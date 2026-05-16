ظاهرة........

بعض الفتيات يخرجن مع الرجال لا يعرفن اصلهم ولا مفصلهم تحت مسمى الحب .

يدخلهم في.علاقات ... يفعلن ما يفعله المتزوجون وأكثر دون رخصة زواج وبدون مقابل لأجل ما يسمى الحب...

اما في الزواج الذي هو نصف الدين والحلال بعينيه ويشترطون الملايين ويطلبون المستحيل ويثرن على لنفسه المشاكل والإسباب.

اصبح الحباب صعب والحرام سهل ..

لماذا تستيقظ كرامتهن مع الزواج الشرعي فقط؟

واعتذر إن لم يعجب هذا الكلام أحد وتحياتي لكل بنت اصيلة