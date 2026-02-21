العدد الثاني للخيمة الرمضانية ** الأخت الطيبة زاد الرحيل

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
🌙✨ الخيمة الرمضانية – العدد الثاني ✨🌙
0f59ffbc-025d-4b19-802a-30a90e4b1e03.webp


في ليالي رمضان المباركة، حيث تتعانق الأرواح قبل الكلمات وتزدان المجالس بعبق الألفة والمحبة، نواصل في منتدى اللمة لقاءاتنا الودية تحت خيمتنا الرمضانية… خيمة يجمعنا فيها الحوار الصادق والابتسامة الصافية، ودفء القلوب.


بعد أن سعدنا في العدد الأول باستضافة أيقونة المنتدى وأحد أعمدته الأخ الفاضل أبو فيصل والذي أمتعنا بحضوره العطر وحديثه الشيق يسعدنا اليوم أن نفتح أبواب خيمتنا من جديد لنستقبل بكل ترحيب ومودة إحدى الأخوات الطيبات صاحبة الحضور الراقي والكلمة الهادفة…


🌸 الأخت الكريمة: زاد الرحيل 🌸
@زاد الرحيل


نستضيفها لنقترب أكثر من عالمها، لنتعرف على جوانب من شخصيتها اهتماماتها، رؤيتها للحياة ولمسة خاصة من ذكرياتها وتجاربها في أجواء يسودها الاحترام والمرح الراقي والحوار الهادف.


فأهلًا وسهلًا بكِ بين إخوتك وأخواتك…
ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء عامرًا بالفائدة جميلًا بالروح وممتعًا للجميع 🌙🤍
 
🌸 الأخت الكريمة: زاد الرحيل 🌸
@زاد الرحيل
إليك الخط لتقولي لنا كلمة افتتاحية
في انتظار مرور الاخوة و الاخوات
 
