ضيف العدد الثامن للخيمة الرمضانية الاخ @حاتم خليفة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,841
الحلول
2
نقاط التفاعل
52,577
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة نجم من نجوم اللمة
صاحب الحضور المستمر و المتواصل
صاحب الردود الصريحة و الواضحة
صاحب الفكر المتميز
صاحب التوجه الواضح
ضيفنا
صريح جدا
لا يجامل ابدا
مدافع من الطراز العالي عن افكاره
صاحب ابتسامة و مزاح و روح خفيفة و نفس مرحة
من الرجال المخلصين بحق للمنتدى
ان بحثنا له عن كنية فلن اجد اجمل من
سفير فوق العادة للإيجابية
انــــــــــــه الـــأخ الغالي و العزيـــــــــــــــــــــز
@حاتم خليفة
ضيفا عزيزا مكرما في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305
@اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين
@إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق
@أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
عطينا كلمة افتتاحية حبيبنا الغالي قبل ما نداو
رانا حكمناك هههههه
 
قال الامين محمد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة نجم من نجوم اللمة
صاحب الحضور المستمر و المتواصل
صاحب الردود الصريحة و الواضحة
صاحب الفكر المتميز
صاحب التوجه الواضح
ضيفنا
صريح جدا
لا يجامل ابدا
مدافع من الطراز العالي عن افكاره
صاحب ابتسامة و مزاح و روح خفيفة و نفس مرحة
من الرجال المخلصين بحق للمنتدى
ان بحثنا له عن كنية فلن اجد اجمل من
سفير فوق العادة للإيجابية
انــــــــــــه الـــأخ الغالي و العزيـــــــــــــــــــــز
@حاتم خليفة
ضيفا عزيزا مكرما في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مشاهدة المرفق 169833
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أخجلت تواضعي بهذا الوصف بارك الله فيك
 
مرحبا اخ حاتم ..
اهلا بك ضيفا في خيمة اللمه الجزائريه ..
وبودي معرفة مايلي :
1/ من اي ولايه في الجزائر
2/ ماهي طبيعة عملك
3/ كيف تقضي يومك برمضان او بمعنى اخص ماهو برنامجك اليومي ..
4/ هل تتوقع لمنتدى اللمه ان يعود إلى ماكان عليه من حيث الحضور والتفاعل ..

شكرا لك …
 
قال الامين محمد:
عطينا كلمة افتتاحية حبيبنا الغالي قبل ما نداو
رانا حكمناك هههههه
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واش راح نقول غير ربي يحفظكم لينا وللمة وربي يطول في أعماركم
رانا عايلة كبيرة ربي يبارك
وتفضلوا إسئلوا واش حبيتوا فامحدثكم صريح جداً
 
أهلا و مرحبا بضيفنا العزيز @حاتم خليفة
و أخيرا لأول مرة أصل في الوقت المناسب لأرحب بالضيف الكريم في هذه الخيمة الرائعة التي تجمعنا بود و احترام و جمال الأرواح فيها
( وأعتذر عن كل الضيوف الذين لم ألتحق بهم منهم @لمعانُ الأحداق @Soumia hadj mohammed @أم عبد الله ) وغيرهم من الضيوف الذين لم أستطع التوفيق في حسن ضيافتهم و سؤالهم أكثر للتعرف عنهم ..

لذا يا @حاتم خليفة يا غاليا عن اللمة يا من كان ولا زال دائم التواجد و أتمنى و أسأل الله عز وجل أن يبقى دائما يرقى في سمآء المنتدى و إنه لفخر لنا وجوده بيننا

فضولا ( منحشمش نقصدر وجهي هههه😂😂🤣 ) لطالما كنت تتحدث كثيرا عن إعادة الزواج ( يا ربي وما تكونش حاضرة المدام برك 😅 )
س1:هل تفكر في إعادة الزواج مرة ثانية ؟

س2:كإنسان يكبرني عمرا أكيد عندك خبرة فالحياة .. وبحكم معرفتك البسيطة عني في هذا العالم الافتراضي .. ما هي النصائح التي ترى أنك يجب أن تعطيني إياها في هذه الحياة ؟

وأتمنى لك إقامة طيبة و إن شاء الله منكونوش ثقلنا عليك ..
وصح فطورك
😊
 
قال aljentel:
مرحبا اخ حاتم ..
اهلا بك ضيفا في خيمة اللمه الجزائريه ..
وبودي معرفة مايلي :
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ترحب بيك الجنة أخي
قال aljentel:
1/ من اي ولايه في الجزائر
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ولاية بسكرة تقع بالشرق الجزائري
images (2).png
قال aljentel:
2 ماهي طبيعة عملك
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عمل حر أين ما أجد عمل أعمل
قال aljentel:
3/ كيف تقضي يومك برمضان او بمعنى اخص ماهو برنامجك اليومي ..
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قراءة القرآن والصلاة والتسبيح والعمل والذهاب للأسواق
أما الصيام فأنا ممنوع من الصيام منذ 20 سنة بسبب المرض
قال aljentel:
4/ هل تتوقع لمنتدى اللمه ان يعود إلى ماكان عليه من حيث الحضور والتفاعل ..
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إن شاء الله يرجع المنتدى لسابق عهده لكن بسبب كثرة مواقع التواصل الإجتماعي لا أعتد ذلك
قال aljentel:
شكرا لك …
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العفو أخي☺️
 
