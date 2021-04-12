نشاطات شهر رمضان ـ رمضان مع اللمة أحلى

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,289
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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فعاليات شهر رمضان ـ رمضان مع اللمة احلى
السلام عليكم اهلنا في اللمة الطيبة

يحتل شهر رمضان منزلة عظيمة في قلوبنا جميعا ،فهو يمثّل قيماً روحية ، ومشاعر وجدانية عظيمة
لدى المسلمين ج ميعا، كيف لا وفيه درر العام وأفضليتها، فيه الرحمة، والمغفرة، والعتق من النار
فيه العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، من أدركها فقد أدرك خيراً كثيراً
وهذا الشهر يقطف لنا طاقات من البهجة والفرح
إذ تجتمع فيه الكثير من أمهات العبادة: فهو شهر الصيام، والقيام، والصدقة، وغيرها من أبواب الخير... وكلما أقبل هذا الشهر الكريم المبارك المعظم تطلعت النفوس المؤمنة إلى لقائه، واستبشرت بمقدمه، وفرحت بقربه، فهو نعمة إلهية عظيمة ليس في الأجور الكثيرة التي أودعها الله فيه فقط، ولا في العتق من النيران فحسب، بل لما اشتمل عليه من دروس عظيمة لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف حكمة الصوم وفائدته، وآثاره على القلب والنفس والبدن والمجتمع كله.

لكي نعطي هذا الشهر المبارك ما يستحقه و نتهيأ له بما ينبغي و يجب
ها نحن في اللمة نقدم لكم باقة طيبة من مواضيع و سلسلات و مسابقات كلها
تسعى لتحقيق هدف رضى الله الرحيم و الفوز بالأجر الجزيل و جنات النعيم

إليكم بعض المقتطفات حول ما ستجدونه خلال الشهر المبارك في اللمة الطيبة
ـ المسابقة الدينية الكبرى
ـ المسابقة الثقافية الكبرى
ـ حلقات حفظ القرآن
ـ حلقات حفظ الأحاديث
ـ سلسلة الرقم السري
ـ منافسات اجمل رسم و تصميم و صورة رمضانية
ـ اجمل الاطباق و الحلويات و الموائد و السفرات
ـ برامح استضافات لبعض أحبابنا و أعزائنا من اعضاء اللمة
ـ ألغاز
ـ سلاسل دينية مختصرة احاديث و أقوال العظماء
ـ نكت و قصص و نوادر

كما يكون المجال مفتوحا للأعضاء لطرح ما يريدونه من درر و فوائد و نكت و صور و خواطر
فالمساحة وااسعة لتستوعب كل إبدعاتكم

ـ الفعاليات تحت إشراف
@Rayhan
@سكون الفجر
@السلطانة
@الامين محمد
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,289
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
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