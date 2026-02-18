الليلة الأولـى 🌙

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

4ALG_RAM INIT.webp


يا سادة يا كرام، يا أهل الجود والكلمة التمام يا أهل اللمة الافاضل وجوه الخير والانوار.. رُدّوا الأبواب، وأشعلوا الألباب، وأنصتوا لحديثٍ يُذهب الأوصاب. فما طاب ليلٌ إلا بذكر الله، وما زان سمرٌ إلا بحكايةٍ فيها من الحكمةِ منتهاه.. ليلتنا أولى، وحكايتنا لمَن أراد الزلفى، فأعيرونا القلوب قبل الآذان، لنبدأ حديث الزمان.

─── 🌙 ───
قالت ليلى: "يا جدي، هلّ هلال الصيام، وازدانت بيوتنا بالقيام، فماذا في جعبتك من حكايات الزمان؟"

unnamed (1).webp


اعتدل الجد حكيم في جلسته، وأشعل سراجه الصغير، ثم قال بصوتٍ رخيم:
"بلغني أيها السعد المستبشر، والراغب في الخبر، أنه كان في غابر الأزمان، وسالف العصر والأوان، حيث كانت القلوبُ عامرةً بالإيمان، والبيوتُ لا تخلو من فضلِ الإحسان..

lila1.webp


يُحكى أنه كان في بلاد (ما وراء النهر) شابٌ يُدعى باسم، كان يطوي الفيافي والقفار بحثاً عن رزقه، فتاه في فلاةٍ لا ماء فيها ولا شجر، ولا أنيس بها ولا خبر. وبينما هو يرتجي النجاة وقد جفّ ريقه، عثر على بئرٍ قديمة قد وارتها الرمال، وفي قعرها لمح صندوقاً من خشب الأبنوس، مُرصعاً بالياقوت والزمرد، يخطَفُ الأبصار بجماله.

دنا باسمٌ منه، فإذا على غطائه نقشٌ بماء الذهب يقول: (لا يفتضُّ أسراره إلا من آثر غيره على نفسه، وسقى الظمآن مما في يديه). اضطرب لُبُّ الشاب، وبينما هو يهمّ بفتح الصندوق ليظفر بكنزه، لاح له من بعيد شيخٌ فانٍ، قد انحنى ظهره، وغارت عيناه من شدة العطش، يمدّ يده مستغيثاً بصوتٍ كأنه حشرجة الموت. وقف باسمٌ في حيرةٍ تزلزل الجبال؛ إن سقى الشيخ ضاعت جرعة مائه الوحيدة وهلك عطشاً، وإن فتح الصندوق نال الذهب وترك الروح تزهق ظلماً.
1771436190144.webp

وهنا خيّم الصمتُ على المكان، وبدا الشوقُ في عيني ليلى للبيان..
فنظر إليها الجد وقال:"لكنَّ باسم يا ابنتي، غلب إيمانُه طمعه، وانتصر يقينُه على هَلعه، فبسط يده بالجرعة الوحيدة وسقى الشيخ حتى ارتوى وارتدّت إليه روحه. وفي تلك اللحظة العجيبة، انفتح الصندوق من تلقاء نفسه! فلم يجد فيه باسمُ ذهباً يبرق، ولا فضةً تُسرق، بل خرج منه نورٌ شعشاعٌ ملأ الأفق ضياءً، ووجد في قعره رقاقةً كُتب عليها: (يا طالب النجاة، اعلم أنَّ من ترك شيئاً لله، عوّضه الله خيراً منه، وما نقص مالٌ من صدقة، بل يزداد.. بل يزداد)."

─── 🌙 ───

التفت الجد لليلى وقال: "أرأيتِ يا ابنتي كيف أنَّ أثمن الكنوز هي تلك التي لا تُرى بالعين؟"

بعد أن صمت الجد قليلاً، مسح على رأس ليلى وقال:

"في حكاية باسم لغزٌ لا يحلّه إلا من أبصر بقلبه قبل عينه. فما هو الشيء الذي كلما فرّغت منه زاد، وكلما حبسته في يدك نفد ونقص؟ هو كنزٌ لا يراه الطمّاع، ولا يفتحه إلا مفتاحُ 'الإيثار'. فما تكون هذه القيمة يا ليلى؟ وما هو الذهب الحقيقي الذي لا يصدأ أبداً؟"

