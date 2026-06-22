🇩🇿💚 محاربو الصحراء | أخبار، أحداث و تفاصيل مبارة 🇩🇿 الجزائر 🆚 الأردن 🇯🇴

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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هذا الموضوع مخصص لمتابعة كل ما يتعلق بمنتخب الجزائر، خلال مباراته المرتقبة مع فريق الأردن من أخبار وأحداث، وتفاصيل المباريات، والنتائج، والأهداف، والتشكيلات، وأبرز اللقطات، إضافة إلى النقاشات والتحليلات حول أداء اللاعبين والجهاز الفني.
وعقدنا العزم أن نشرف الجزائر
الجزائر الأردن
الجولة 2 — كأس العالم 2026
04:00 بتوقيت الجزائر | 06:00 بتوقيت مكة
ملعب ليفاي – الولايات المتحدة
القنوات والتعليق:
بي إن سبورت
عصام الشوالي
القناة الأرضية الجزائرية
أمين رزاوي
مواجهة عربية بنكهة المونديال…
يمكنكم هنا متابعة كل جديد يخص المنتخب قبل وبعد المباراة، وتبادل الآراء والتوقعات في أجواء من الاحترام والدعم.
كل التوفيق لمحاربي الصحراء...
وعقدنا العزم أن نشرف الجزائر
الجزائر الأردن
الجولة 2 — كأس العالم 2026
04:00 بتوقيت الجزائر | 06:00 بتوقيت مكة
ملعب ليفاي – الولايات المتحدة
القنوات والتعليق:
بي إن سبورت
عصام الشوالي
القناة الأرضية الجزائرية
أمين رزاوي
مواجهة عربية بنكهة المونديال…
يمكنكم هنا متابعة كل جديد يخص المنتخب قبل وبعد المباراة، وتبادل الآراء والتوقعات في أجواء من الاحترام والدعم.
كل التوفيق لمحاربي الصحراء...
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