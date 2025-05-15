ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الأول

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.
مع العدد الأول: وعلى طاولة النقاش موضوع:

- عزوف الأربعيني فما فوق عن الزواج ممن تقربه سنا واختياره لمن هي في سن ابنته -

مدخل:

الزواج نصف الدين شرعه الله عز وجل لعفة الانسان نفسه بالحلال ولتكثير النسل لنفع الأمة.
وحدد له شروط ووضع حقوق و واجبات للزوج والزوجة.
قال فيه النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء.
مؤخرا انتشرت ظاهرة وبرزت داخل المجتمع هي عزوف الأربعيني فما فوق عن الزواج
بمن هي قريبة لسنه واختياره لمن هي عمره ضعف عمرها وأكثر.
كأن يقصد من عمره 43 سنة خطبة بنت سنها 18 سنة
ويترك اختيها من هي في سن 29 سنة والاخرى في سن 31 سنة .
شرعا لا مانع بالعموم في هذا الزواج بسبب كبر فارق العمر
لكن هناك أحاديث وآثار صحيحة بينت
رفض النبي صلى الله عليه وسلم زواج فاطمة رضي الله عنها
لما تقدم لها كبار الصحابة لكن يكبرونها سنا بكثير
وقال: صغيرة .في حين زوجها لعلي رضي الله عنه.لأنه ناسبها سنا.

أما واقعا وحسب ما نراه لفارق السن الكبير جيل أوجيلين بين الزوجين له تأثير سلبي كبير على العشرة الزوجية.
فالزوج الأربعيني عاش مرحلة شبابه والآن هو في مرحلة الكهولة.
فيرتبط ببنت بسن 18 أو 17 سنة تكون مازالت لم تضع رجليها بعد في أول مرحلة نضج لها .
فيحدث تصادم بينهما زوج عاش وأكمل ما تعيشه الآن زوجته .
وقد سمعت بأذني حالات كثيرة شكوى زوجات في عمر الزهور بكهول .
تقول دفنت عمري بيدي أنا متزوجة لكن أعيش طلاق روحي بسبب الفرق في طريقة التفكير وغياب التوافق.
وأخرى تقول زوجي الأربعيني سبب لي عقدة ممنوع أضحك ممنوع أمرح
فهو يرى تصرفاتي الطبيعية عدم نضج عقلي ولا يكف بوصفي بعقلية أطفال والتذمر مني
حتى في القرارات المهمة لا يخبرني أبدا بحجة طفلة لا أعرف الصح من الخطأ.
وأخرى تقول باكية أصبحت أخاف على نفسي الوقوع في المحظور وهو خيانة زوجي ولو بعيني
فلما أرى شاب أقول ليتني تزوجت بشاب مثلي .
وأخرى تقول ندمت ندم شديد فالأربعيني الذي تزوجته وأنا بنت 19سنة .
الأن في سن الثلاثين وهو في سن الخمسين لا يشبع عاطفتي بكلمة حلوة أبدا أصبحت أتمنى أن أسمع منه كلمات حب.
حتى أولادي لا يستطيع اللعب معهم فهو في مرحلة حب الهدوء بل يصرخ على أولادنا إدا لعبوا في البيت .
طبعا توجد حالات نجح فيها هذا النوع من الزواج لكنها نادرة وجدا .

وحتى نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع المهم اخترنا الأخ الأستاذ الطيب.

ليكون ضيفي لهذا العدد فمرحبا بك أستاذي وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة .
وقبل البدء تفضل فنجان قهوتك.






وتقبلوا تحياتي
فاتن سيلين

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سيلين:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .مرحبا بك أستاذي عبد الرحمن كيف حالك؟


dahman kz:وعليكم السلام ورحمته الله و بركاته
الحمد لله بخير اخيتي سيلين اهلا وسهلا بك
واشكرك على اختاري كضيف للحلقة و اشكرك على ثقتك و حسن ظنك بى


سيلين:العفو استاذي.نبدأ على بركة الله وأول سؤال.
كما قدمت سابقا للموضوع ما رأيك فيه أستاذي؟
نريد كلمة لك عامة حوله.فتفضل.


dahman kz:ظاهرة اجتماعية شائكة تختلف فيها وجهات النظر ..
و ظاهرة زواج الاربعيني من عشرينية العمر هي ظاهرة قديمة ومن زمن الاباء و الاجداد وليست وليدة اليوم ..
الاربعيني له حق الاختيار في ما يراه مناسبا سواء كانت المرأة المقصودة في العشرين او الثلاثين او الاربعين .. فالاختيار مسألة شخصية و الاختيار اذواق و وراء كل اختيار ظروف واسباب
اما عزوف الاربعيني عن صاحبة الثلاثين صحيح هناك عزوف من البعض لكن بالمقابل ايضا هناك نسبة من رجال الاربعين يفضلون الثلاثينية
و ثقافة اختيار ثلاثينية عند الرجال هي كذلك شائعة ولها ايضا قناعات و اسباب
ويجب ان لا ننسى ان الاربعيني كثيرا ما يكون مجبر للبحث عمن هن في سن العشرين لعدة اسباب..
كما ان نسبة من صاحبات الثلاثين لهن دور كذلك في نفور الاربعيني و تغيير وجهة اختياره لصاحبات العشرين من العمر.


