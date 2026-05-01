ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الحظ و النجاح ... جدلٌ لا ينتهي
الحظ ليس مجرد صدفة عابرة بل هو لقاء بين الفرصة و الإستعداد
قد نقول عن شخص " عندو الزهر "
لكن في الحقيقة ربما كان جاهزًا ليستغل تلك اللحظة أكثر من غيره
للنقاش :
هل الحظ شيء خارجي لا نتحكم فيه أم يمكن أن نصنعه بالعمل و الإجتهاد ؟
لماذا نميل إلى وصف نجاح الآخرين بأنه " زهر " بدل أن نعترف بجهدهم ؟
هل يمكن أن يكون الحظ مجرد نظرة شخصية للأحداث أي أننا نراه عند الآخرين و لا نراه عند أنفسنا ؟
أنتظر آرائكم تعليقاتكم و ردودكم حول الموضوع
في أمان الله
....