حبيبي حاتم
حكيلنا على اللمة و علاقتك باللمة
هل لديك اصدقاء في اللمة تتواصل معاهم بالهاتف
اقرب عضو ليك في اللمة
كيف عرفت اللمة
عضو راه غايب راك مشتاق ليه
قول كلمة للناس لي غابو علينا دون سابق خبر
لوكان نعرضو عليك الاشراف واش من قسم تختار
 
قال Tama Aliche:
أهلا و مرحبا بضيفنا العزيز @حاتم خليفة
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ترحب بيك الجنة
قال Tama Aliche:
و أخيرا لأول مرة أصل في الوقت المناسب لأرحب بالضيف الكريم في هذه الخيمة الرائعة التي تجمعنا بود و احترام و جمال الأرواح فيها
( وأعتذر عن كل الضيوف الذين لم ألتحق بهم منهم @لمعانُ الأحداق @Soumia hadj mohammed @أم عبد الله ) وغيرهم من الضيوف الذين لم أستطع التوفيق في حسن ضيافتهم و سؤالهم أكثر للتعرف عنهم ..

لذا يا @حاتم خليفة يا غاليا عن اللمة يا من كان ولا زال دائم التواجد و أتمنى و أسأل الله عز وجل أن يبقى دائما يرقى في سمآء المنتدى و إنه لفخر لنا وجوده بيننا
إضغط للتوسيع...
شكرا أختي الله يحفظك
قال Tama Aliche:
فضولا ( منحشمش نقصدر وجهي هههه😂😂🤣 ) لطالما كنت تتحدث كثيرا عن إعادة الزواج ( يا ربي وما تكونش حاضرة المدام برك 😅 )
إضغط للتوسيع...
راهي تقرا واش نكتب😁
هذي. الزوجة الثانية أما الأولى طلقتها
قال Tama Aliche:
س1:هل تفكر في إعادة الزواج مرة ثانية ؟
إضغط للتوسيع...
نعم أنا مع تعدد الزيجات، أب جدي تزوج 6 وجدي تزوج 2 و أخ جدي تزوج 3
قال Tama Aliche:
س2:كإنسان يكبرني عمرا أكيد عندك خبرة فالحياة .. وبحكم معرفتك البسيطة عني في هذا العالم الافتراضي .. ما هي النصائح التي ترى أنك يجب أن تعطيني إياها في هذه الحياة ؟
إضغط للتوسيع...
نصيحتي لكِ: كوني صبورة عند الغضب وبشوشة مع الناس وعاملي الناس كما يعاملوك وأفضل
قال Tama Aliche:
وأتمنى لك إقامة طيبة و إن شاء الله منكونوش ثقلنا عليك ..
وصح فطورك
😊
إضغط للتوسيع...
شكرا والله يحفظك
إذا عندك أسئلة أخرى مرحبا
الله يسلمك وأنتِ زادا
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

😎😎😎😎
@حاتم خليفة وجد روحك حكماتك الكاميرا



أكثر عضو محبوب من طرف الأعضاء عندو وزن في المنتدى



أسئلتي:

-مارأيك في زواج الأقارب مع أو ضد؟

-جيل اليوم.هل يحتاج الى الصرامة أم اللين؟

-ماهي شروط الزواج الناجح؟


صحا فطوركم
 
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

😎😎😎😎
@حاتم خليفة وجد روحك حكماتك الكاميرا



أكثر عضو محبوب من طرف الأعضاء عندو وزن في المنتدى



أسئلتي:

-مارأيك في زواج الأقارب مع أو ضد؟

-جيل اليوم.هل يحتاج الى الصرامة أم اللين؟

-ماهي شروط الزواج الناجح؟


صحا فطوركم
إضغط للتوسيع...
هو اصلا يحب الهدرة تاع الزواج هههههههه
 
اهلا وسهلا بضيفنا و خونا حاتم مرحبا في الخيمة صديقي
السهرة اليوم راهي غير هههه
يا حليلك يا حاتم
 
السلام عليكم .صح رمضانكم و صح فطوركم.الله يلمنا في الخير ديما💗..كيما العادة نروحو و نطولو بصح مرة على مرة نجو نطلو على لمتنا
اولا سلامي للحاج خليفة صح رمضانك انت و العائلة الكريمة و ليك وحشة دا زمان علابالي راك ناسيني ني مطول الغيبة هههه
مانطولش عليك سؤالي خفيف ظريف كيما طلتي ههههه
مادام راكم تحكو على الزواج ..هل انت مع الفئة لي تقول للراجل ما يتزوجش حتى يلم دراهمه الكل تاع زواج
ام مع الفئة لي تقولك اتزوج و رزقك يجيك مع المرأة
مع اعتبار مصاريف الزواج لي راها ضرك يعني واحد باه يتزوج على الاقل لازمله 120 مليون كلش..🙄🙄
يصبر اعوام ام خير البر عاجله للاستعفاف
 

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