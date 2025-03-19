ضيفة العدد التاسع للخيمة الرمضانية الاخت @♡كارينا♡

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 52,591
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة من نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اعطت المنتدى الكثير من الوقت
و الاسهامات و المشاركات
كثيرة الاتسامة
و روحها خفيفة
تحب النكت المزاح
كالنحلة ماشاء الله تجدها في جل المواضيع
تعرف كيف تعبر عن رأيها و بسلاسة
ذكية
و فطنة
و محترمة
ترد على كل المواضيع دون مجاملة
تحترم الجميع
دون ان تتخلى عن مميزاتها و توجهها
تلج اللمة في اغلب الاحيان في المساء
انها الاخت الطيبة و الغالية علينا جميعا
رحبو معي بالاخت @♡كارينا♡
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة من نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اعطت المنتدى الكثير من الوقت
و الاسهامات و المشاركات
كثيرة الاتسامة
و روحها خفيفة
تحب النكت المزاح
كالنحلة ماشاء الله تجدها في جل المواضيع
تعرف كيف تعبر عن رأيها و بسلاسة
ذكية
و فطنة
و محترمة
ترد على كل المواضيع دون مجاملة
تحترم الجميع
دون ان تتخلى عن مميزاتها و توجهها
تلج اللمة في اغلب الاحيان في المساء
انها الاخت الطيبة و الغالية علينا جميعا
رحبو معي بالاخت @♡كارينا♡
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط