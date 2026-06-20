كيف يعرف معدن الناس .... ؟

يُعرف معدن الناس وأخلاقهم الحقيقية من خلال المواقف العملية والشدائد، وليس الأقوال. تبرز معادن البشر جليةً عند اختبارهم في ظروف معينة مثل: الأزمات المالية، السفر، المرض، واختلاف المصالح

بارك الله فيك على الطرح القيم