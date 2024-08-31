أغرب المعلومات عن قارة آسيا

** أغرب المعلومات عن قارة آسيا**

1. **أعلى قمة**: قمة إيفرست في نيبال هي أعلى نقطة على الأرض، بارتفاع 8,848 مترًا.

2. **أكبر دولة**: روسيا تعتبر أكبر دولة في العالم، ومعظم أراضيها تقع في آسيا.

3. **أكثر البلدان كثافة سكانية**: موناكو تُعتبر الأكثر كثافة سكانية، لكن بعض المناطق في آسيا، مثل طوكيو، تُظهر كثافة سكانية عالية.

4. **أرخص شبكة إنترنت**: تعتبر الهند من الدول التي توفر أرخص خدمات الإنترنت في العالم.

5. **أقدم حضارة**: يعتبر بلاد الرافدين (العراق الحالي) من أقدم مهد الحضارات.

6. **جوائز نوبل**: تمتلك اليابان أعلى عدد من جوائز نوبل للأدب في آسيا.

7. **سور الصين العظيم**: يُعتقد أنه البناء الوحيد المرئي من الفضاء، يمتد لأكثر من 21,000 كيلومتر.

8. **على حافة البرك**: تحتوي بحيرة "بايكال" في روسيا على أعمق نقطة في العالم.
 
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يكفي ان فيها الهند لتكون القارة الغريبة هههههه
شكرا حبيبي الياس
 
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