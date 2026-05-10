شعر عن من يلوم الحزين

نسرين عزوز
:: عضو مُشارك ::
reaction 759
الجوائز 23
- تاريخ التسجيل
- 24 جانفي 2026
- المشاركات
- 117
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أفريل 2000
- الوظيفة
- شاعرة/ مدققة لغوية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 20 إلى 25 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 1
أتأخُذُ بالملامِ شجِيَّ قلبٍ
وترْميهِ بألفاظِ السَّبابِ
ولوْ أمسيْتَ فِي مَا كانَ فِيهِ
لما أصبحتَ تهْذِي بالعِتَابِ
يسيرٌ أنْ تَلومَ فلا تُبالِي
إذا لم تُسقَ من هذا المُصَابِ
فأمسِكْ ماتقولُ وَهاتِ حلاَّ
فمَا عنْدِي مَجالٌ للتَّغَابِي
بقلم نسرين عزوز
الشجي هو الحزين
وترْميهِ بألفاظِ السَّبابِ
ولوْ أمسيْتَ فِي مَا كانَ فِيهِ
لما أصبحتَ تهْذِي بالعِتَابِ
يسيرٌ أنْ تَلومَ فلا تُبالِي
إذا لم تُسقَ من هذا المُصَابِ
فأمسِكْ ماتقولُ وَهاتِ حلاَّ
فمَا عنْدِي مَجالٌ للتَّغَابِي
بقلم نسرين عزوز
الشجي هو الحزين