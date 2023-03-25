السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
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- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
عضواتنا أعضاؤنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه
ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أحلى سهرة في رمضان]
طريقة المشاركة:
-تصوير ماتقدمونه للسهرة في رمضان
-صينية قهوة.. تحليات للسهرة.. تاي.. قلب اللوز. ..الخ
-على الأقل صورتين فما أكثر
-الرجاء فتح موضوع بعنوان سهرتنا في رمضان...
-المواضيع توضع هنا
التطبيقات الشخصية {لرائدات منتدى المطبخ}
أروع وصفات مطبقة ومجربة من الاعضاء بالصوروالشرح الكامل مقادير الوصفة وطريقة التحضير وكذلك مواضيع المسابقات الخاصة بمجال الطبخ ..
www.4algeria.com
الجوائز :
أوسمة سنعلن عنها لاحقا.
واخيرا ننتظر مشاركاتكم