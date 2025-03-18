ضيف العدد الثامن للخيمة الرمضانية الاخ @حاتم خليفة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة نجم من نجوم اللمة
صاحب الحضور المستمر و المتواصل
صاحب الردود الصريحة و الواضحة
صاحب الفكر المتميز
صاحب التوجه الواضح
ضيفنا
صريح جدا
لا يجامل ابدا
مدافع من الطراز العالي عن افكاره
صاحب ابتسامة و مزاح و روح خفيفة و نفس مرحة
من الرجال المخلصين بحق للمنتدى
ان بحثنا له عن كنية فلن اجد اجمل من
سفير فوق العادة للإيجابية
انــــــــــــه الـــأخ الغالي و العزيـــــــــــــــــــــز
@حاتم خليفة
ضيفا عزيزا مكرما في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد اليوم باستضافة نجم من نجوم اللمة
صاحب الحضور المستمر و المتواصل
صاحب الردود الصريحة و الواضحة
صاحب الفكر المتميز
صاحب التوجه الواضح
ضيفنا
صريح جدا
لا يجامل ابدا
مدافع من الطراز العالي عن افكاره
صاحب ابتسامة و مزاح و روح خفيفة و نفس مرحة
من الرجال المخلصين بحق للمنتدى
ان بحثنا له عن كنية فلن اجد اجمل من
سفير فوق العادة للإيجابية
انــــــــــــه الـــأخ الغالي و العزيـــــــــــــــــــــز
@حاتم خليفة
ضيفا عزيزا مكرما في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط