⚡ رسالة صريحة: المنتدى يفقد روحه

ذات الشيم

السلام عليكم،
ما يحدث مؤخرًا في هذا المنتدى لم يعد مجرد اختلاف في الآراء، بل أصبح أمرًا مؤلمًا بكل معنى الكلمة… قطيعة، تجاهل، وحدّة في الردود وكأننا في ساحة صراع لا في مساحة للنقاش.

يا جماعة، اتقوا الله… اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن ما نراه اليوم يفسد القلوب قبل الكلمات.

هذا المكان الذي جمعنا يومًا على الفائدة والاحترام، بدأ يتحول شيئًا فشيئًا إلى نسخة أخرى من منصات لا همّ لها إلا الجدل والفتنة. وهنا السؤال الصريح: هل هذا ما نريده فعلًا؟

وأحب أن أوضح نقطة مهمة: عندما استخدمت عبارة "رقية من عين"، لم يكن القصد حرفيًا بقدر ما كان تعبيرًا عن حالة غريبة وغير مألوفة… فالفوضى التي نراها اليوم لم نعهدها من قبل، وكأن الأمور خرجت فعلًا عن سياقها الطبيعي.

ومع الأسف، إن استمر هذا الحال، فالمنتدى لن يخسر مجرد أعضاء عابرين… بل سيخسر أعمدته الحقيقية، أولئك الذين كانوا سببًا في قيمته ورقيّه، وسيخسر معه روحه التي كانت تميّزه.

أقولها بكل وضوح: غيابي السابق لم يكن صدفة، بل كان بسبب تصرفات أشخاص بأعينهم، حاولت أن أتجاوز وأعود، لكن ما يحدث الآن يجعل الأمر أصعب… بل يكاد ينهي كل رغبة في البقاء.

مؤسف أن يصل الحال إلى هذا الحد… ومؤلم أكثر أن نخسر مكانًا كان يومًا مصدر راحة وفائدة بسبب سوء نية أو كلمة غير مسؤولة.

ربما تكون هذه آخر رسالة لي هنا… ليس ضعفًا، بل لأنني أقدّر نفسي وراحتي، وأرفض أن أكون جزءًا من بيئة لم تعد تشبهني.

راجِعوا أنفسكم… فالكلمة الطيبة صدقة، والاحترام لا يُنقص من أحد، بل يرفعه.

في أمان الله.
 
تحديث 13 مارس 2026 //

المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
يذكرني هذا بما حل بالشروق حين كان في أوج نشاطه وشعلته... وها هو اليوم خاو على عروشه تماما.
الاختلاف في الآراء السياسية خاصة له طريق واحد في الغالب: نتنازع ... يضيق المكان وتضيق القلوب ثم نرحل.
 
