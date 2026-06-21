نصائح لمعتمر

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
🕋 نصائح ذهبية للمعتمر
🕋اجعل نيتك خالصة لله قبل السفر، فصلاح النية مفتاح القبول.
🕋 نصائح ذهبية للمعتمر
🕋 اجعل نيتك خالصة لله قبل السفر، فصلاح النية مفتاح القبول.
🕋 تعلّم مناسك العمرة جيدًا قبل الانطلاق حتى تؤديها براحة وطمأنينة.
🕋 احرص على صلاة الفجر في الحرم، فبركتها لا تُوصف.
🕋 احمل معك حقيبة صغيرة تحتوي على الماء، ومصحف، ومظلة، والأغراض الضرورية.
🕋 تجنب أوقات الازدحام الشديد أثناء الطواف والسعي إن أمكن.
🕋 أكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك وأهلك والمسلمين، فهذه أيام مباركة.
🕋 لا تشغل وقتك الكثير بالتصوير، بل عش اللحظة بقلبك وروحك.
🕋 تحلَّ بالصبر والرفق وحسن الخلق، فذلك من أعظم القربات في رحلة العمرة.
🕋 حافظ على شرب الماء والراحة الكافية لتتمكن من أداء العبادات بنشاط.
🕋 دوّن أجمل الخواطر والمواقف الإيمانية التي تعيشها لتبقى ذكرى مباركة.
🕋 عند شراء الهدايا، اختر ما ينفع الأحبة ويُدخل السرور إلى قلوبهم.
🕋لا تجعل نهاية العمرة نهاية للطاعة، بل اجعلها بداية جديدة مع الله.
وتذكر دائمًا: ليست العمرة رحلة إلى مكان فحسب، بل رحلة إلى الله، يعود منها الإنسان بقلبٍ أنقى وروحٍ أقرب إلى السماء. 🤍
🕋✨ تعلّم مناسك العمرة جيدًا قبل الانطلاق حتى تؤديها براحة وطمأنينة.
🕋 احرص على صلاة الفجر في الحرم، فبركتها لا تُوصف.
🕋احمل معك حقيبة صغيرة تحتوي على الماء، ومصحف، ومظلة، والأغراض الضرورية.
🕋 تجنب أوقات الازدحام الشديد أثناء الطواف والسعي إن أمكن.
🕋 أكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك وأهلك والمسلمين، فهذه أيام مباركة.
🕋لا تشغل وقتك الكثير بالتصوير، بل عش اللحظة بقلبك وروحك.
🕋 تحلَّ بالصبر والرفق وحسن الخلق، فذلك من أعظم القربات في رحلة العمرة.
🕋حافظ على شرب الماء والراحة الكافية لتتمكن من أداء العبادات بنشاط.
🕋 دوّن أجمل الخواطر والمواقف الإيمانية التي تعيشها لتبقى ذكرى مباركة.
🕋 عند شراء الهدايا، اختر ما ينفع الأحبة ويُدخل السرور إلى قلوبهم.
🕋 لا تجعل نهاية العمرة نهاية للطاعة، بل اجعلها بداية جديدة مع الله.
وتذكر دائمًا: ليست العمرة رحلة إلى مكان فحسب، بل رحلة إلى الله، يعود منها الإنسان بقلبٍ أنقى وروحٍ أقرب إلى السماء. 🤍🕋✨
 

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