العدد الأول من سلسلة ظاهرة خطيرة للنقاش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من فترة وهذا الموضوع يدور ويجول في ذهني أردت مشاركته معكم هنا في اللمة للنقاش وهو أحد المواضيع التي تعيشها مجتمعاتنا العربية وقد روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي وشجعت لانتشارها بشكل فظيع!!



فأنا أراه أخطر موضوع ينخر مجتمعنا حاليا يمس الجيل الحالي ويهدد الجيل القادم بالأخص.

التحول الجنسي! والشذوذ!

على العلن!!!!!