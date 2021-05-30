✍️ وصايا مسبقة من الوالدين لابنائنهم وبناتهم 📔

Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 ماي 2021
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- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
وصايا مسبقة من الوالدين لابنائنهم وبناتهم.
1. ممكن تسمعوني
2. إلى أغلى من وهبتهم حياتى أبنائى و بناتى.
3. ذات يوم ستراني عجوزا ً غير منطقي فى تصرفاتي عندها من فضلك أعطني بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمني
4. عندما ترتعش يداي فيسقط طعامي على صدري وعندما لا أقوى على لبس ثيابى تذكر سنوات مرت وأنا أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم.
5. إذ تفوهت بشكل دائم بكلمات مكررة وأعدت عليك ذكرياتي فلا تغضب فكم كررت من أجلك حكايات وحركات فقط لأنها كانت تفرحك
6. إن لم أعد نظيفاً أنيقاً جميل الرائحة فلا تلمني ، لا تشمئز مني و تذكر فقط كم من الأعذار و الحيل كنت أبتكر لتستحم لأجعلك أنيقاً جميل الرائحة
7. لا تضحك منى لا تسخر مني إن لم أفهم أمور جيلكم هذا و كن أنت عيني وعقلي لألحق بما فاتني.
8. أنا من أدبتك ! أنا من علمتك كيف تواجه الحياة ! فكيف تعلمنى اليوم ما يجب وما لا يجب !! ؟؟
9. لا تمل من ضعف ذاكرتي وبطء كلماتي فسعادتى الآن هي فقط أن أكون معك
10. إذا رفضت الأكل فلا تجبرني على ذلك فما زلت أعرف جيداً هل أنا جائع أم لا ساعدنى لقضاء فقط ما أحتاج الية فما زلت اعرف ما اريد
11. حين تكون ساقاي ضعيفة و لا أقدر على الحركة كما كنت سابقاً فارحم شيخوختي و ضعفي
12. فقط خذ بيدي ساعدني بالطريقة نفسها التي علمتك فيها خطواتك الأولى رجاء لا تضجر مني حينها
13. لو قلت لك ذات يوم : لا أريد الحياة ليتني أموت لا تغضب مني أرجوك في يوم من الأيام ستدرك شعوري تماما و ستفهم لم فعلت ذلك
14. أنا ببساطة أنتظر الموت فكن معى ولا تكن على
15. ذات يوم ستدرك بالرغم من كل أخطائي أردت دوماً أن تكون على أحسن حال أردت أن تكون أفضل مني بذلت كل جهدي لتكون على أحسن حال
16. لا زالت ضحكاتك وابتسامتك تفرحنى فلا تحرمنى صحبتك أحتاج بسمتك الحلوة و الكثير من الحب ساعدني على أن تكون نهاية حياتي حب و ود.
17. كنت معك حين ولدت فكن معى حين أموت.