الخامنئي ولاريجاني ..!

كل إنسان مدرك ويتمتع ولو بجزء بسيط من العقل يعلم يقينا بما لم يكن هناك مجالا للشك من أن دولة بني صفيون منذ نجاح ثورتهم تعمل بكل قوه وجهد على زعزعة الامن في دول مجلس التعاون الخليجي محاولة التهامها كما العراق ولبنان وسوريا قبل التحرير ،،
وكان تركيز خامنئي ولا ريجاني مركز وواضح بهذا الإتجاه لكن تماسك شعوب الخليج مع انظمتها لم يترك فرصة لإيران للولوج من خلالها .. حتى إختلفت إسرائيل مع ايران وسقط اتفاقهما وجدتها ايران حجة لضرب دول الخليج بحجج واهيه وأمعنت في ضرب منشاءاتها الحيويه ، وأوعزت لأذنابها وذيولها في الوطن العربي بإيجاد المبررات لما تقوم به ،، لكن اصطياد الرموز الفارسية من قبل القوات الأمريكية فاخر ومرعب، ففي وقت الحرب يتم تصفية لاريجاني وقائد الباسيج المجرم دلالات قوية على قرب انهيار النظام، فمثل هذه العمليات النوعية لاتأتي إلا بوجود عمل استخباراتي متقدم على الأرض مما جعل الخونه من الذيول والأذناب اكثر اهتماما من رجال النظام نفسه لتدارك هذا الخذلان ،،
نتلقى في دول مجلس التعاون الخليجي يوميا مئات الصواريخ والمسيرات والتي تصدها دفاعاتنا الجويه بكل إقتدار ولله الحمد مما وحد اهل الخليج واصبح تكاتفهم واضحا ضد هذه المخاطر .. ستنجلي الغمة بحول الله وسيبقى خليجنا عزيزا شامخا ولتذهب ايران وذيولها وأذنابها لمزبلة التاريخ …
 
