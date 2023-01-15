أنواع تصاميم البحث

Omnyah
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استراتيجيات البحث المختلفة مناسبة لظروف مختلفة وموضوعات البحث. بعبارة أخرى ، كل نمط تصميم هو الأنسب لوظيفة معينة. قد يكون تقرير الحالة ، على سبيل المثال ، هو الخيار الأفضل للتحقيق في مرض جديد لم تتم ملاحظته من قبل، في حين أن التجربة العشوائية ذات الشواهد ستكون غير مناسبة.
يتم سرد أنواع عديدة من تصاميم الدراسة أدناه.
تقارير الحالة وسلسلة الحالات
تقارير الحالة هي حسابات منشورة لمريض أو حادثة فردية أو عدد قليل من المرضى أو الأحداث التي تظهر سمات مميزة للاهتمام في البحوث الصحية. عادة ، يشرح المراسل الخصائص العادية ، مثل مجموعة من العلامات والأعراض التقديمية ، أو عقابيل المرض أو المسار ، أو النتائج غير المتوقعة ، باستخدام تقييم شامل ومفصل للشخص.
يمكن استخدام تقارير الحالة وسلسلة الحالات لاكتشاف الاتجاهات أو الأمراض الجديدة ، واكتشاف الآثار الجانبية للأدوية أو التطبيقات الجديدة ، وتبادل تجارب الأحداث النادرة ، وشرح الأحداث الطبية غير العادية. هذه التحقيقات ضرورية لأنها قد تؤدي إلى ظهور مشاكل أو مفاهيم جديدة وتوليد فرضيات للتحقيق في المستقبل.
قد لا تكون قابلة للتعميم ، وقد تحدد السبب والنتيجة بشكل خاطئ ، وبالتالي تكون مضللة. لا تعتمد على تقنيات بحث صارمة لأنها حوادث فردية أو سلسلة قصيرة من الأحداث. بدلاً من ذلك ، يعمل تقرير الحالة ككل كنقطة مرجعية لملاحظة معينة تُخطر مجتمع الممارسة ويمكن بعد ذلك تسجيلها للبحث والمقارنة في المستقبل. يمكن استخدام بيانات سلسلة الحالة لإنشاء قاعدة معرفية وإنشاء فرضيات يمكن تقييمها في تصميمات بحثية أكثر صرامة.
نهج مقطعي
دعنا نحدد كلمة انتشار قبل الانتقال إلى البحث المقطعي. يُشار إلى تكرار حالة الاهتمام التي يتم تقييمها في وقت معين بالانتشار. نظرًا لأنه يقدر عدد الحالات داخل عينة تم جمعها في لحظة معينة من الوقت ، تُعرف درجة الانتشار ، أو تقدير الانتشار ، أيضًا باسم معدل انتشار النقاط. يأخذ تقدير الانتشار قيمة معدل مقارنة بإجمالي عدد الأشخاص المعرضين للخطر في العينة.
بالنظر إلى تعريف الانتشار هذا ، يمكننا أن نستنتج أنه يمكن دراسة الانتشار باستخدام طريقة بحث مقطعية. عندما يتم أخذ القياسات مرة واحدة فقط عبر عينة في البحث المقطعي ، غالبًا ما يتم استخدام معدل الانتشار. إذا كانت العينة المستخدمة في التقدير ممثلة بشكل حقيقي للسكان الذين أخذت منها ، فيمكن اعتبار معدلات الانتشار قابلة للتعميم على مجموعة أوسع.
نظرًا لأنه يتم جمع البيانات في نوبة واحدة (أخذ عينات لمرة واحدة) ، فإن تصميم الدراسة المقطعية له نفقات أقل من مشروع البحث الطولي.
ومع ذلك ، فإن أحد عيوب أخذ العينات لمرة واحدة هو أن بعض الأشخاص الذين قد يؤثرون على نتيجة الدراسة قد يتم إغفالهم أثناء مرحلة أخذ العينات. وبالمثل ، نظرًا لعدم متابعة العينة وغالبًا ما لا تحتوي على معلومات تاريخية ، يمكن استخلاص القليل من الروابط السببية من العينة.
