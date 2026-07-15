اللاروخا إلى نهائي كأس العالم 2026! 🇪🇸🏆

واصل المنتخب الإسباني عروضه المبهرة، ونجح في حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المستحق على المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أكد خلالها أنه أحد أقوى المنتخبات وأكثرها توازنًا في البطولة.منذ صافرة البداية، فرض الإسبان أسلوبهم المعتاد، مع استحواذ ذكي وصبر في بناء الهجمات، ليحرموا فرنسا من استغلال أسلحتها الهجومية ويجعلوا "الديوك" بعيدين تمامًا عن أجواء اللقاء.مفاتيح انتصار إسبانياهيمنة واضحة على خط الوسط بفضل التحركات المستمرة وتبادل المراكز، ما منح اللاروخا السيطرة على إيقاع المباراة.تنظيم دفاعي مميز أغلق المساحات أمام مبابي وديمبيلي، مع رقابة محكمة على أوليسي، لتبدو الهجمات الفرنسية بلا خطورة حقيقية.صبر في تدوير الكرة والبحث عن الثغرات حتى جاءت الأهداف، دون استعجال أو ارتباك.واصل لامين يامال تألقه، وقدم أداءً كبيرًا أكد من خلاله مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة، وكان مصدر إزعاج دائم للدفاع الفرنسي.فرنسا تودع الموندياللم يظهر المنتخب الفرنسي بالمستوى المنتظر، وفشل في استغلال سرعته في الهجمات المرتدة بسبب الانضباط التكتيكي الكبير لإسبانيا، ليخرج من البطولة بعد مباراة لم ينجح خلالها في صناعة فرص خطيرة تذكر.أرقام وإنجازاتإسبانيا تبلغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2010.وتواصل الحفاظ على قوة دفاعها، مؤكدة أنها تمتلك أحد أفضل الخطوط الخلفية في مونديال 2026.اللاروخا توجه رسالة قوية إلى جميع منافسيها: الطريق إلى لقب كأس العالم يمر عبر إسبانيا... ومن يريد الكأس، عليه أولًا إسقاط المنتخب الإسباني.​