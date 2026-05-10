شعر عن من يلوم الحزين

نسرين عزوز

أتأخُذُ بالملامِ شجِيَّ قلبٍ
وترْميهِ بألفاظِ السَّبابِ

ولوْ أمسيْتَ فِي مَا كانَ فِيهِ
لما أصبحتَ تهْذِي بالعِتَابِ

يسيرٌ أنْ تَلومَ فلا تُبالِي
إذا لم تُسقَ من هذا المُصَابِ

فأمسِكْ ماتقولُ وَهاتِ حلاَّ
فمَا عنْدِي مَجالٌ للتَّغَابِي

بقلم نسرين عزوز

الشجي هو الحزين
 
القلب المكسور يحتاج حنانًا لا عتابًا
كلمات تترك أثرا عميقا في النفس
شكرا لكِ على هذه الأبيات
