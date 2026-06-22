🇩🇿💚 محاربو الصحراء | أخبار، أحداث و تفاصيل مبارة 🇩🇿 الجزائر 🆚 الأردن 🇯🇴

هذا الموضوع مخصص لمتابعة كل ما يتعلق بمنتخب الجزائر، خلال مباراته المرتقبة مع فريق الأردن من أخبار وأحداث، وتفاصيل المباريات، والنتائج، والأهداف، والتشكيلات، وأبرز اللقطات، إضافة إلى النقاشات والتحليلات حول أداء اللاعبين والجهاز الفني.