لغز الليلة: "يا ليلى، ويا معشر السامعين ويا اهل اللمة الطيبين.. ما هو الكنز الذي لا تأكله النار، ولا يسرقه اللصوص، ويزداد نماءً كلما أنفقنا منه؟"


كيف تشارك وتفوز بـ "وسام الحكمة"؟

hikma award.gif


+ 10 نقاط الجوائز

هنا الحكاية ليست مجرد كلمات تُسمع، بل هي أثرٌ يُترك وحكمةٌ تُعاش. لكي تكون من النخبة الذين يتقلدون "وسام الحكمة" في كل ليلة، عليك سلوك هذا الدرب:

💠 الخطوة الأولى: فك لغز الجد​

في نهاية كل ليلة، يلقي الجد حكيم لغزاً مكنوناً بين سطور قصته. مهمتك هي استخراج "الجوهرة" (الحكمة أو القيمة او الفعل المقصود) وتقديمها في ردك.
سيتم اختيار الرد الفائز بناءً على:

صحة الإجابة: دقة استخراج الحكمة من القصة.
جمال البيان: الكتابة بلغة راقية تليق بروح المجلس وهذه السلسلة الجديدة في اللمة. سيكون النص البديع هو الحكم.

💠 الخطوة الثانية: (التحدي)​

الحكمة بلا عمل كالشجر بلا ثمر. أخبرنا بأسلوبك الجميل وحكمتك اثناء ردك عن فكرة او مجموعة أفكار عملية ومبتكرة لتطبيق الحكمة المكتشفة كل ليلة.
واذا طبقتها على نفسك كنت الفائز الفعلي.

لا تنسو تحدي الليلة الأولى (بذل النور):

تحدينا اليوم 1: ابحث عن حاجةٍ لغيرك تقضيها، ولو كانت يسيرة، وآثر غيرك على نفسك ولو بالقليل، لتفتح صندوق النور في قلبك."
انتظروني في الليلة القادمة وليلة جديدة من ثلاثين ليلة وليلى.
Stars Greeting GIF by VeganArabs

هذا العمل:
الحكايات تم الاستعانة توجيهيا
مع انشاء صورها بgemini
وتصميم اخرى ب canva
تطلب تركيز ووقت
طويل من التدقيق
والتوجيه والترتيب
والتتنسيق والاختيار
الأسلوب: أسلوب كتابتي
معروف في المنتدى
دعاء بظهر الغيب يكفيني
 
رمضان مبارك لكم

اذا كان في العمر بقية سوف نشارك إن شاء الله
بالتوفيق للجميع إن شاء الله
 
أظنه الحسد
 
قصة مُعبّرة جميلة جدا و تحمل في طياتها الكثير
تذكرت كيف كنا نلتف حول جدتي و نحن صغار للاستماع لهذا النوع من القصص و الالغااز

الاجابة هي القناعة
باسم كان مقتنعا ان انقاذ روح ذلك الشيخ أفضل و كان مقتنعا ان انقاذ روح أفضل من كنو دو الذهب
فالقناعة بالحق تزيد كلما مارسناها و تزيد كلما رأينا نتائجها
 
توقيع dahman kz
قصة جميلة وفيها الكثير من الحِكم
أما عن اللغز فأعتقد هو (العِلم) فالعلم لا تأكله النيران ولا يستطيع اللص أن ينتزعه من صدرك، وكلما علَّمته للناس إزداد فيك رسوخًا وبركة

هذا واش فهمت وبالتوفيق للجميع
 
توقيع أبو خديجة
ليس الحسد يا إلياس وعليك بتنسيق رد شافي دون التباس
وليست القناعة يا دحمان ولو انها طبع جميل في الانسان
و ليس العلم يا أبو خديجة ولم اذكر انه يعلم للناس فركز في كل كبيرة ودقيقة

ركزو في الحكاية تجدون الحكمة والغاية
 
أين فرسان الحكمة وصيادوا الجوائز فليلى تنتظر منكم العون و الجواب ياأهل اللمة الأحباب
Where Are You Waiting GIF by TRT
 
قصة رائعة جداً أحسنت التعبير والسرد ما شاء الله لا قوة الا بالله

ما أجمل حكاية الجد وكم كانت ليلى ذكية حين طلبت من جدها الحكيم ان يروي لها هكذا حكاية

