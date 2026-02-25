تعريف..

نجـود

نجـود

... غير أنني أدركت أنه من المهم أن لا يحمل الأمر اسما صريحا. الاسم اثبات يا ماري.. لُصَاقة تعريف، والمعرفة أحيانا فزّاعة.
ما تغير في الحال شيء..مازلت أنطوي على هذا الوجع كل ليلة، ومازالت النار هنا -بصدري- كما كانت نارا.. لكن صفارات الإنذار كلها دوّت بداخلي حين أشار أحدهم إليّ فجأة، وقال: في صدرك "حريـق".
 

