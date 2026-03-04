☯️ Ψ مساحة لإضاءات واقتباسات وتجارب & في علم السّلوك والصّحّة النّفسيّة Ψ ☯️

تحية طيبة..

انطلاقا من شعار هذا القسم وهو
..
مساحة تهتم بالصحة النفسية للاعضاء، تبادل تجارب ونصائح..
..
حدث أن أردتُ مرّات عديدة نشر إضاءات ( فلاشات) و قبسات نفسيّة.. واقتباسات.. لكن لم أجد موضوعا يُناسبها كما يجب.. رغم وُجود العديد من المواضيع والسّلاسل التجميعيّة المُتجددة. لكنّها مُختلطة.. فيها من كُلّ شيء.. وليست مُتخصّصة..

فافتتحتُ هذا المُتصفح.. ليكون مُتخصّصاً في كل ما له صلة بالعلوم النّفسيّة والسّلوكية وتطوير الذّات..
سأحاول من خلاله - وبتعاون الجميع - تبسيط بعض المفاهيم.. والمساعدة ما وجدت إلى ذلك سبيلا..

وأشير إلى أن هذا الموضوع لن يكون بمثابة " عيادة نفسية" أو على غرار " قسم مشكلتي" الذي تُطرح فيه مشكلات نفسية واجتماعية.. الخ فلا يمكن تناول كل شيء على العام..

المتصفح هنا عام.. لنشر الثقافة النفسية.. فهم الذات... و مناقشة المفاهيم.. لتوطيد بعض المفاهيم الإيجابية و/أو دحض مفاهيم خاطئة ضارّة ... الخ

ونسأل الله التوفيق والسداد..

../
 
./

هذه أول مشاركة..
وهي مداخلة لي في موضوع للأخ @فريد أبو فيصل
...
المداخلة عن " طبيعة الإنسان"
حتى نفهم قول: فلان هو على طبيعته أو ليس عليها.. 🤨🤔 وما هي " طبيعته"

دعونا نفكّك.. مركباته الأساسية..

// الإنسان كائن اجتماعيّ.. هذه هي القاعدة الأولى..
ويمكن أن يشذّ عنها أفراد..

// وهو يمتلك حُرّية الاختيار.. وهي القاعدة الثانية.. وهذه ثابتة لكل " ابن ادم"

// و فيه طِباع يولد بها.. وهذه هي القاعدة الثالثة..

ونبدأ من الآخر كما يقولون..🙃

لولا القاعدة الثالثة لكُنّا نُسخاً طبق الأصل.. مثل الروبوتات ولن أقول الملائكة أو الحيوانات.. لأن حتى هذه الكائنات تختلف فيما بينها وتتفاوت.. تفاونا بيّناً.. وهذه يختلف نصيب كُلّ واحد منها عن الآخرين اختلافا كبيرا.. واختلاف " الحظوظ" أو " القسمة" ثابت بالعقل والعلم والدين.. ولا يمكن لأيّ كان أن يُنكره... أوكي..

تبقى القاعدتان الأولى والثانية يُراوح الإنسان بينهما.. " صراع" إن شئتم..
وبناء على مُخرجات ذلك " التفاعل" بين القاعدة 1 و2 يكون للإنسان طبيعة ما .. يعني كيان مُعقّد.. ضع فيه ما شئت من سِمات معرفية.. وانفعالية.. وقِيم.. الخ

مثلا لو أن أحدهم نشأ في قبيلة آكلي لحوم البشر.. فسيكون ذلك طبيعيا جدا عنده.. وربما ميزة ومفخرة... ومن يختلف سيكون غير طبيعيّ.. إلا إن كان له " اختيار مختلف" وخالف قومه.. وكانت له " طباع" مُميّزة له .. ففرض اختياره واحترامه رغم مخالفته لـ " الثابت"

ومثله إن شئنا رجل نشأ في بيئة تُشرب فيها الخمر.. لكنه " باختياره " يسلك سلوكا مختلفا... كما ثبت عن بعض الصحابة في الجاهلية.. بعضهم لم يكن يشربها " أنَفَةً " رغم مكانتها عند العرب.. وتغنّي الشعراء بها.. إذن هو = اختيار = طبيعة شخصية = تمرّد على القالب أو النّمط السائد..

..

..
 
