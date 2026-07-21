🏆🇪🇸 إسبانيا بطلة العالم 2026... تتويج مستحق بعد أداء تاريخي!

أطلق الحكم صافرة النهاية، ليُعلن تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف حمل توقيع فيران توريس في الأشواط الإضافية، في نهائي جسّد التفوق الإسباني من البداية وحتى النهاية.

فرض "لا روخا" أسلوبه منذ الدقائق الأولى، وسيطر على مجريات اللقاء استحواذًا وضغطًا وتنظيمًا، بينما عجز المنتخب الأرجنتيني عن صناعة أي خطورة تُذكر أمام الصلابة الإسبانية.

20 تسديدة لإسبانيا مقابل 0 تسديدات للأرجنتين خلال الوقت الأصلي.

استحواذ كبير، ضغط متواصل، واسترجاع سريع للكرة في جميع أنحاء الملعب.

و قد دخل المنتخب الأرجنتيني سجلات كأس العالم من باب غير مرغوب فيه، بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ نهائيات المونديال لا يسدد أي كرة خلال الوقت الأصلي لنهائي البطولة، بفضل التنظيم الدفاعي المذهل الذي فرضته إسبانيا.

في حين قدّم رودري مباراة استثنائية تُعد من أفضل ما قدمه لاعب وسط في نهائيات كأس العالم. سيطر على وسط الميدان، قطع الكرات، ووجّه نسق اللعب بثقة كبيرة، فكان العقل المدبر لكل تحركات المنتخب الإسباني.

أما الخط الخلفي لإسبانيا، فقد قدّم درسًا في الانضباط والتركيز، وأغلق جميع المساحات أمام نجوم الأرجنتين، ليؤكد أنه من أقوى خطوط الدفاع في البطولة، ويقود منتخب بلاده إلى منصة التتويج.

لم يكن هذا اللقب ثمرة الحظ أو لحظة فردية، بل جاء نتيجة عمل جماعي، وهوية كروية واضحة، وانضباط تكتيكي، وثقة كاملة بفكر المدرب.

هكذا تُكتب أمجاد كأس العالم... عندما يلعب الفريق بروح واحدة ويؤمن بأسلوبه حتى صافرة النهاية.

ألف مبروك لإسبانيا وجماهيرها التتويج بلقب كأس العالم 2026. لقبٌ استحقه "لا روخا" عن جدارة واستحقاق.