عالم الحمام

عالم الحمامأولًا: أغلى أنواع الحمامأشهرها الحمام الزاجل المحترف.بعض الطيور الفائزة في السباقات العالمية بيعت بمبالغ خيالية.في عام 2020 بيع حمام سباق بلجيكي يُدعى New Kim بأكثر من 1.8 مليون يورو، وهو من أغلى الطيور المباعة في التاريخ.سبب ارتفاع السعر: السلالة النقية، نتائج السباقات، والقدرة الاستثنائية على العودة للوطن.ثانيًا: أندر أنواع الحماممن بينها حمام جزر نائية وأنواع محدودة الانتشار.ندرتها ترجع إلى فقدان الموائل الطبيعية أو وجودها في مناطق معزولة جدًا.بعض هذه الأنواع لا يشاهدها معظم الناس طوال حياتهم.ثالثًا: حمام السباق (الزاجل)يستطيع الطيران مئات الكيلومترات في يوم واحد.يعتمد على الشمس والمجال المغناطيسي للأرض لتحديد الاتجاه.تصل سرعة بعضه إلى أكثر من 100 كم/ساعة.يعتبر الرياضي الأول في عالم الطيور المنزلية.رابعًا: حمام الزينةمثل الجاكوبين والفانتيل والبومة الألمانية.تم تطوير أشكاله عبر مئات السنين من التربية الانتقائية.بعض الأنواع تمتلك ريشًا كثيفًا حول الرأس أو ذيولًا ضخمة تجعلها تبدو كطيور من عالم الخيال.المفاجأة الكبرى! جميع هذه الأشكال الغريبة والجميلة تعود في الأصل إلى سلف واحد فقط هو الحمام الصخري البري، لكن الإنسان استطاع عبر القرون إنتاج مئات السلالات المختلفة في الشكل والحجم واللون والقدرات.فما الذي تفضله أنت؟الأغلى ثمنًا؟الأندر وجودًا؟الأسرع في السباقات؟أم الأجمل في الزينة؟