سيلين:أستاذي يرجع البعض سبب عزوف الأربعيني عن الزواج بمن هي في سن الثلاثين حجة لا أساس لها من الصحة وهي أن من هي في الثلاثين عقيم وكبرت وانتهت صلاحيتها.رغم الانجاب هو بيد الله لا دخل للسن فيه.أعرف من تزوجت في سن 17 ولحد الان لم ترزق بأولاد.في حين هناك من تزوجت في سن 52 ورزقت بأولاد.ما رأيك في هذه الحجة هل توافقها؟ ولماذا.أو لك رأي آخر؟.تفضل.

dahman kz:ارى انها حجة غير منطقية وليست في محلها فالثلاثينية بطبيعتها قادرة على الانجاب حتى منتصف الاربعينات في الغالب وقد تستمر اكثر
و تفضيل العشرينية على الثلاثينية من ناحية الانجاب ليس لان الثلاثينية عقيم و كبيرة وانتهت صلاحيتها بل لان العشرينية لديها القدرة عاى الانجاب لمرات اكثر .. وبعض رجال الاربعين يريدون انجاب اكثر ولهذا يلجؤون لمن هي في سن العشرينات
والانجاب عموما مسألة لا يظمنها احد لانها ارزاق من الله عز وجل ..


سيلين:هل ترى أن لفارق السن الكبير بين الزوجين تأثير سلبي؟ خاصة جيلنا اليوم .


dahman kz:اذا كان الاختيار صحيح وسليم لن يكون لفارق السن تأثير سلبي ..ونجاح واستمرار العلاقة الزوجية لاعلاقة له بفارق السن
نجاح العلاقة الزوجية يعتمد على وعي وعقلية الزوجين ومدى تقبلهم لبعضهم و مدى صبرهم على العقبات و المشاكل ..
ولا توجد علاقة زوجية في الدنيا خالية تماما من المشاكل و الاختلافات بين الزوجين ..
كل الازواج يمرون بمراحل اختلاف ومشاكل و هذه طبيعة في الحياة الزوجية.


سيلين:شكرا أستاذي .هناك من يتحجج أنه يختار العشرينية حتى يربيها على يده.ألا ترى يا أستاذي تناقض هنا .فإذا يرى أن عائلتها لم تربيها فكيف يُقبل على زواج مصيره الفشل؟.
لأن الزواج هو لبناء أسرة والمشاركة وليس لعلاج أو تربية أو تغيير أي طرف .


dahman kz:اذا كان القصد من ناحية التربية الشاملة و التربية في كل شئ فهته حجة لا يستوعبها العقل السليم .. فكيف لمن لم يربيها والداها ان يربيها زوجها !!
هذا تفكير غير منطقي .
اما اذا كان يقصد ان يتزوجها قبل ان تتعلم شؤون الحياة الزوجية كالخبرة في الطبخ و الاهتمام بالبيت و التعود على تحمل عناء مسؤولية البيت فهنا نوافقه الرأي حين يقول نربيها على يديا.


سيلين:أخيرا – حتى نترك كلمة لبقية الأعضاء ورأيهم بهذا الموضوع ونقاشك فيه- ما هي نصيحتك أستاذي عبد الرحمن لهذه الفئة؟وما نصيحتك بالعموم للشباب حول الزواج.تفضل .

dahman kz:توجيه فئة معينة نحو عمر محدد هذه لا يمكن فرضها لاحد على احد ..ومن طبيعة الناس في الدنيا الاختلاف والتباين في الآراء و وجهات النظر
وافضل نصيحة في الاختيار إظفر بذات الدين
ومن رضيتم بدينه وخلقه فزوجوه
اللهم وفق شبابنا و بناتنا في اختيارهم و بارك لهم في زواجهم كما باركت بين آدم و حوى .




سيلين:آمين.شكرا لك ثانية أستاذي على الجلسة الماتعة وعلى إجابة الدعوة،وربي يسعدك في الدارين.



الأن بإمكان الأعضاء الكرام نقاشك وأنت رد عليهم حسب وقت فراغك .
أتمنى لكم نقاش ممتع

 
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توقيع فاتن سيلين
تفضلوا أخوتي الخط لكم
لكن فضلا لا أمرا فلتكن ردود نقاشية للضيف حول نقاط تطرق لها أو اسئلة جديدة منكم له في صلب المووع
أو ابداء الرأي في الموضوع بصفة عامة
لا ردود شكر وثناء
وربي يسعدكم جميعا في الدارين
 
توقيع فاتن سيلين
شكرا للاستظافة أخت @فاتن سيلين و شكرا لك لفتح نقاش هاذ الموضوع اللذي تتباين فيه وجهات النظر

اهلا ومرحبا بمداخلاتكم وتعقيباتكم اخواني اخواتي
 
قال dahman kz:
شكرا للاستظافة أخت @فاتن سيلين و شكرا لك لفتح نقاش هاذ الموضوع اللذي تتباين فيه وجهات النظر

اهلا ومرحبا بمداخلاتكم وتعقيباتكم اخواني اخواتي
إضغط للتوسيع...
العفو أستاذي الكريم.بل الشكر لك على صدرك الرحب لإبداء الرأي في هذا الموضوع الذي هو من عمق المجتمع والواقع.
 
توقيع فاتن سيلين
موضوع نقاشي بامتياز و نصادفه كثيرا في حياتنا عامة و في مجتمعنا خاصة
نشكر الأخ @dahman kz على أجوبتك المميزة

أنا من رأيي يميل بعض الرجال في الأربعين إلى الزواج من زوجة أصغر سنًا بحثًا عن الحيوية أو تماشياً مع توقعات إجتماعية حول الإستقرار و الإنجاب
بينما يرى آخرون أن المرأة القريبة منهم في العمر قد تتمتع بإستقلالية أكبر مما قد يؤثر على طبيعة العلاقة
و تبقى هذه الخيارات شخصية و تعكس التجارب

أسئلتي هي :
هل يُنظر إلى فارق السن الكبير كعامل نجاح أو تحدٍ في العلاقات الزوجية؟

و هل هناك فرق بين نظرة الرجال والنساء إلى الإستقرار العاطفي بناءًا على فارق العمر؟

مشكورة صغيرتي @فاتن سيلين على الموضوع
 
توقيع ام أمينة
مناقشة ممتازة من بنت ذكية اسمها سيلين
و اجابات جدا راقية من طرف استاذ مثقف ماشاء الله

افتح قوسا
حالة الزوج ايضا تتحكم في الاختيار فتفكير
الاعزب يختلف عن تفكير المطلق و كلاهما يختلف عن الذي لديه اولاد و اخر لديه اولاد من زوجة مطلقة
و اخر لديه اولاد من زوجة متوفية و الذي لديه ذكور ليس كالذي لديه بنات و حتى سن الاولاد
يؤثر و ايضا المسكن و البيت فالساكن مع اهله ليس كالذي يسكل مع اخواته و امه و الذي يمتك سكن
خاص ايضا تفكيره يختلف
يعني كل حالة و لها شروطها و مخاوفها و كمية الجرأة و المغامرة تزيد و تنقص حسب كل حالة

ما رأيك استادنا الغالي

ان تيسر لي سأعود لتفصيل اكثر
 
توقيع الامين محمد
قال ام أمينة:
موضوع نقاشي بامتياز و نصادفه كثيرا في حياتنا عامة و في مجتمعنا خاصة
نشكر الأخ @dahman kz على أجوبتك المميزة

أنا من رأيي يميل بعض الرجال في الأربعين إلى الزواج من زوجة أصغر سنًا بحثًا عن الحيوية أو تماشياً مع توقعات إجتماعية حول الإستقرار و الإنجاب
بينما يرى آخرون أن المرأة القريبة منهم في العمر قد تتمتع بإستقلالية أكبر مما قد يؤثر على طبيعة العلاقة
و تبقى هذه الخيارات شخصية و تعكس التجارب

أسئلتي هي :
هل يُنظر إلى فارق السن الكبير كعامل نجاح أو تحدٍ في العلاقات الزوجية؟

و هل هناك فرق بين نظرة الرجال والنساء إلى الإستقرار العاطفي بناءًا على فارق العمر؟

مشكورة صغيرتي @فاتن سيلين على الموضوع
إضغط للتوسيع...
مرحبا بك أستاذتي الطيبة ولحنينة😍
تفضلي فنجان قهوتك "بصحتك "

c6a62e3aaaec18525e45ff2cff89a75d.webp
 
توقيع فاتن سيلين
قال الامين محمد:
مناقشة ممتازة من بنت ذكية اسمها سيلين
و اجابات جدا راقية من طرف استاذ مثقف ماشاء الله