لو أنا قرأنا القصة بتمعن وعشنا بين سطورها فسنجد بأن الصندوق لم يفتح بالطمع ولا بالقوة بل فُتح حين قدم باسم غيره على نفسه

والعبارة المنقوشة كانت واضحة وكتب فيها
لا يفتضّ أسراره إلا من آثر غيره على نفسه، وسقى الظمآن مما في يديه

وهكذا نجد بأن حل اللغز هو الإثار أو العطاء
فهو الكنز الذي لا يمكن للنار أن تلتهمه
ولا يسرقه اللصوص مهما حاولو ذلك
ويزداد كلما أنفقنا منه، وأنك كلما أفرغت منه زاد وكلما بخلت به نقص أثره وبركته

فالمال يا أخي الفاضل يفنى ويذهب هباء لكن الأثر الطيب يبقى في القلوب مهما مر من السنون


إن شاء الله أكون أصبت وإن لم أصب فهذا ما فهمته من القصة
ومرة أخرى أبدعت في السرد أخي الكريم
لا حرمنا الله هدا الابداع الممتع المفيد
جعله الله في ميزان حسناتكم
 
توقيع سكون الفجر
جميل جدا .. راقتني السلسلة و أسلوبها
بوركت أستاذ @فريد أبو فيصل

من قصة باسم .. الفقدان إذا كان اختيارًا .. يقينا .. بدافع الإيثار و العطاء
تحوّل إلى نجاة

إذن الجواب هو العطاء / الخير
أي أنني أضم صوتي لصوت أختي @سكون الفجر

العطــاء هو الشيء الذي لا يقيم في اليد إلا عابرًا ..
فإن ظننته ملكك خانك ..
و إن أطلقته لغيرك عاد إليك على هيئةٍ أوسع ..

و إن أردتُ " التفلسف " قليلا و التعمّق في نص اللغز ..
كلما فرّغتَ منه زاد : لأن العطاء يولّد عطاءً ..
و كلما حبستَه نقص : لأن ما يُمسَك خوفًا يذبل .. و ما يُعطى يقينًا يزهر ..
لا تأكله النار : لأنه ليس مادة
و لا يسرقه اللصوص : لأنه أثر - معنوي - [ و من ناحية أخرى اللص سارق و ليس مِعطاء ] و قلتَ أيضا لا يفتحه إلا مفتاحُ ' الإيثار '
و يُنمى بالإنفاق : ما نقص مالٌ من صدقة ..

[ على الهامش : هي صفة نجدها في اللماويين .. لا ينتظرون جزاءً 🌸 ]

شُكرا .. 💐






 
توقيع لمعانُ الأحداق
قال سكون الفجر:
قصة رائعة جداً أحسنت التعبير والسرد ما شاء الله لا قوة الا بالله
إضغط للتوسيع...
رائعة فعلا والاختيار فيها صعب يا أخية
قال سكون الفجر:
ما أجمل حكاية الجد وكم كانت ليلى ذكية حين طلبت من جدها الحكيم ان يروي لها هكذا حكاية
إضغط للتوسيع...
مناسبة لليوم الاول من رمضان وسر الحكمة ايضا موجود في خصال اليوم الاول فكونوا على فطنة
قال سكون الفجر:
لو أنا قرأنا القصة بتمعن وعشنا بين سطورها فسنجد بأن الصندوق لم يفتح بالطمع ولا بالقوة بل فُتح حين قدم باسم غيره على نفسه
إضغط للتوسيع...
طبعا وهو امتحان ما اشده من امتحان
قال سكون الفجر:
والعبارة المنقوشة كانت واضحة وكتب فيها
لا يفتضّ أسراره إلا من آثر غيره على نفسه، وسقى الظمآن مما في يديه
إضغط للتوسيع...
أجل هذا هو الشرط مدون ومصون
قال سكون الفجر:
وهكذا نجد بأن حل اللغز هو الإثار أو العطاء
فهو الكنز الذي لا يمكن للنار أن تلتهمه
ولا يسرقه اللصوص مهما حاولو ذلك
ويزداد كلما أنفقنا منه، وأنك كلما أفرغت منه زاد وكلما بخلت به نقص أثره وبركته
إضغط للتوسيع...
الحكمة المخبئة لغاية اللحظة هي كذلك فضيلة مثل فضيلة الإيثار وهي من الأعمال الجليلة
قال سكون الفجر:
فالمال يا أخي الفاضل يفنى ويذهب هباء لكن الأثر الطيب يبقى في القلوب مهما مر من السنون
إضغط للتوسيع...
تذهب الأموال وتبلى الاجسام ويبقى الأثر والأعمال يا سكون الفجر وهي ما يوضع لأجلها الميزان فاما فوز واما خذلان
قال سكون الفجر:
إن شاء الله أكون أصبت وإن لم أصب فهذا ما فهمته من القصة
إضغط للتوسيع...
لا فض فوك يا بنت الأكرمين وخير أعضاء اللمة والمنتسبين أصبت القول لا محالة وان كان حل اللغز لازال مخفيا فحاولي من جديد وتفطني لحديث الجد حكيم لست بعيدة
قال سكون الفجر:
ومرة أخرى أبدعت في السرد أخي الكريم
لا حرمنا الله هدا الابداع الممتع المفيد
جعله الله في ميزان حسناتكم
إضغط للتوسيع...
وإياكم
عود حميد في انتظاركم
 
