اللاروخا إلى نهائي كأس العالم 2026! 🇪🇸🏆

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

FB_IMG_1784088337303.webp


واصل المنتخب الإسباني عروضه المبهرة، ونجح في حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المستحق على المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أكد خلالها أنه أحد أقوى المنتخبات وأكثرها توازنًا في البطولة.

منذ صافرة البداية، فرض الإسبان أسلوبهم المعتاد، مع استحواذ ذكي وصبر في بناء الهجمات، ليحرموا فرنسا من استغلال أسلحتها الهجومية ويجعلوا "الديوك" بعيدين تمامًا عن أجواء اللقاء.

🔹 مفاتيح انتصار إسبانيا

هيمنة واضحة على خط الوسط بفضل التحركات المستمرة وتبادل المراكز، ما منح اللاروخا السيطرة على إيقاع المباراة.

تنظيم دفاعي مميز أغلق المساحات أمام مبابي وديمبيلي، مع رقابة محكمة على أوليسي، لتبدو الهجمات الفرنسية بلا خطورة حقيقية.

صبر في تدوير الكرة والبحث عن الثغرات حتى جاءت الأهداف، دون استعجال أو ارتباك.

واصل لامين يامال تألقه، وقدم أداءً كبيرًا أكد من خلاله مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة، وكان مصدر إزعاج دائم للدفاع الفرنسي.

🇫🇷 فرنسا تودع المونديال

لم يظهر المنتخب الفرنسي بالمستوى المنتظر، وفشل في استغلال سرعته في الهجمات المرتدة بسبب الانضباط التكتيكي الكبير لإسبانيا، ليخرج من البطولة بعد مباراة لم ينجح خلالها في صناعة فرص خطيرة تذكر.


📊 أرقام وإنجازات

إسبانيا تبلغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2010.

وتواصل الحفاظ على قوة دفاعها، مؤكدة أنها تمتلك أحد أفضل الخطوط الخلفية في مونديال 2026.

🇪🇸 اللاروخا توجه رسالة قوية إلى جميع منافسيها: الطريق إلى لقب كأس العالم يمر عبر إسبانيا... ومن يريد الكأس، عليه أولًا إسقاط المنتخب الإسباني.​

 
توقيع ريحـان

إنجاز تاريخي لإسبانيا

أصبح منتخب إسبانيا أول منتخب أوروبي يحقق 8 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى، بعدما واصل سلسلة نتائجه المميزة

◉ إسبانيا 4-1 جورجيا (2024)
◉ إسبانيا 2-1 ألمانيا (2024)
◉ إسبانيا 2-1 فرنسا (2024)
◉ إسبانيا 2-1 إنجلترا (2024)
◉ إسبانيا 3-0 النمسا (2026)
◉ إسبانيا 1-0 البرتغال (2026)
◉ إسبانيا 2-1 بلجيكا (2026)
◉ إسبانيا 2-0 فرنسا (2026)

وبذلك، حطم المنتخب الإسباني الرقم القياسي السابق المسجل باسم إيطاليا (7 انتصارات متتالية بين 1934 و1938)، كما تجاوز سلسلته التاريخية السابقة بين عامي 2008 و2012



وبذلك عادل هذا الفوز الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ المنتخبات الوطنية

▪️ 37 مباراة متتالية دون خسارة
وسيملك المنتخب الإسباني فرصة الانفراد بالرقم القياسي إذا نجح في تجنب الهزيمة خلال المباراة النهائية لكأس العالم​

 
توقيع ريحـان
يساهتلوا لعبوا مليح
 

المواضيع المشابهة

ريحـان
  • مثبت
🇪🇸 إسبانيا 2️⃣ - 0️⃣ فرنسا 🇫🇷
2 3
المشاركات
44
المشاهدات
175
ريحـان
ريحـان
ريحـان
🇩🇿⚔️🇨🇭 الجزائر × سويسرا | 🇩🇿 الجزائر 0️⃣-2️⃣ سويسرا 🇨🇭 كأس العالم 2026
2 3
المشاركات
49
المشاهدات
320
الامين محمد
الامين محمد
ريحـان
ملخص مباراة الأرجنتين × الرأس الأخضر – كأس العالم 2026
المشاركات
15
المشاهدات
145
أشرقت روحي
أشرقت روحي
ريحـان
جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022
المشاركات
3
المشاهدات
1K
إلياس
إلياس
ريحـان
  • مثبت
🇦🇷 الأرجنتين (3) 🏆 فرنسا (3)🇫🇷 نهائي كأس العالم قطر 2022 // (4 ـ 2) جزاء
11 12 13
المشاركات
244
المشاهدات
9K
Andy_Delort
Andy_Delort
العودة
Top Bottom