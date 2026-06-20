كيف يعرف معدن الناس .... ؟

فادي محمد
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أحباب اللمة
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,617
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
سئل حكيم كيف تعرف معدن الناس ..
فقال :
يعرف الزوج عند مرض زوجته
وتعرف الزوجة عند فقر زوجته
ويعرف الصديق عند الشدة
ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين
ويعرف الأخوة عند الميراث
ويعرف الأقرباء عند الغرقة
ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة
ويعرف المؤمن عند الإبتلاء
فقال :
يعرف الزوج عند مرض زوجته
وتعرف الزوجة عند فقر زوجته
ويعرف الصديق عند الشدة
ويعرف الأبناء عند كبر الوالدين
ويعرف الأخوة عند الميراث
ويعرف الأقرباء عند الغرقة
ويعرف الحب الحقيقي عند انتهاء المصلحة
ويعرف المؤمن عند الإبتلاء