البحث الطولي
البحث الطولي هو نوع من البحث القائم على الملاحظة. الدراسة الطولية ، على عكس الدراسة المقطعية ، والتي تقيس المتغيرات في عينة من المشاركين في وقت واحد ، وتصميم دراسة الحالة والشواهد ، والتي تقيس النتيجة أولاً وعوامل الخطر بعد حدوث النتيجة ، يقيس المتغيرات في عينة من المشاركين بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الدراسة الطولية قائمة على الملاحظة ، لا يمكن للباحثين التدخل أو فرض أي محفزات على الموضوعات.
ومع ذلك ، نظرًا لأن الدراسة طولية ، فقد يجمع الباحث البيانات وفقًا لخطة قياس apriori ويقيم النتائج على المستوى الفردي. تصميمات القياسات المتخلفة عن الوقت ، والسابقة ، والمتكررة كلها مصطلحات تستخدم لوصف تصاميم البحث الطولي. تجدر الإشارة إلى أنه يجب جمع البيانات من ثلاث فترات زمنية على الأقل حتى يكون البحث طوليًا حقًا.
غالبًا ما يكون معدل الإصابة تقديرًا أساسيًا في البحث الطولي (يُطلق عليه أيضًا معدل كثافة الحدوث). يتم حساب معدل الحدوث بقسمة عدد الحالات الجديدة المكتشفة خلال فترة زمنية محددة على السكان المعرضين للخطر خلال تلك الفترة الزمنية. يسمح حساب معدل الإصابة للباحثين بتقييم آثار نظام علاج معين ، ومراقبة الالتزام بالوصفات الطبية ، وقياس آثار الشيخوخة ، والتحقق من الامتثال للسياسة.
دراسات الأتراب
تعد الدراسات الجماعية واحدة من أكثر تصميمات البحث الطولية شيوعًا. إن الدراسة القائمة على الملاحظة التي يشاهد فيها الباحث مجرد نتيجة دون التدخل هي دراسة جماعية. تتبع الدراسات الجماعية مجموعة من الأشخاص الذين لديهم ميزات مماثلة إما في المستقبل (مستقبليًا) أو في الماضي (بأثر رجعي) (بأثر رجعي). تمت دراسة معدلات الإصابة باستخدام البحث الجماعي
يتم سرد أنواع عديدة من تصاميم الدراسة أدناه.
تقارير الحالة وسلسلة الحالات
تقارير الحالة هي حسابات منشورة لمريض أو حادثة فردية أو عدد قليل من المرضى أو الأحداث التي تظهر سمات مميزة للاهتمام في البحوث الصحية. عادة ، يشرح المراسل الخصائص العادية ، مثل مجموعة من العلامات والأعراض التقديمية ، أو عقابيل المرض أو المسار ، أو النتائج غير المتوقعة ، باستخدام تقييم شامل ومفصل للشخص.
يمكن استخدام تقارير الحالة وسلسلة الحالات لاكتشاف الاتجاهات أو الأمراض الجديدة ، واكتشاف الآثار الجانبية للأدوية أو التطبيقات الجديدة ، وتبادل تجارب الأحداث النادرة ، وشرح الأحداث الطبية غير العادية. هذه التحقيقات ضرورية لأنها قد تؤدي إلى ظهور مشاكل أو مفاهيم جديدة وتوليد فرضيات للتحقيق في المستقبل.
قد لا تكون قابلة للتعميم ، وقد تحدد السبب والنتيجة بشكل خاطئ ، وبالتالي تكون مضللة. لا تعتمد على تقنيات بحث صارمة لأنها حوادث فردية أو سلسلة قصيرة من الأحداث. بدلاً من ذلك ، يعمل تقرير الحالة ككل كنقطة مرجعية لملاحظة معينة تُخطر مجتمع الممارسة ويمكن بعد ذلك تسجيلها للبحث والمقارنة في المستقبل. يمكن استخدام بيانات سلسلة الحالة لإنشاء قاعدة معرفية وإنشاء فرضيات يمكن تقييمها في تصميمات بحثية أكثر صرامة.
