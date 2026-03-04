☯️ Ψ مساحة لإضاءات واقتباسات وتجارب & في علم السّلوك والصّحّة النّفسيّة Ψ ☯️

./



تحية طيبة..



انطلاقا من شعار هذا القسم وهو

.. ​

مساحة تهتم بالصحة النفسية للاعضاء، تبادل تجارب ونصائح..

.. ​

حدث أن أردتُ مرّات عديدة نشر

إضاءات

( فلاشات) و

قبسات

نفسيّة..

واقتباسات

.. لكن لم أجد موضوعا يُناسبها كما يجب.. رغم وُجود العديد من المواضيع والسّلاسل التجميعيّة المُتجددة. لكنّها مُختلطة.. فيها من كُلّ شيء.. وليست مُتخصّصة..



فافتتحتُ هذا المُتصفح.. ليكون

مُتخصّصاً

في كل ما له صلة بالعلوم

النّفسيّة والسّلوكية وتطوير الذّات

..

سأحاول من خلاله - وبتعاون الجميع -

تبسيط

بعض المفاهيم..

والمساعدة

ما وجدت إلى ذلك سبيلا..



وأشير إلى أن هذا الموضوع

لن يكون

بمثابة "

عيادة نفسية

" أو على غرار "

قسم مشكلتي

" الذي تُطرح فيه مشكلات نفسية واجتماعية.. الخ فلا يمكن تناول كل شيء على العام..



المتصفح هنا

عام

.. لنشر

الثقافة النفسية

..

فهم الذات

... و

مناقشة

المفاهيم..

لتوطيد

بعض

المفاهيم الإيجابية

و/أو

دحض

مفاهيم خاطئة

ضارّة ... الخ



ونسأل الله التوفيق والسداد..

