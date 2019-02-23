مجموعة من اختبارات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي للأستاذة مومد (ولاية الجزائر)

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abidou92

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مجموعة من امتحانات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي من جمع و اعداد الأستاذة مومد رحمها اللهمن ابتدائيات مختفلة في الجزائر العاصمة
نرجو من كل من استفاد من المواضيع الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم.

- مقاطعة الدار البيضاء رقم 12 شرق ولاية الجزائر
- المقاطعة رقم 04 ولاية الجزائر
- المجمع المدرسي الجديد عين بوزيان
- مقاطعة بوزريعة رقم 02 المدرسة الابتدائية عمر بوشاقور ولاية الجزائر
- المقاطعة رقم 03 للرويبة ولاية الجزائر
- مدرسة حسين الورثلاني ولاية الجزائر

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اختبارات في اللغة العربية للفصل الثاني السنة الخامسة ابتدائي للأستاذة مومد (ولاية الجزائر)
 
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