​

فيدرك جيدا أن حضوره وعدمه سواء ... ​

أيها الغائب عنا ​

الغائبون عنا ... الحاضرون في قلوبنا ​

{{ نفتــــــــــــــــــــــــقدكم }} ​

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