ضيف العدد الثامن للخيمة الرمضانية الاخ @حاتم خليفة

س2:كإنسان يكبرني عمرا أكيد عندك خبرة فالحياة .. وبحكم معرفتك البسيطة عني في هذا العالم الافتراضي .. ما هي النصائح التي ترى أنك يجب أن تعطيني إياها في هذه الحياة ؟ ​