ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الأول





سيلين :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .مرحبا بك أستاذي عبد الرحمن كيف حالك؟





dahman kz :وعليكم السلام ورحمته الله و بركاته

الحمد لله بخير اخيتي سيلين اهلا وسهلا بك

واشكرك على اختاري كضيف للحلقة و اشكرك على ثقتك و حسن ظنك بى





سيلين: العفو استاذي.ن بدأ على بركة الله وأول سؤال.

كما قدمت سابقا للموضوع ما رأيك فيه أستاذي؟

نريد كلمة لك عامة حوله.فتفضل.





dahman kz :ظاهرة اجتماعية شائكة تختلف فيها وجهات النظر ..

و ظاهرة زواج الاربعيني من عشرينية العمر هي ظاهرة قديمة ومن زمن الاباء و الاجداد وليست وليدة اليوم ..

الاربعيني له حق الاختيار في ما يراه مناسبا سواء كانت المرأة المقصودة في العشرين او الثلاثين او الاربعين .. فالاختيار مسألة شخصية و الاختيار اذواق و وراء كل اختيار ظروف واسباب

اما عزوف الاربعيني عن صاحبة الثلاثين صحيح هناك عزوف من البعض لكن بالمقابل ايضا هناك نسبة من رجال الاربعين يفضلون الثلاثينية

و ثقافة اختيار ثلاثينية عند الرجال هي كذلك شائعة ولها ايضا قناعات و اسباب

ويجب ان لا ننسى ان الاربعيني كثيرا ما يكون مجبر للبحث عمن هن في سن العشرين لعدة اسباب..

كما ان نسبة من صاحبات الثلاثين لهن دور كذلك في نفور الاربعيني و تغيير وجهة اختياره لصاحبات العشرين من العمر.





سيلين :أستاذي يرجع البعض سبب عزوف الأربعيني عن الزواج بمن هي في سن الثلاثين حجة لا أساس لها من الصحة وهي أن من هي في الثلاثين عقيم وكبرت وانتهت صلاحيتها.رغم الانجاب هو بيد الله لا دخل للسن فيه.أعرف من تزوجت في سن 17 ولحد الان لم ترزق بأولاد.في حين هناك من تزوجت في سن 52 ورزقت بأولاد.ما رأيك في هذه الحجة هل توافقها؟ ولماذا.أو لك رأي آخر؟.تفضل.



dahman kz :ارى انها حجة غير منطقية وليست في محلها فالثلاثينية بطبيعتها قادرة على الانجاب حتى منتصف الاربعينات في الغالب وقد تستمر اكثر

و تفضيل العشرينية على الثلاثينية من ناحية الانجاب ليس لان الثلاثينية عقيم و كبيرة وانتهت صلاحيتها بل لان العشرينية لديها القدرة عاى الانجاب لمرات اكثر .. وبعض رجال الاربعين يريدون انجاب اكثر ولهذا يلجؤون لمن هي في سن العشرينات

والانجاب عموما مسألة لا يظمنها احد لانها ارزاق من الله عز وجل ..





سيلين :هل ترى أن لفارق السن الكبير بين الزوجين تأثير سلبي؟ خاصة جيلنا اليوم .





dahman kz :اذا كان الاختيار صحيح وسليم لن يكون لفارق السن تأثير سلبي ..ونجاح واستمرار العلاقة الزوجية لاعلاقة له بفارق السن

نجاح العلاقة الزوجية يعتمد على وعي وعقلية الزوجين ومدى تقبلهم لبعضهم و مدى صبرهم على العقبات و المشاكل ..

ولا توجد علاقة زوجية في الدنيا خالية تماما من المشاكل و الاختلافات بين الزوجين ..

كل الازواج يمرون بمراحل اختلاف ومشاكل و هذه طبيعة في الحياة الزوجية.





سيلين :شكرا أستاذي .هناك من يتحجج أنه يختار العشرينية حتى يربيها على يده.ألا ترى يا أستاذي تناقض هنا .فإذا يرى أن عائلتها لم تربيها فكيف يُقبل على زواج مصيره الفشل؟.

لأن الزواج هو لبناء أسرة والمشاركة وليس لعلاج أو تربية أو تغيير أي طرف .





dahman kz :اذا كان القصد من ناحية التربية الشاملة و التربية في كل شئ فهته حجة لا يستوعبها العقل السليم .. فكيف لمن لم يربيها والداها ان يربيها زوجها !!

هذا تفكير غير منطقي .

اما اذا كان يقصد ان يتزوجها قبل ان تتعلم شؤون الحياة الزوجية كالخبرة في الطبخ و الاهتمام بالبيت و التعود على تحمل عناء مسؤولية البيت فهنا نوافقه الرأي حين يقول نربيها على يديا.





سيلين :أخيرا – حتى نترك كلمة لبقية الأعضاء ورأيهم بهذا الموضوع ونقاشك فيه- ما هي نصيحتك أستاذي عبد الرحمن لهذه الفئة؟وما نصيحتك بالعموم للشباب حول الزواج.تفضل .



dahman kz :توجيه فئة معينة نحو عمر محدد هذه لا يمكن فرضها لاحد على احد ..ومن طبيعة الناس في الدنيا الاختلاف والتباين في الآراء و وجهات النظر

وافضل نصيحة في الاختيار إظفر بذات الدين

ومن رضيتم بدينه وخلقه فزوجوه

اللهم وفق شبابنا و بناتنا في اختيارهم و بارك لهم في زواجهم كما باركت بين آدم و حوى .









سيلين :آمين.شكرا لك ثانية أستاذي على الجلسة الماتعة وعلى إجابة الدعوة،وربي يسعدك في الدارين.







الأن بإمكان الأعضاء الكرام نقاشك وأنت رد عليهم حسب وقت فراغك .

أتمنى لكم نقاش ممتع



​