افتح قوسا
حالة الزوج ايضا تتحكم في الاختيار فتفكير
الاعزب يختلف عن تفكير المطلق و كلاهما يختلف عن الذي لديه اولاد و اخر لديه اولاد من زوجة مطلقة
و اخر لديه اولاد من زوجة متوفية و الذي لديه ذكور ليس كالذي لديه بنات و حتى سن الاولاد
يؤثر و ايضا المسكن و البيت فالساكن مع اهله ليس كالذي يسكل مع اخواته و امه و الذي يمتك سكن
خاص ايضا تفكيره يختلف
يعني كل حالة و لها شروطها و مخاوفها و كمية الجرأة و المغامرة تزيد و تنقص حسب كل حالة

ما رأيك استادنا الغالي

ان تيسر لي سأعود لتفصيل اكثر
إضغط للتوسيع...
مرحبا بك استاذي الطيب والخلوق
تفضل فنجانك و بصحتك

7b39eebfc3c34e4f973932a4d19d368f.webp
 
توقيع فاتن سيلين
احلى ختم تميز للموضوع الجميل
final.gif
 
توقيع الامين محمد
توقيع فاتن سيلين
سؤالي له اخي دحمان
لماذا لي في سن الأربعين يحبون زواج بالصغيرات في السن
 
قال ام أمينة:
أنا من رأيي يميل بعض الرجال في الأربعين إلى الزواج من زوجة أصغر سنًا بحثًا عن الحيوية أو تماشياً مع توقعات إجتماعية حول الإستقرار و الإنجاب
إضغط للتوسيع...
نعم البعض يفضل الزوجة الصغيرة رغبة في فرصة انجاب اكبر عدد من الاطفال فالبعض يكون عنده ميول لكثرة اااطفال

قال ام أمينة:
بينما يرى آخرون أن المرأة القريبة منهم في العمر قد تتمتع بإستقلالية أكبر مما قد يؤثر على طبيعة العلاقة
إضغط للتوسيع...
في الحقيقة ومما رأيت من حالات لم اسمع بتخوف الاربعيني من هته النقطة .. و هذا لا ينفي و قد يكون هذا التخوف موجود عند البعض من اصحاب الاربعين

قال ام أمينة:
و تبقى هذه الخيارات شخصية و تعكس التجارب

أسئلتي هي :
هل يُنظر إلى فارق السن الكبير كعامل نجاح أو تحدٍ في العلاقات الزوجية؟
إضغط للتوسيع...
البعض يرى انه عامل نجاح و شرط اساسي
و البعض يرى فيه تحد ويكون لديه تخوف كبير من التصادم و اختلاف الفكر بين الجيلين
والموضوع فيه اختلاف كبير في الآراء بين الرجال

وشخصيا لا ارى مانعا ان وجد الاربعيني عشرينية يرى انها تناسبه و وافقت على الزواج به
لان نجاح الزواج واستمراره يعتمد على العقل و الوعي و اعتقاد وثقافة الطرفين و لا علاقة له بفارق العمر ..

وان نظرنا للطلاق وفشل الزواج سنجد انه شاىع بكثرة حتى في حالة الزوجين القريبين من العمر
 
وعليكم السلام و رحمة الله
بداية أشكر @فاتن سيلين على الطرح المميز و الأخ @dahman kz على مناقشته الراقية و الاجابات القيمة.
من رأيي المشكلة الحقيقية لا تكمن في فارق السن بقدر ما يشكل التوافق الفكري و العاطفي و الروحي الفارق في العلاقة الزوجية، فأحيانا نرى زيجات بين اربعيني و عشرينية ناجحة و أحيانا العكس، فما دام النضج و التفاهم متواجدين فالعلاقة تكون ناجحة و سليمة.
بخصوص القول أن "الثلاثينية انتهت صلاحيتها" أرى التعبير ظلما كبيرا للفتيات بهذا السن، فخصوبة المرأة لا تتوقف عند حد معين، فحالات كثيرة لحدوث الحمل بعد الاربعين لنساء في حين نقص خصوبة للأقل سنا...
و الزواج عبارة عن شراكة بين شخصين ناضجين من أجل بناء حياة جديدة لا مشروع تربية (في مقولة يربيها على يدو) كنقطة بسيطة كيما نقولوها بالعامية (جابها صغيرة باش يربيها ع يدو يرباتو و ربات عيلتو ).
ذكر الأخ @dahman kz في نقطة أن بعض الأربعينين يبحثون عن العشرينية بسبب رغبتهم في إنجاب عدد أكبر من الأولاد؟ ألا ترى أن هذا التفكير قد يهمل مشاعر و استعداد الطرف الاخر؟، و أيضا كيف يقنع بنات العشرين بالانجاب الكثيرو العديد منهم صرن ينادين للزواج بلا انجاب أو الزواج و الاكتفاء بطفل وحيد.

شكرا مجددا لسيلين على الموضوع و الفكرة الرائعة
 
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