الصيام و أركانه





الحمد لله الذي فرض الصيام على عباده رحمةً بهم وتهذيبًا لنفوسهم، وجعله ركنًا عظيمًا من أركان الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا أحكامه وفضائله خير بيان.

يُعدّ الصيام عبادة جليلة تجمع بين الإخلاص والصبر ومجاهدة النفس، وهو ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة إيمانية تُربّي في المسلم التقوى وتزكّي قلبه وتقرّبه من ربّه. وفي هذا الموضوع سنتعرّف على معنى الصيام وأركانه التي يقوم عليها، حتى يكون صومنا صحيحًا مقبولًا بإذن الله.







معنى الصيام:

الصيامُ لغةً هو: الإمساكُ، يقالُ: صام الإنسان إذا سكت وامتنعَ عن الكلام، قال الله - تعالى - إخبارًا عن مريم - رضي الله عنها -: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26]؛ أي: نذرتُ إمساكًا عن الكلام، وكان مشروعًا في شريعتهم لا في شريعتنا.

ويقال: صام النهار، إذا قام قائم الظهيرة ووقفَ سيرُ الشمسِ في نظر الناظر، ويقال: صامت الخيل، إذا وقفت؛ قال النابغة: خَيلٌ صِيامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صائِمَةٍ تَحتَ العَجاجِ وخيلٌ تَعلُكُ اللُّجُما

والمعنى أنه قسَّم الخيلَ إلى ثلاثة أقسامٍ؛ خيل واقفة ساكنة ليست في قتال، فهي مُستغنى عنها لكثرة الخيل عندهم، وأخرى غير صائمة، فهي تحتَ العَجاجِ في الحرب والقتال، وقسم ثالث تَعلكُ اللُّجما، يعني قد أُسرجَت وأُلجمت وأُعدَّتْ للحربِ، فهي مُهَيَّأةٌ للقِتال. والصيامُ شرعًا هو: التعبُّدُ لله تعالى بالإمساكِ عنِ المُفطراتِ من طلوعِ الفجرِ الصادقِ إلى غروب الشمس





أركان الصوم

الركن الأول : ​

النية ​