هولندا 🇩🇿 ✘ 🇳🇱 الجزائر

آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
تشاهدون الليلة
باذن الله على منصة TOD التابعة لمجموعة BEIN ..
👈
| مباراة دولية
🌍
ودية
🤝

⚽
| هولندا
🇩🇿
🇳🇱
الجزائر
🗓️
| الأربعاء 03- 06- 2026
🖥
| منصة TOD
🕗
| 19:45 بتوقيت الجزائر
🇩🇿

🕗
| 21:45 بتوقيت مكة المكرمة
🕋

🎙️
| تعليق : حفيظ دراجي
🏟
| ملعب دي كويب {روتردام
🇳🇱
}​
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بالتوفيق للمنتخب الوطني​
 
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