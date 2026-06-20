كيف يعرف معدن الناس .... ؟

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
سئل حكيم كيف تعرف معدن الناس ..
فقال :
يعرف الزوج عند مرض زوجته
وتعرف الزوجة عند فقر زوجته
ويعرف الصديق عند الشدة
ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين
ويعرف الأخوة عند الميراث
ويعرف الأقرباء عند الغرقة
ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة
ويعرف المؤمن عند الإبتلاء
 
يُعرف معدن الناس وأخلاقهم الحقيقية من خلال المواقف العملية والشدائد، وليس الأقوال. تبرز معادن البشر جليةً عند اختبارهم في ظروف معينة مثل: الأزمات المالية، السفر، المرض، واختلاف المصالح
بارك الله فيك على الطرح القيم
 

المواضيع المشابهة

إلياس
كيف يعرف النبي صل الله عليه وسلم أمته يوم القيامة
المشاركات
4
المشاهدات
470
إلياس
إلياس
Ma$Ter
  • مغلق
|[ كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته لَيــلةِ الــقَـــدْرِ ]|
المشاركات
4
المشاهدات
832
Ma$Ter
Ma$Ter
ناصر dz
كيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله؟
المشاركات
2
المشاهدات
429
ناصر dz
ناصر dz
أبو هريرة موسى المسيلي
‏كيف يعرف المسلم دعاة السوء ودعاة الباطل من غيرهم وكيف يحذرهم ؟
المشاركات
9
المشاهدات
578
Bouchra zarat
Bouchra zarat
الطيب الجزائري84
كيف يعرف المظلوم أن دعوته على الظالم قد استجيبت
المشاركات
1
المشاهدات
553
الطيب الجزائري84
الطيب الجزائري84
العودة
Top Bottom