نهج مقطعي
دعنا نحدد كلمة انتشار قبل الانتقال إلى البحث المقطعي. يُشار إلى تكرار حالة الاهتمام التي يتم تقييمها في وقت معين بالانتشار. نظرًا لأنه يقدر عدد الحالات داخل عينة تم جمعها في لحظة معينة من الوقت ، تُعرف درجة الانتشار ، أو تقدير الانتشار ، أيضًا باسم معدل انتشار النقاط. يأخذ تقدير الانتشار قيمة معدل مقارنة بإجمالي عدد الأشخاص المعرضين للخطر في العينة.
بالنظر إلى تعريف الانتشار هذا ، يمكننا أن نستنتج أنه يمكن دراسة الانتشار باستخدام طريقة بحث مقطعية. عندما يتم أخذ القياسات مرة واحدة فقط عبر عينة في البحث المقطعي ، غالبًا ما يتم استخدام معدل الانتشار. إذا كانت العينة المستخدمة في التقدير ممثلة بشكل حقيقي للسكان الذين أخذت منها ، فيمكن اعتبار معدلات الانتشار قابلة للتعميم على مجموعة أوسع.
نظرًا لأنه يتم جمع البيانات في نوبة واحدة (أخذ عينات لمرة واحدة) ، فإن تصميم الدراسة المقطعية له نفقات أقل من مشروع البحث الطولي.
ومع ذلك ، فإن أحد عيوب أخذ العينات لمرة واحدة هو أن بعض الأشخاص الذين قد يؤثرون على نتيجة الدراسة قد يتم إغفالهم أثناء مرحلة أخذ العينات. وبالمثل ، نظرًا لعدم متابعة العينة وغالبًا ما لا تحتوي على معلومات تاريخية ، يمكن استخلاص القليل من الروابط السببية من العينة.
البحث الطولي
البحث الطولي هو نوع من البحث القائم على الملاحظة. الدراسة الطولية ، على عكس الدراسة المقطعية ، والتي تقيس المتغيرات في عينة من المشاركين في وقت واحد ، وتصميم دراسة الحالة والشواهد ، والتي تقيس النتيجة أولاً وعوامل الخطر بعد حدوث النتيجة ، يقيس المتغيرات في عينة من المشاركين بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الدراسة الطولية قائمة على الملاحظة ، لا يمكن للباحثين التدخل أو فرض أي محفزات على الموضوعات.
ومع ذلك ، نظرًا لأن الدراسة طولية ، فقد يجمع الباحث البيانات وفقًا لخطة قياس apriori ويقيم النتائج على المستوى الفردي. تصميمات القياسات المتخلفة عن الوقت ، والسابقة ، والمتكررة كلها مصطلحات تستخدم لوصف تصاميم البحث الطولي. تجدر الإشارة إلى أنه يجب جمع البيانات من ثلاث فترات زمنية على الأقل حتى يكون البحث طوليًا حقًا.
غالبًا ما يكون معدل الإصابة تقديرًا أساسيًا في البحث الطولي (يُطلق عليه أيضًا معدل كثافة الحدوث). يتم حساب معدل الحدوث بقسمة عدد الحالات الجديدة المكتشفة خلال فترة زمنية محددة على السكان المعرضين للخطر خلال تلك الفترة الزمنية. يسمح حساب معدل الإصابة للباحثين بتقييم آثار نظام علاج معين ، ومراقبة الالتزام بالوصفات الطبية ، وقياس آثار الشيخوخة ، والتحقق من الامتثال للسياسة.
دراسات الأتراب
تعد الدراسات الجماعية واحدة من أكثر تصميمات البحث الطولية شيوعًا. إن الدراسة القائمة على الملاحظة التي يشاهد فيها الباحث مجرد نتيجة دون التدخل هي دراسة جماعية. تتبع الدراسات الجماعية مجموعة من الأشخاص الذين لديهم ميزات مماثلة إما في المستقبل (مستقبليًا) أو في الماضي (بأثر رجعي) (بأثر رجعي). تمت دراسة معدلات الإصابة باستخدام البحث الجماعي