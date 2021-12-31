فتح باب الترشح للإشراف في منتدى اللمة الجزائرية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,815
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


منتدى اللمة الجزائرية يفتح باب الترشح للاشراف لتدعيم الطاقم الاشرافي في جميـــــع الأقســام .. فعلى كل من يرغب في الترشح.. ملئ الإستمارة أدناه. ووضعها في
منتدى
www.4algeria.com

منتدى الإستفسارات والشكاوي

خاص للتواصل بين العضو وإدارة المنتدى.
www.4algeria.com www.4algeria.com

::الإستمارة::

الإسم: .............................
العمر: ........................ سنة
المستوى الدراسي: ................................................................................................
الدولة/الولاية: ..........................................................................................................
الخبرات في مجال إستعمال الكمبيوتر والأنترنت: .........................................
هل تملك جهاز كمبيوتر أو تستعمل الهاتف: ..............................................
الخبرات الأخرى: ........................................................................................................
المنتدى/المنتديات التي ترغب في الإشراف عليها:.....................................
ما هو مستوى تواجدك اليومي والأسبوعي في المنتدى: ......................
ماهي الإضافة التي تستطيع أن تقدمها لمنتديات اللمة عموما وللمنتدى الدي ترغب في الإشراف عليه خصوصا: ................................................
هل أنت على استعداد للإلتزام بقوانين الإشراف: ....................................................................................


في انتظار دراسة طلبك .. وردنا عليك.. نشكرك شكرََا جزيلا على تقديم طلبك

ونتمنى كل التوفيق
 
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