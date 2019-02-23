مجموعة من اختبارات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي للأستاذة مومد (ولاية الجزائر)

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مجموعة من امتحانات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي من جمع و اعداد الأستاذة مومد رحمها اللهمن ابتدائيات مختفلة في الجزائر العاصمة
نرجو من كل من استفاد من المواضيع الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم.
- مقاطعة الدار البيضاء رقم 12 شرق ولاية الجزائر
- المقاطعة رقم 04 ولاية الجزائر
- المجمع المدرسي الجديد عين بوزيان
- مقاطعة بوزريعة رقم 02 المدرسة الابتدائية عمر بوشاقور ولاية الجزائر
- المقاطعة رقم 03 للرويبة ولاية الجزائر
- مدرسة حسين الورثلاني ولاية الجزائر
التحميل:
اختبارات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي للأستاذة مومد (ولاية الجزائر)
مجموعة من امتحانات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي من جمع و اعداد الأستاذة مومد رحمها اللهمن ابتدائيات مختفلة في الجزائر العاصمة
نرجو من كل من استفاد من المواضيع الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم.
- مقاطعة الدار البيضاء رقم 12 شرق ولاية الجزائر
- المقاطعة رقم 04 ولاية الجزائر
- المجمع المدرسي الجديد عين بوزيان
- مقاطعة بوزريعة رقم 02 المدرسة الابتدائية عمر بوشاقور ولاية الجزائر
- المقاطعة رقم 03 للرويبة ولاية الجزائر
- مدرسة حسين الورثلاني ولاية الجزائر
التحميل:
اختبارات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي للأستاذة مومد (ولاية الجزائر)