قال لمعانُ الأحداق:
جميل جدا .. راقتني السلسلة و أسلوبها
بوركت أستاذ @فريد أبو فيصل
إضغط للتوسيع...
تميزكم يحتم علينا الارتقاء اليكم واختيار أجود المكنون لأجلكم
قال لمعانُ الأحداق:
من قصة باسم .. الفقدان إذا كان اختيارًا .. يقينا .. بدافع الإيثار و العطاء
تحوّل إلى نجاة
إضغط للتوسيع...
أكيد
قال لمعانُ الأحداق:
إذن الجواب هو العطاء / الخير
أي أنني أضم صوتي لصوت أختي @سكون الفجر
إضغط للتوسيع...
حكمة سكون الفجر الفائقة وكلماتها الفارقة تحتمان ذلك أشاطرك الانبهار لكن لا أوافقك القرار
قال لمعانُ الأحداق:
العطــاء هو الشيء الذي لا يقيم في اليد إلا عابرًا ..
فإن ظننته ملكك خانك ..
و إن أطلقته لغيرك عاد إليك على هيئةٍ أوسع ..
إضغط للتوسيع...
تمام
قال لمعانُ الأحداق:
و إن أردتُ " التفلسف " قليلا و التعمّق في نص اللغز ..
كلما فرّغتَ منه زاد : لأن العطاء يولّد عطاءً ..
و كلما حبستَه نقص : لأن ما يُمسَك خوفًا يذبل .. و ما يُعطى يقينًا يزهر ..
لا تأكله النار : لأنه ليس مادة
و لا يسرقه اللصوص : لأنه أثر - معنوي - [ و من ناحية أخرى اللص سارق و ليس مِعطاء ] و قلتَ أيضا لا يفتحه إلا مفتاحُ ' الإيثار '
و يُنمى بالإنفاق : ما نقص مالٌ من صدقة ..
إضغط للتوسيع...
قول جميل وتحليل سليم و فتح كاد قريب
قال لمعانُ الأحداق:
[ على الهامش : هي صفة نجدها في اللماويين .. لا ينتظرون جزاءً 🌸 ]
إضغط للتوسيع...
أهل اللمة العطاء شعلة فيهم
يدوخوني ساعاتش ههه
قال لمعانُ الأحداق:
شُكرا .. 💐
إضغط للتوسيع...
حفظك الرحمن يا لمعان
عودي بزاد جديد لعل الفرج على يديك
 
السلام عليكم ورحمة الله
صح رمضانكم وصح فطوركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال.
ما شاء الله، قمة في الإبداع، بارك الله في جهودك، حقيقة ودون مبالغة إخراج تحفة في التقديم واختيار الحكاية والصور وكل شيء.
القصة تحمل معاني كثيرة من الإيثار والعلم والتصدق والرأفة وجهاد النفس...
لكنني أرجح الإحسان
 
إن لم يكن الإثار والعطاء
فهو ولا شك الإيمان

فالإيمان كلما زاد إزداد القلب نوراً وضياء
وكلما أنفقته في عمل صالح إزداد رسوخا في القلب، وإن حُبِس بلا عمل ضعف وذبل عياذاً بالله
ولن تحرقه نار ولا يسرقه اي لص

