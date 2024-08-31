** أغرب المعلومات عن قارة آسيا**



1. **أعلى قمة**: قمة إيفرست في نيبال هي أعلى نقطة على الأرض، بارتفاع 8,848 مترًا.



2. **أكبر دولة**: روسيا تعتبر أكبر دولة في العالم، ومعظم أراضيها تقع في آسيا.



3. **أكثر البلدان كثافة سكانية**: موناكو تُعتبر الأكثر كثافة سكانية، لكن بعض المناطق في آسيا، مثل طوكيو، تُظهر كثافة سكانية عالية.



4. **أرخص شبكة إنترنت**: تعتبر الهند من الدول التي توفر أرخص خدمات الإنترنت في العالم.



5. **أقدم حضارة**: يعتبر بلاد الرافدين (العراق الحالي) من أقدم مهد الحضارات.



6. **جوائز نوبل**: تمتلك اليابان أعلى عدد من جوائز نوبل للأدب في آسيا.



7. **سور الصين العظيم**: يُعتقد أنه البناء الوحيد المرئي من الفضاء، يمتد لأكثر من 21,000 كيلومتر.



8. **على حافة البرك**: تحتوي بحيرة "بايكال" في روسيا على أعمق نقطة في العالم.