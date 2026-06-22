🇩🇿💚 محاربو الصحراء | أخبار، أحداث و تفاصيل مبارة 🇩🇿 الجزائر 🆚 الأردن 🇯🇴

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
هذا الموضوع مخصص لمتابعة كل ما يتعلق بمنتخب الجزائر، خلال مباراته المرتقبة مع فريق الأردن من أخبار وأحداث، وتفاصيل المباريات، والنتائج، والأهداف، والتشكيلات، وأبرز اللقطات، إضافة إلى النقاشات والتحليلات حول أداء اللاعبين والجهاز الفني.




وعقدنا العزم أن نشرف الجزائر 🇩🇿🔥

🇩🇿 الجزائر 🆚 الأردن 🇯🇴
🏆 الجولة 2 — كأس العالم 2026
⏰ 04:00 بتوقيت الجزائر | 06:00 بتوقيت مكة
🏟️ ملعب ليفاي – الولايات المتحدة
📺 القنوات والتعليق:
🟢 بي إن سبورت
🎙️ عصام الشوالي
🟡 القناة الأرضية الجزائرية
🎙️ أمين رزاوي
⚔️ مواجهة عربية بنكهة المونديال… 🔥


FB_IMG_1782133047772.webp



يمكنكم هنا متابعة كل جديد يخص المنتخب قبل وبعد المباراة، وتبادل الآراء والتوقعات في أجواء من الاحترام والدعم.
💚🇩🇿 كل التوفيق لمحاربي الصحراء...
 
آخر تعديل:
توقيع ريحـان
بالتوفيق للفريق الوطني إن شاء الله مربوحة على الفريق الوطني
🇩🇿🇯🇴🇩🇿🇯🇴🇯🇴🇩🇿
 

يدخل المنتخب الوطني مواجهة الأردن بالقميص الأبيض ⚪، بينما يرتدي المنتخب الأردني القميص الأحمر 🔴.
FB_IMG_1782132670845.webp


 
توقيع ريحـان

📸| الخضر يجرون اخر حصة تدريبية استعداداً لمواجهة المنتخب الأردني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

FB_IMG_1782132973210.webp
FB_IMG_1782132977456.webp
FB_IMG_1782132980851.webp
FB_IMG_1782132979597.webp
FB_IMG_1782132984677.webp
FB_IMG_1782132982515.webp
FB_IMG_1782132986254.webp
FB_IMG_1782132988882.webp
FB_IMG_1782132991166.webp
FB_IMG_1782132993746.webp
FB_IMG_1782132996301.webp


 
توقيع ريحـان

المواضيع المشابهة

ريحـان
🇩🇿 الجزائر × 🇬🇶 غينيا الاستوائية | كأس أمم إفريقيا(3-1)
2
المشاركات
38
المشاهدات
462
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom