العدد الأول من سلسلة ظاهرة خطيرة للنقاش

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فترة وهذا الموضوع يدور ويجول في ذهني أردت مشاركته معكم هنا في اللمة للنقاش وهو أحد المواضيع التي تعيشها مجتمعاتنا العربية وقد روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي وشجعت لانتشارها بشكل فظيع!!
فأنا أراه أخطر موضوع ينخر مجتمعنا حاليا يمس الجيل الحالي ويهدد الجيل القادم بالأخص.
التحول الجنسي! والشذوذ!
على العلن!!!!!
كنا سابقا نرى بعض الحالات الشاذة تظهر على شاشات القنوات العربية يعرضون الحالة نعم سأقول أنها عادية فهناك من يولد بتشوه خلقي فتختلط هرموناته ويصحح جنسه الى ذكر أو انثى.. لكن أن يجعل شكله أنثى وأعضاءه لذكر هنا ندق ناقوس الخطر!!! في هذه الحصص كانوا يجعلون من المصاب ضحية ويبيحون له اقامة علاقة مع جنس من غير طبيعته خارج وداخل الزواج الباطل لديهم.
...................
وفي السنوات الأخيرة ظهر مايسمى ب المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكتسحوا اليوتيوب وهدفهم كما نعلم جميعا المال وبالأخص نشر الفساد والرذيلة أباحت لهم التكنولوجيا فعل كل شيء حرام باسم التحرر.خاصة أنهم يعيشون خارج بلدانهم في بلدان الفساد. اشخاص من مختلف الجنسيات العربية شواذ وشاذات يعثون في الأرض فسادا .حاولت الاطلاع على بعض الحالات منهم صراحة أوجعني قلبي
متحولون بعمليات تجميلية واعضاء مخالفة يعيشون مع فتيات يلقبن انفسهن بالمؤثرات ويشجعون على الشذوذ والفساد بأنواعه!
ورائهم جيش كبير من المتابعين والمتابعات!!!!!
يشتمون ويتطاولون على الدين والاسلام باسم الحرية الشخصية ويشجعون لعمليات التحول والشذوذ والسفر من أجل اقامة هذه العلاقات الوسخة
نحن كمجتمع عربي مسلم كيف لنا أن نحمي أولادنا ومجتمعنا من هذه الحشرات؟؟؟؟!!!
مارايكم في هذا الموضوع
-للنقاش-
وسام للعضو الذي يناقش بجدية في كل عدد
من فترة وهذا الموضوع يدور ويجول في ذهني أردت مشاركته معكم هنا في اللمة للنقاش وهو أحد المواضيع التي تعيشها مجتمعاتنا العربية وقد روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي وشجعت لانتشارها بشكل فظيع!!
فأنا أراه أخطر موضوع ينخر مجتمعنا حاليا يمس الجيل الحالي ويهدد الجيل القادم بالأخص.
التحول الجنسي! والشذوذ!
على العلن!!!!!
كنا سابقا نرى بعض الحالات الشاذة تظهر على شاشات القنوات العربية يعرضون الحالة نعم سأقول أنها عادية فهناك من يولد بتشوه خلقي فتختلط هرموناته ويصحح جنسه الى ذكر أو انثى.. لكن أن يجعل شكله أنثى وأعضاءه لذكر هنا ندق ناقوس الخطر!!! في هذه الحصص كانوا يجعلون من المصاب ضحية ويبيحون له اقامة علاقة مع جنس من غير طبيعته خارج وداخل الزواج الباطل لديهم.
...................
وفي السنوات الأخيرة ظهر مايسمى ب المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكتسحوا اليوتيوب وهدفهم كما نعلم جميعا المال وبالأخص نشر الفساد والرذيلة أباحت لهم التكنولوجيا فعل كل شيء حرام باسم التحرر.خاصة أنهم يعيشون خارج بلدانهم في بلدان الفساد. اشخاص من مختلف الجنسيات العربية شواذ وشاذات يعثون في الأرض فسادا .حاولت الاطلاع على بعض الحالات منهم صراحة أوجعني قلبي
متحولون بعمليات تجميلية واعضاء مخالفة يعيشون مع فتيات يلقبن انفسهن بالمؤثرات ويشجعون على الشذوذ والفساد بأنواعه!
ورائهم جيش كبير من المتابعين والمتابعات!!!!!
يشتمون ويتطاولون على الدين والاسلام باسم الحرية الشخصية ويشجعون لعمليات التحول والشذوذ والسفر من أجل اقامة هذه العلاقات الوسخة
نحن كمجتمع عربي مسلم كيف لنا أن نحمي أولادنا ومجتمعنا من هذه الحشرات؟؟؟؟!!!
مارايكم في هذا الموضوع
-للنقاش-
وسام للعضو الذي يناقش بجدية في كل عدد
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