وبفعل باسم لم يربح مالاً او شيء ملموس إنما ربح نوراً في صدره وقلبه

يارب أكون أصبت هذه المرة
 
توقيع سكون الفجر
قال ذكريات:
السلام عليكم ورحمة الله
صح رمضانكم وصح فطوركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال.
إضغط للتوسيع...
آمين أجمعين أستاذتنا الفاضلة
قال ذكريات:
ما شاء الله، قمة في الإبداع، بارك الله في جهودك، حقيقة ودون مبالغة إخراج تحفة في التقديم واختيار الحكاية والصور وكل شيء.
إضغط للتوسيع...
هذا مفرح ومحفز لبذل الافضل والاجود والمتميز
قال ذكريات:
القصة تحمل معاني كثيرة من الإيثار والعلم والتصدق والرأفة وجهاد النفس...
لكنني أرجح الإحسان
إضغط للتوسيع...
اخترت صفة وفضيلة الاحسان والاحسان اذا اقترن مع كل عمل زانه وزاد في قيمته وبلغ به العلياء
لكنه ليس مفتاح لغزنا لهذه الحكاية وليس حكمتنا المرجوة لهذه الليلة
متأكد من عودتك بالمفتاح الصحيح والجواب المريح.
 
قال سكون الفجر:
إن لم يكن الإثار والعطاء
فهو ولا شك الإيمان

فالإيمان كلما زاد إزداد القلب نوراً وضياء
وكلما أنفقته في عمل صالح إزداد رسوخا في القلب، وإن حُبِس بلا عمل ضعف وذبل عياذاً بالله
ولن تحرقه نار ولا يسرقه اي لص

وبفعل باسم لم يربح مالاً او شيء ملموس إنما ربح نوراً في صدره وقلبه

يارب أكون أصبت هذه المرة
إضغط للتوسيع...
كيسة فطنة سخية سمحة اختنا سكون الفجر ماشاء الله
الايمان مشكاة نور المؤمن ومنبع كل عمل وسبيل كل مقصد وهو الاصل في كل صفة وخلق و فضيلة وفريضة
وهو الدافع لحكمتنا هذه الليلة و بغير الايمان لا يمكن القيام به بل ان قوة ودرجة الايمان ركيزة أساسية لعملنا المقصود من الحكاية.

ما نبحث عنه هو فعل و تصديق ودليل لدرجة الايمان التي تذكرينه في ردك الجميل.
واني لاعتذر لكم عن اخفائي للحل لكنها المنافسة تبغي فراستكم وما أنتم بعاجزين ان شاء الله.
 
أول مرة بحياتي بحس بهاد الكم من التحدي 💪🏼
يعني أعجز وأتعب وأنا اقول أنك أبدعت حقاً يا @فريد أبو فيصل ، لا حرمنا الله هيك إبداع آمين

نعود للغز الذي لن أبرح الأرض حتى أحله أو أستسلم في النهاية 😌

حسناً لنفتح عيوننا ونعود للقصة 👀
يخبرنا اللغز بأنه كلما أعطيت منه زاد، ولا يراه الطماع مريض القلب
ولا تأكله النار أبداً ولا يسرقه اللص ومفتاحه الإثار أو العطاء

حين أعطى باسم جرعته الاخيره للرجل، لم يعطه المال ولا الإيمان فعلا معك حق
بل اعطى خيراً لغيره دون تردد

وهكذا فإن هذا الشيء الذي يزيد كلما أعطينا منه وينتشر بالعطاء ولا يسرق أبداً
هو الحب، أو المحبة
فالحب كلما بذلت منه أتسع في قلبك حتى يصل ان يصبح حباً سرمدياً أبدياً خالداً
وإن حبسته ضاق به صدرك وجفت منابيعه
ولن تحرقه النار أبداً
ومهما فعل الطماع فلن يدركها ولو أنه حاول شراءه بالمال

والشاب باسم حين قدم غيره على نفسه خرج حينها داك النور من الصندوق وأطن ذاك هو أثر المحبة

فالمحبة لا تصدأ ولا تهترئ عند اصحاب القلوب الطيبه

حل اللغز هو المحبة

يارب أكون أصبت او حتى اقتربت من الحل 😍
 
توقيع سكون الفجر

