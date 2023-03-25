مسابقة أحلى سهرة في رمضان

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,666
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
images.jpeg



عضواتنا أعضاؤنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أحلى سهرة في رمضان]



22-.gif

طريقة المشاركة:


-تصوير ماتقدمونه للسهرة في رمضان
-صينية قهوة.. تحليات للسهرة.. تاي.. قلب اللوز. ..الخ

-على الأقل صورتين فما أكثر

-الرجاء فتح موضوع بعنوان سهرتنا في رمضان...

-المواضيع توضع هنا


www.4algeria.com

التطبيقات الشخصية {لرائدات منتدى المطبخ}

أروع وصفات مطبقة ومجربة من الاعضاء بالصوروالشرح الكامل مقادير الوصفة وطريقة التحضير وكذلك مواضيع المسابقات الخاصة بمجال الطبخ ..
www.4algeria.com www.4algeria.com

الجوائز :

أوسمة سنعلن عنها لاحقا.


واخيرا ننتظر مشاركاتكم
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,666
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top